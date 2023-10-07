Yüzünü çektir, kaldır, gerdir... Ama bunun çaresi yok: Keşke ütü olsaydı

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Üstelik de eski kralın adının karıştığı bazı yolsuzluklar nedeniyle ailenin sallanan imajını toparlayan vitrin yüzü Letizi.

Eski TV muhabiri ve haber spikeri Letizia Ortiz Rocasolano, bugün sadece İspanya'nın değil dünyanın en göz önünde kadınlarından biri. Kocası Felipe'nin kral olmasıyla birlikte dünya sahnesinde birkaç adım daha öne çıktı.

Eski mesleği gereği hayatının çoğunu kamera karşısında geçirdiği için iyi giyinmeyi, doğru açıda durmayı da biliyor üstelik.

YARIM ASRI GERİDE BIRAKTI... GENÇLİĞİNDEN DAHA İNCE

51 yaşına gelmesine rağmen bazılarının abartılı bulduğu zayıflığını da koruyor Letizia. Bir başka deyişle elindeki tüm imkanları kullanıp kendine gayet iyi bakıyor.

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Tabii bu kadar göz önünde bütün hemcinsleri gibi görüntüsünü korumak için sınırları zorladığı da oluyor. Belli ki fazla spor yapıyor, çünkü kol kasları dikkat çekecek kadar gelişmiş durumda.

Bazen yüzüne yaptırdığı işlemlerde de abartıya kaçılıyor ki mimiklerini kullanamaz hale geliyor. Ama öyle ya da böyle Letizia, konumuna uygun davranarak, kimi zaman alçakgönüllülük göstererek halkının kalbini kazanmayı da başarıyor. En çok da giyimi kuşamıyla gündeme geliyor elbette.

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YİNE HERKESTEN ROL ÇALDI

Kraliçe Letizia, geçtiğimiz günlerde de kocası Kral Felipe ile birlikte uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu zirvede yine herkesi gölgede bırakıp bütün dikkatleri üzerinde topladı Letizia.

Biz işin politik kısmını bir yana bırakıp dünyanın en iyi giyinen ve her koşulda çok iyi görünen kadınlarından biri olarak bilinen Letizia'ya odaklanalım.

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ÜLKE LİDERLERİNİ AĞIRLADILAR

Letizia kendi ülkesinde gerçekleşen bu etkinlik için de aylar öncesinden hazırlanmış ve gardırobunu düzenlemişti. Önceki gün kocası Felipe ile birlikte Avrupa'nın farkı ülkelerinden gelen liderleri karşılarken sergilediği görüntü de bunu gözler önüne serdi.

Beyaz üzerine siyah desenli kat kat bir etek giydi Letizia. Üzerine de üst kısmında transparan ayrıntılar bulunan siyah kolsuz bir bluz seçti. Saçlarını at kuyruğu modeli toplayan Kraliçe'nin yarı şeffaf ayakkabıları da dikkat çekti.

İlk anda Kraliçe Letiza'nın görünümü kusursuzdu. İnce bedenine giydiği uçuşan etek gayet yakışmıştı.

Letizia zaten yüksek ökçeli ayakkabılar üzerinde hiç sorun yaşamadan durma konusunda uzmandı. Hepsinin ötesinde giydiği bluz onun spor yaparak kavuştuğu ve tek bir sarkma bile olmayan kollarındaki kasları gözler önüne seriyordu.

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Yüzüne gelirsek... Belki botoksu biraz abartılıydı ama yine de yaşının çok daha gerisinde görünüyordu. Sanki yıllar yüzünde hiçbir iz bırakmamış gibi.

YAŞI İNSANIN YÜZÜNDEN BELLİ OLMAYABİLİR AMA...

Fakat ilk anda böylesine kusursuz görünen Letizia'nın çok dikkatli gözlerden kaçmayan bir falsosu vardı!

Belli ki ne kendisi bunu fark etmişti ne de giyim kuşam konusunda ona yol gösteren stilisti. Ama işte onu böylesine mercek altına alan dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı o ayrıntı.

Letizia'nın koltuk altları kelimenin tam anlamıyla buruş buruş olmuştu. O kısımdaki derisi kat kat olmuştu.

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Yani görünümüne özen gösteren, bunun için elinde her tür imkanı olan Letizia'nın bile yıllara direnmek konusunda yapabileceklerinin sınırı vardı!

Elbette göz önünde herkeste olduğu gibi Letizia'nın görünüşündeki bu ayrıntı sosyal medya platformlarında bazı eleştirilere neden oldu.

Birçok hayranı "Letizia keşke daha dikkatli olup hiç değilse yarım kollu bir bluz giyseydi" diye yorum yaptı. Bazıları da "Keşke bu sarkmayı düzeltecek bir ütüleme yöntemi olsaydı" diyerek şaka yollu bu görüntüyü eleştirdi.

Letizia'nın hayranları "Keşke daha uzun kollu bir bluz seçseydi" diyerek bu kez Kraliçe'ye eleştiri yağmuruna tuttu. Bazıları da estetik müdahalelerin de bazı noktalarda insanın yaşını saklayamayacağını hatırlattı.

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ÖZEL BESLENME PROGRAMI VE EGZERSİZ

Resmi görevlerinden arta kalan zamanlarında egzersizi aksatmayan Letizia, formda kalmasını uyguladığı özel diyete borçlu. Güçlü sırt ve kol kaslarıyla dikkat çeken Letizia'nın incecik görüntüsünün sırrı ise uyguladığı özel beslenme programı.

Doktor Nicholas Perricone'nin diyetini uygulayan Letizia, bol bol taze balık, demir açısından zengin sebzeler, yumurta ve somon balığı tüketiyor. Özellikle de somon balığının, ciltteki yaşlanma etkilerini azalttığı bilinen bir gerçek. Elbette Letizia, estetik müdahaleleri de eksik etmiyor. Bir yandan da bol bol su ve yeşil çay içiyor.

SIRT KASLARI DA ÜNLÜ

Sergilediği görüntüye bakılırsa bir yandan iyi beslenirken diğer yandan da kaslarını güçlendirmeyi yani spor yapmayı hiç bırakmıyor Letizia. Zaten kısa kollu kıyafet giydiğinde ortaya çıkan kol kasları da bunun bir kanıtı. Geçen yıl Madrid'deki tiyatro açılışında tercih ettiği sırt dekoltesi onun aynı özeni; sırt kaslarına gösterdiğini de gözler önüne serdi.

SIRADAN BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

Letizia, aileye sonradan katılan ve mavi kanlı olmayan bir kraliçe. Geçmişte TV muhabiri ve haber spikerliği yapan Letizia, şimdi Avrupa'nın göz önünde kraliyet ailelerinden birinin temsilcisi. Yıllar önce kamera karşısında haber sunarken ileride böyle bir hayatı olacağını hayal bile edemezdi... Ama o şimdi Avrupa'nın en genç kraliçesi. İşte orta sınıf bir aileden gelen eski spiker Letizia Ortiz'in masalları kıskandıran öyküsü.

İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı.

PRENS'İN AŞKI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı.

Aralarında büyük bir aşk doğdu. Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.

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2004 YILINDA EVLENDİLER

Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi.

Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.

Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi. Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.

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'ÇOK İYİ BİR ESTETİK CERRAHI VAR'

Kraliçe Letizia, en çok giyimi kuşamı ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen incecik, hatta kimi zaman aşırı zayıf görüntüsü dikkat çekiyor Letizia'nın. Onunla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de yüzünün yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine daha genç görünmesi.

Bu konuda da çok sayıda iddia var. Birçok kişiye göre Letizia'nın çok iyi bir estetik doktoru var ve doğal görünümlü uygulamalarla yüzünün gençliğini korumasına yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra onunla ilgili en çok ortaya atılan iddialardan biri de burnuna estetik yaptırdığı. Burnunun geçmiş yıllardaki görüntüsüyle şimdiki görüntüsü arasında bariz farklar var.

Ama birçok ünlünün sonradan düzeltilen burnu gibi yapay bir görünüm de sergilemiyor. İşte tüm bunlar yüzünden Letizia'nın estetik cerrahı kraliyet dedikodularını sevenlerin en büyük merak konusu.

Letizia ve Felipe'nin iki kızı var: Leonor ve Sofia. Taht için ilk sırada olan ise büyük kızları Leonor.