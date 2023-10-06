Ã‡uval giyse yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r diyorlardÄ±: HÄ±zÄ±nÄ± alamadÄ±, erkek takÄ±mÄ± giydi

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Ama kendisiyle aynÄ± durumdaki birÃ§ok hemcinsinden Ã§ok farklÄ± bir durumda.Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen ne fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ±na izin veriyor ne de ÅŸÄ±k giyiminden Ã¶dÃ¼n veriyor.

Hatta bu ÅŸÄ±k giyinme konusunda birÃ§ok kiÅŸiden daha cesur olduÄŸu bile sÃ¶ylenebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼, kimsenin bir araya getirmeyi aklÄ±ndan bile geÃ§irmeyeceÄŸi renkleri yan yana kullanÄ±yor.

BazÄ±larÄ±nÄ±n "iyi gÃ¶rÃ¼nmem bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla" diye giymeye Ã§ekindiÄŸi kÄ±yafetleri rahatlÄ±kla giyiyor. Ãœstelik de gÃ¼zel taÅŸÄ±yor. SonuÃ§ olarak yÄ±llardÄ±r taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "moda" ikonu unvanÄ±nÄ± sonuna kadar hak ediyor. Yine bu konuda herkesin konuÅŸtuÄŸu bir adÄ±m attÄ±.

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Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania . Kral 2. Abdullah'Ä±n eÅŸi olan dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Rania, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°rlanda'nÄ±n baÅŸkenti Belfast'ta gerÃ§ekleÅŸen bir zirveye katÄ±ldÄ±.

Rania orada bir konuÅŸma yaptÄ±. Ama yine her zaman olduÄŸu gibi dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ yani giysi tercihi diÄŸer bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± geride bÄ±raktÄ±.Â

KraliÃ§e Rania bu kez, Ã¼nlÃ¼ moda markalarÄ±nÄ±n kadÄ±nlar iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± koleksiyonlarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p erkek koleksiyonundan bir takÄ±m elbise seÃ§ti.

Rania, zirve kapsamÄ±nda konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Dior firmasÄ±nÄ±n erkekler iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± gri renkli bir takÄ±m elbiseyi tercih etti.

Bu takÄ±mÄ±n pantolonu bol kesimliydi. Bir tÃ¼r pantolon etek gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki pantolonun Ã¼zerinde de yine aynÄ± renkli ceketi vardÄ±.

KÄ±yafetin en ilginÃ§ yanÄ± da ceketteydi zaten. Ceketin kollarÄ± kullanÄ±cÄ± isterse Ã§Ä±karÄ±p kÄ±sa olarak giyilebileceÄŸi ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Rania, takÄ±mÄ±n iÃ§ine bedenine oturan beyaz bir bluz giydi. Boynuna beyaz kolye takan KraliÃ§e'nin yakasÄ±nÄ±n sol yanÄ±ndaki broÅŸu da dikkat Ã§ekti. KraliÃ§e, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ gri renkli ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

KraliÃ§e Rania'nÄ±n takÄ±mÄ± ilk bakÄ±ÅŸta klasik erkek kesimini andÄ±rmÄ±yordu. Ama yine de takÄ±mÄ±n erkek koleksiyonundan seÃ§ildiÄŸi dikkatli kiÅŸilerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Rania'nÄ±n bu giyimi sosyal medyada da Ã§ok konuÅŸuldu.

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BirÃ§ok kiÅŸi 'Ã§uval giyse kendine yakÄ±ÅŸtÄ±ran' Rania'nÄ±n bu takÄ±mÄ± da gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Bu arada kÄ±yafetin genel olarak ilginÃ§ bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Rania'nÄ±n giydiÄŸi takÄ±mÄ±n kollarÄ± da istenirse kÄ±saltÄ±labilecek ÅŸekilde tasarlandÄ±.

Dikkatli sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± bu takÄ±mÄ±n Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n erkek koleksiyonundan olduÄŸunu gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmadÄ±.Â

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Rania, Ã¼lkesi ÃœrdÃ¼n'deki etkinliklerde genellikle yerel esintiler taÅŸÄ±yan giysiler tercih ediyor.Â

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Bu tarz karÄ±ÅŸÄ±k renkler ve desenler Ã¶zellikle kraliyet ailesi Ã¼yeleri tarafÄ±ndan pek tercih edilmese de Rania'nÄ±n gardÄ±robunda bunlardan Ã§ok sayÄ±da var.Â





Arada Rania'nÄ±n da eleÅŸtiri aldÄ±ÄŸÄ± oluyor elbette. Ã–rneÄŸin Kral Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni iÃ§in seÃ§tiÄŸi bu kÄ±yafet Ã§ok da beÄŸenilmedi.Â





AynÄ± rengin farklÄ± tonlarÄ±nÄ± giymek Rania'nÄ±n tarzÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±.





Rania, oÄŸlu HÃ¼seyin ile Rajwa Al Saif'in nikah tÃ¶reni iÃ§in kollarÄ± ve yakasÄ± iÅŸlemeli bu kÄ±yafeti seÃ§ti. Bu durum da 'gelininden rol Ã§almak istemiyor' yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

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Fakat sonra elbisenin arka kÄ±smÄ±ndaki iÅŸlemeleri gÃ¶renler bu fikirlerini bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irdi.





KraliÃ§e, nikahtan sonraki resepsiyon iÃ§in bu kez daha gÃ¶steriÅŸli bir kÄ±yafet seÃ§ti.





KÄ±zÄ± Iman'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in giydiÄŸi elbise de aÃ§Ä±k renkti. Ã‡ok fazla pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ± yoktu.