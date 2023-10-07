Büyük skandalın kahramanı ortaya çıktı: Kocan seni benimle aldattı, bir de çocuğumuz var

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Ama nadiren sokağa çıktığında peşine paparazzi ordusu takılır. Onu adım adım izlerler. Göz önünde bir işi bile olmadığı halde en az gösteri dünyasının ünlüleri kadar adı bilinir. Nasıl mı? Çünkü o, Hollywood'un en büyük skandallarından birinin kahramanı.

Ünlü oyuncunun çeyrek asırlık evliliği bile onunla yaşadığı kaçamak ilişki nedeniyle yıkıldı. Üstelik bu ünlü yıldızın, ondan yetişkin bir oğlu da var. Öyle ki birkaç yıldır o yasak aşk çocuğunu da herkes tanıyor.

BU KADAR İLGİDEN KAÇMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI

Hemen söyleyelim bu kadının adını: Mildred Baena. Yani ünlü oyuncu ve eski vali Arnold Schwarzenegger'ın kaçamak aşk yaşadığı hizmetlisi. Evlilik dışı oğlunun annesi.

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Kendisi her ne kadar böylesine ön planda olmayı istemese de Mildred Baena, Schwarzenegger'ın bu konudaki itirafını yapmasından hatta ondan dünyaya gelen oğlu Joseph ile sık sık görüntülenmesinden sonra Mildred Baena'nın da bunca ilgiden kaçmak için yapabileceği çok fazla bir şey kalmadı.

Tabii ki köprülerin altından çok sular aktı, o kaçamak ilişki de ondan kaynaklanan skandal da çok geride kaldı. Büyük olasılıkla Baena da hem kendisinin hem de eski patronunun evliliğine mal olan bu ilişkiyi çoktan unutmak istiyor.

Ama Schwarzenegger, geçen hafta verdiği bir röportajda konuyu yine gündeme getirip eski eşi Maria Shriver ile evliliğinin bitmesinde kendisinin suçlu olduğunu söyledikten sonra gözler bir kez daha bu olayın kahramanlarına çevrildi.

YİNE FOTOĞRAFÇI ORDUSU PEŞİNE TAKILDI

Schwarzenegger zaten sürekli kamera önünde olduğu için onun açısından bir değişiklik olmadı. Ama eski hizmetlisi ve kaçamak ilişki yaşadığı Mildred Baena sakin bir hayat kurdu kendine ve öyle de sürmesini istiyor.

Yine de yeni açıklamanın ardından paparazzi onun peşine düştü. Nadiren insan içine karışan Baena, önceki gün evinden çıkarken objektiflere takıldı.

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Siyah bir pantolon ve aynı renk bluz giyen Baena, üzerine de beyaz bir bolero almıştı. Görünümünü pırıltılı ayakkabılarla tamamlayan Mildred Baena, etrafını saran paparazzi ordusuna aldırmadan hızlı adımlarla evinden çıktı. Beyaz bir otomobile bindi ve gaza basıp oradan uzaklaştı.

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KENDİNİ UNUTTURMASI HİÇ KOLAY DEĞİL

Ama görünüşe göre Baena bütün bunlardan ne kadar kaçarsa kaçsın, adını unutturması o kadar da kolay olmayacak.

Çünkü Arnold Schwarzenegger ile yaşadığı ilişki her ne kadar kısa olsa da bir ortak çocukları var. Üstelik de Schwarzenegger, neredeyse her fırsatta bu olayı hatırlatan açıklamalar yapıyor. Belki de pişmanlığını bu şekilde ifade etmeye çalışıyor bilinmez.

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Büyük olasılıkla konunun takipçisi olanlar biliyordur. Ama biz yaşananları bir kez daha hatırlayalım. Schwarzenegger, Maria Shriver ile evliyken Mildred Baena da onların evinde hizmetli olarak çalışıyordu.

O sırada Baena da Rogelio Baena ile evliydi. Buna rağmen ikili, duygularına hakim olamadan kısa bir kaçamak yaşadılar. Ama bu öyle hemen bıçakla kesilir gibi bitecek bir durum değildi.

MILDRED'IN KOCASI ONU KENDİ OĞLU SANIYORDU

Mildred hamile kalmıştı. Aslında ikisi de gerçeği bilseler de yıllarca sakladılar. Baena ile Schwarzenegger'ın ilişkisinden Joseph adında bir erkek çocuk dünyaya geldi.

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Mildred Baena'nın kocası onun kendi oğlu olduğunu sanıyordu. Tabii ki Maria da bunu sonradan yıldızla birlikte gittikleri evlilik terapisi sırasında net olarak öğrendi.

Schwarzenegger o dönemde bu konuda aklından geçenleri "O çocuğun Mildred'ın kocasından olduğu konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Ama çocuk giderek bana benziyordu" diye anlatmıştı.

İşin ilginci Schwarzenegger'ın hizmetlisiyle karısının aynı zamanda hamile kalıp beş gün arayla doğum yapmasıydı.

KOCASI DA GERÇEĞİ BOŞANIRKEN ÖĞRENDİ

Aslında Maria Shriver evin diğer çalışanlarının fısıltılarından bu durumdan şüphelenmişti. Sonunda birlikte gittikleri terapide kocasına bunu doğrudan sordu ve "evet" yanıtını aldı. Zaten bundan sonra da evlilikleri bitti.

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Öte yandan Mildred Baena'nın kocası Rogerio da bu gerçeği boşanırken öğrendi. Tabii ki şoke oldu. Kısacası bu kaçamak iki çiftin de evliliğini dağıttı.

Mildred Baena bu konuda nadir de olsa röportaj verdi geçmişte. Bu konu hakkında Maria Shriver ile neler konuştuğunu da anlatmıştı.

Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini söyledi.

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.

Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.





Bu olayın sonucunda Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver de boşandı. Mildred ile Rogelio Baena da.. Olay o anda kapandı gibi göründü belki ama yankıları sürüyor.





KAÇAMAK AŞK ÇOCUĞU DA KENDİ İZİNDEN GİDİYOR

Bu arada bu kaçamaktan dünyaya gelen Joseph Baena da tıpkı babası gibi vücut geliştirme meraklısı.

Arada oyunculuk da yapan 26 yaşındaki Baena Schwarzenegger'ın evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından bile daha fazla merak uyandırıyor.

Bu arada genç adam biyolojik babası olan Schwarzenegger'ın soyadını kullanmıyor. Doğduğundan beri kullandığı Baena soyadını kullanan Joseph, bunun kendi tercihi olduğunu söylüyor.