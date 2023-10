Herkes onu yasak ilişki kahramanı olarak tanıyor: Evli olan oydu, beni baştan çıkaran oydu... Ama karalanan ben oldum

Haberin Devamı

Ona kameraların ve seyircinin karşısında şöyle seslendi: "Yarınki performansınızı iç çamaşırı giyerek gerçekleştirmeyi deneyin. Böylece sesinizin ısınmasına yardımcı olursunuz." Jüri üyesi sadece bunu söylemekle yetinmedi. Karşısındaki yarışmacının operasyonla büyütülmüş göğüslerine de dikkat çekti.

O sırada olup bitenler bir yetenek yarışmasında yaşanabilecek anlara pek benzemiyordu. Zaten jüri üyesinin yarışmacıya kişisel olarak bir antipati beslediği de kısa sürede ortaya çıktı.

O gün İngiltere'de ITV kanalında yayınlanan X Factor: Battle of The Stars adlı yarışmada karşısındaki yarışmacıyı yerden yere vuran jüri üyesi Sharon Osbourne'du. Onun böylesine ağır sözler sarf ettiği katılımcı da Rebecca Loos.

O SKANDAL 20 YILDIR HİÇ UNUTULMADI

Evet... Tam 20 yıldır herkesin adını 'öteki kadın' olarak bildiği Rebecca Loos. David Beckham'ın kaçamak yaşadığı ileri sürülen o genç kadın. Yukarıda anlattığımız olay 2006 yılında yaşandı.

Ama o anlar da izlenmesi kolay olmayan anların kahramanı da hiç unutulmadı. Tıpkı iyilerin yanı sıra skandal yaratan olayların da unutulmadığı gibi.

Rebecca Loos adını kimse unutmadı, çünkü bir zamanlar David Beckham ile yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü bu isim. O yüzden ne zaman Beckham çiftinin adı geçse, onlarla ilgili bir gelişme olsa hemen ardından Rebecca Loos'un adı da geliyor.

Peki ama kim bu Rebecca Loos? Ne yaptı? David Beckham ile gerçekten bir ilişki yaşadı mı? Daha da önemlisi şimdi nerede ve ne yapıyor? Gelin bir bakalım.

DİPLOMATIN KIZI... İYİ EĞİTİM GÖRDÜ, PAHALI OKULLARDA OKUDU

Aslında Rebecca Loos, Madrid'de görev yapan Hollandalı diplomat bir babanın kızı olarak İspanya'da dünyaya geldi. Annesi İngiliz olan Rebecca, aynı zamanda ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın da ikinci dereceden kuzeni.

İyi bir eğitim gören, pahalı okullarda okuyan Rebecca Loos, bir süre modellik yaptı. Sonradan bazı TV yarışmalarına ve reality şovlara katıldı.

David Beckham, 2003 yılında Real Madrid'de top koştururken de bir süreliğine onun çevirmenliğini yaptı.

Zaten bütün ihanet iddiaları da o dönemi kapsıyor. Kendi iddiasına göre Beckham ile kısa süreli bir ilişki yaşadı Loos. Beckham cephesi ise o zaman da şimdi de bütün bunları yalanlıyor olsa da Loos iddiasında ısrarcı.

MAGAZİN GAZETESİYLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Şu anda 46 yaşında olan Rebecca Loos, bu ihanet hikayesini artık yayınlanmayan magazin gazetesi News of The World'e "sattı." Yani her şeyi gidip kendisi anlattı. O sırada takvimler 2004 yılını gösteriyordu.

David Beckham ise onun anlattığı her şeyi yalanladı. Ama herhangi bir yasal adım da atmadı. Zaten bu durum da birçok kişide Loos'un doğru söylediği görüşünü yarattı.

Loos'un söz konusu magazin gazetesine anlattığına göre kısa sürede iki yakın arkadaş oldular Beckham ile. O sırada David'in karısı Victoria iki küçük oğlu Brooklyn ve Romeo ile birlikte Londra'da bulunuyordu.

Rebecca Loos'un anlattığına göre ilişkileri dört ay sürdü. Ama bu yasak ilişki ortaya çkınca Real Madrid kulübü, Loos'un iş anlaşmasına son verdi.

Aradan geçip giden yıllarla birlikte köprülerin altından çok sular aktı. David şimdi karısı Victoria ve o zamandan bu yana sayıları artan çocuklarıyla İngiltere ve ABD'de gösterişli bir hayat yaşıyor.

ASIL DEĞİŞİMİ REBECCA YAŞADI

Asıl değişimi o dönemde David ile kaçamak yaşadığını gazetelere hevesle anlatan Rebecca Loos yaşadı. 46 yaşındaki Loos artık çok sakin bir hayat sürüyor, yoga eğitmenliği yapıyor ve basınla konuşmaya artık hiç meraklı değil.

Fakat bu konudaki nadir itiraflarında bazen 'Beckham'la ilişki yaşayan genç kız' damgasını asla silemeyeceğini kabul ediyor Loos.

Kimi zaman da kendini güçsüz hissettiğini gizlemiyor. Bu konuda "Bana her zaman iyi tavsiyeler verilmedi. Ben de her zaman iyi kararlar almadım" diye özeleştiri yapıyor.

Hatta Rebecca Loos, bazılarına göre ünlü Beckham soyadının ve gücünün kurbanlarından biri.

'YALNIZDI... BEN ONU MUTLU EDİYORDUM'

Loos bu konuda konuştuğu nadir zamanlardan birinde "Bazı insanların her zaman benim berbat bir insan olduğumu düşüneceğini biliyorum. Bazen geriye baktığınızda değişeceğinize dair kararlar verirsiniz. Ama bazı şeyleri değiştiremiyorum, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum" sözleriyle geçmişi olduğu gibi kabullendiğini saklamıyor.

Loos, geçmişte Becham ile nasıl vakit geçirdiklerini de anlatmıştı. Rebecca Loos'un söylediğine göre ikisinin çok ortak noktası vardı Arabaları seviyorlardı. David ile birlikte Madrid'ed saatlerce arabayla geziyorlardı. David İspanyolcayı ve İspanyol kültürünü öğrenmeye de hevesliydi.

Loos, bu değerlendirmelerinden birinde çok çarpıcı bir ayrıntıya değindi: "O yalnızdı. Birlikte özel zamanlar geiçrdik ve ben onu mutlu ediyordum."

KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN GAZETEYE KONUŞMUŞ

Rebecca Loos bütün olanları gazeteye anlatma konusunda ise "Bu olayın bir şekilde duyulacağını biliyordum. O yüzden gazete bana neler bildiğini söyleyince ben de onlarla işbirliği yapmaya karar verdim. Çünkü böylece olayları kontrol altında tutacağımı düşünmüştüm."

Bu ihanetin ortaya çıkmasından sonra Rebecca başka ünlülerle de birlikte olmakla suçlandı. Bu baskı altında çareyi ailesinin Madrid'deki malikanesine sığınmakta buldu.

David ise ihanet iddialarına kendisinin Victoria ile mutlu bir evlilik yürüttüğü ve Rebecca'nın yalan söylediği ifadesiyle karşılık verdi. Hatta Victoria'nın kardeşi Louise'in kocası Haydn Isted, Rebecca'nın ünlü olmak isteyen bir yalancı olduğunu söyledi.

Şimdi David ve Victoria Beckham bu olayın çok uzağında bir hayat yaşıyor. Rebecca Loos ise kendisinin de söylediği gibi 'Beckham ile yasak ilişki yaşayan kadın' olarak her zaman akıllara geliyor.

'EVLİ OLAN OYDU... BAŞTAN ÇIKARAN OYDU... KARALANAN BEN OLDUM'

Ama bu konuda onun da söyleyecekleri var. Bir röportajında da bunları epey sert bir şekilde ifade etmişti. "Evli olan oydu. Beni baştan çıkaran oydu. Sözlerini tutmayan ve kötü davranan oydu; ama karalanan da bendim."

Bu arada bu olaydan sonra bazı TV yarışmalarına ve reality şovlara katılan Rebecca Loos, 2009 yılında yine böyle bir yarışmada tanıştığı Norveçli doktor Sven Christjar Skaiaa ile birlikte yaşamaya başladı. Bir erkek çocukları dünyaya geldi, ona Magnus adını verdiler. 2012 yılında da ikinci erkek çocukları Liam dünyaya geldi.

Loos bir yarışma programında tanıştığı Norveçli doktor Sven Christjar Skaiaa ile birlikte. Ondan Magnus ve Liam adında iki tane erkek çocuk dünyaya getirdi.





Yoga eğitmeni olan Rebecca Loos, eski hareketli günlerinin çok uzağında sakin bir yaşam sürdürüyor. Yoganın yanı sıra sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyor.