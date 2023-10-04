Babasından kalan miras ona ömür boyu yeter: Ben para için çalışmıyorum

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BABASINDAN KALAN MİRAS ÖMÜR BOYU YETER

Belki ilk anda birçok kişi bu soruya "Tabii ki hayır" diye yanıt verir. Ama öte yandan bunu yapabilecek olan bazı insanlar var ve onlar yine de bir şeyler başarabilmek için, kendi kendileriyle gurur duymak için çalışıyorlar.

Belki onlarınki biraz "zevk için" çalışma kapsamına giriyor ama yine de hayatlarını kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Böyle ünlülerden birini herkes tanıyor aslında. Hem de yıllardır. Bu tür aslında "mirasyedi" olabilecekken çalışanlardan biri Paris Hilton.

"Dünyanın en zengin varisi" diye tanınan Hilton, oyunculuktan modelliğe, DJ'likten yazarlığa kadar birçok konuda çaba gösteriyor. Tabii ki ünlü soyadının önünde nice kapılar açtığını unutmamak lazım. Ama yine de kendi parasını kazanmak için belirgin bir çabası var yıllardır.

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Bunlardan biri de tesadüf bu ya Paris adında başka bir genç kadın. Onun soyadı da çok ünlü. Üstelik müzik dünyasına damgasını vuran babasından öyle büyük bir miras kaldı ki genç kadın hayatı boyunca çalışmadan yaşayabilir.

Ama o bunu yapmıyor. Babasının ünlü soyadının da yardımıyla tıpkı onun gibi kendine müzik dünyasında bir kariyer yapmaya çalışıyor. Son birkaç gündür de bu konuda yaptığı ilginç bir açıklamayla gündemde. Bakalım kim bu genç kadın..

PARA DEĞİL DUYGULARI ÖNEMLİ

"Ben para için çalışmıyorum" diyen bu kişi pop müziğin kralı olarak adlandırılan ve genç sayılacak bir yaşta hayata veda eden Michael Jackson'ın üç çocuğundan biri olan 25 yaşındaki Paris Jackson.

Önce modellik yapan bir süredir de müzik dünyasında kariyer yolu çizen Paris Jackson, bu işte amacının para kazanmak olmadığını açık açık söyledi.

Babası Michael Jackson her ne kadar bazı borçlar içinde ölmüş olsa da geride çocukları için milyon dolarlarla ifade edilen bir müzikal miras bıraktı. Paris Jackson da bu mirastan yılda 8 milyon dolar almaya devam ediyor.

İleri sürülenlere göre Michael Jackson öldüğünde 500 milyonluk bir zararı vardı. Ama yine de müzikal mirasından ve çeşitli reklam filmlerinden 700 milyonluk bir servet bıraktı geride. Özetle bu para henüz 20'li yaşlarında olan birisi için servetten de öte.

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Ama Michael Jackson'ın tek kızı Paris Jackson, Los Angeles'ta usta müzisyen Linda Perry ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürüyor. Şarkı sözü yazıyor, kayıtlar yapıyor.

Paris Jackson, Grazia adlı dergiye verdiği röportajda başarı ölçüsünün diğer müzisyenlerle aynı olmadığını söyledi.

Anlattığına göre kaç tane albüm sattığı, bunlardan ne kadar para kazandığı hiç umurunda değil. Onun için başarının ölçüsünü 'kendini nasıl hissettiği' ve yaptığı işlerden ne kadar gurur duyduğu.

Paris bu konudaki düşüncesini " Satışların nasıl olduğunu hiç merak etmiyorum. Ben bu işi para için yapmıyorum' diye özetledi.

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CENAZE TÖRENİNE KADAR YÜZLERİNİ KİMSE GÖRMEDİ

Michael Jackson'ın tek kızı olan Paris'in yüzünü dünyada hiç kimse babalarının cenaze törenine kadar görmemişti.

Ünlü şarkıcı tıpkı iki oğlu gibi kızının yüzünü de maskelerin ya da battaniyelerin ardına saklıyordu. Michael Jackson 2009 yılında hayata veda ettiğinde onun için düzenlenen cenaze töreninde bütün dünya üç kardeşin yüzünü ilk kez gördü.

Babası Michael Jackson onları sakladıkça üç kardeş daha fazla merak uyandırdı. Babasını kaybettiğinde henüz 11 yaşında olan Paris Jackson; artık zaman zaman konuk olduğu programlarda o günlerle ilgili hafızasında kalanları anlatıyor.

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Paris Jackson zaman zaman bazı programlara konuk olup babasıyla olan hayatı hakkında ipuçları veriyor. Önceki en yıl, model Naomi Campsell'ın sunduğu Youtube yayınına konuk olan Paris'in anlattığına göre Michael Jackson, çocuklarının kültürlü ve eğitimli olması için elinden geleni yaptı.

Paris'in anlattığına göre babaları onlara sadece dünyanın iyi hallerini göstermedi; tam tersine hayata dair her şey hakkında onları bilgilendirmeye çalıştı. Paris Jackson o programda Üçüncü Dünya ülkelerini de gördüklerini anlattı.

Paris, Naomi'ye fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisine modellik yapmasının teklif edildiğini söyledi "Bu öğüdü dinleyip model olmaya karar verdim" diye anlattı. Fakat belli ki genlerinden gelen müzik tutkusu bunun önüne geçti.

'ANNESİ, BENİM BAĞIŞLADIĞIM SPERMLERLE HAMİLE KALDI' İDDİASI

Paris, Michael Jackson ile eski eşi Debbie Rowe'un kızı. Yani resmi kayıtlara göre durum böyle. Pop müziğin kralının üç çocuğundan ortancası ve tek kızı olan Paris'in babasının kimliği bir dönem tartışma konusu bile olmuştu.

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Resmi kayıtlara göre Paris'in babası Michael Jackson. Ama oyuncu Mark Lester bir dönem genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.



Oyuncu Mark Lester, genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürdü. Hem de tam Jackson'ın hayata veda etmesinden kısa bir süre sonra.

Onun iddiasına göre Jackson, kendisinden spermlerini bağışlamasını istemişti ve Lester da bunu severek kabul etmişti. Paris'in annesi Debbie Rowe'un, kendi spermleri sayesinde hamile kaldığını ileri süren Mark Lester, gerekirse babalık testi yaptırıp bunu kanıtlayabileceğini savunmuştu.

ÇARPICI İDDİALAR ORTAYA ATTI

Lester'ın iddiaları sadece bununla sınırlı kalmadı. Onun iddiasına göre Michael Jackson'ın büyük oğlu Prince'in babası aslında Marlon Brando idi.

Michael Jackson'ın yakın dostu olan ve üç çocuğun vaftiz babalığını üstlenen Lester'a göre ünlü şarkıcı, aralarında Marlon Brando'nun da bulunduğu birçok kişiden spermlerini bağışlamasını istemişti.

1968 tarihli Oliver filmiyle çocuk yıldız olarak ünlenen, Godfather (Baba) filminde de rol alan Lester, buna dayanarak Marlon Brando'nun, Prince Jackson'ın babası olduğu iddiasından hiç vazgeçmedi.

OĞLUNU BALKONDAN SARKITMIŞTI: Michael Jackson, bugün 26 yaşında olan Prince'i 2002 yılında Berlin'de kaldığı otelin balkonundan böyle sarkıtmıştı. Prince'in yüzü o zaman da örtülüydü.





Nice şarkısıyla birkaç neslin hafızasında yer eden Michael Jackson, 2009 yılında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı o sırada sadece 51 yaşındaydı.