ÃœÃ§ soyadÄ± var, ikisi Ã§ok tanÄ±dÄ±k: Sokakta gÃ¶rseniz Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸu demezsiniz

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ anneleri, Ã¶zellikle de babalarÄ± onlarÄ± Ã¶yle Ã§ok da fazla kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karmamayÄ± tercih etti.

Her ne kadar artÄ±k anne ve babalarÄ± resmi olarak evliliklerini bitirmiÅŸ olsalar da bu iki evlatlÄ±k kardeÅŸ her ikisinin de soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

KardeÅŸlerden erkek olanÄ±, kÄ±z kardeÅŸinden daha fazla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda. SÄ±k sÄ±k babasÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Ãœstelik usul usul Hollywood'da bir kariyer inÅŸa etmeye baÅŸladÄ± bile.

KÄ±z olanÄ± ise birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce evlendi ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla kalÄ±n bir sÄ±r perdesinin ardÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

Nadiren kameralara takÄ±lan bu kÄ±z kardeÅŸin sosyal medya hesabÄ± da bÃ¶yle gizemli. Ama geÃ§tiÄŸimiz haftalarda bu konuda bir istisna yapÄ±p birkaÃ§ tane pozunu paylaÅŸtÄ±.

Tabii ki Ã¼nlÃ¼ bir ailenin kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in her zaman merak konusu olan bu genÃ§ kadÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± da bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

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Ä°KÄ° SOYADI DA Ã‡OK ÃœNLÃœ

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu fotoÄŸraftaki genÃ§ kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu hemen Ã§Ä±karamadÄ±nÄ±z. Hemen sÃ¶yleyelim o genÃ§ kadÄ±n Isabella Kidman Cruz. Ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n onu Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Bella.

TaÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± her iki soyadÄ±ndan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Bella, Tom Cruise ile Nicole Kidman'Ä±n evlilikleri dÃ¶neminde evlat edindiÄŸi iki Ã§ocuktan biri.

Bella'nÄ±n Connor adÄ±nda bir de erkek kardeÅŸi var. O Bella'nÄ±n aksine daha sÄ±k kamera karÅŸÄ±sÄ±nda. SÄ±k sÄ±k babasÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor Connor.

Bella'ya dÃ¶nersek... ArtÄ±k 30 yaÅŸÄ±nda evli bir kadÄ±n olan Bella Kidman Cruz, Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Ne yazdÄ±" ama diyerek geride kalan bir mevsimi deÄŸerlendirdi.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kilo sorunu olduÄŸu bilinen Bella Cruz, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu sorundan kurtulmuÅŸtu. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n ilginÃ§ saÃ§ modeli de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

GenÃ§ kadÄ±n artÄ±k evli olduÄŸundan yasal olarak eÅŸinin soyadÄ± Parker'Ä± da aldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra annesi Kidman'Ä±n ve babasÄ± Cruise'un da soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Sosyal medyada da zaten evlilik soyadÄ±nÄ± deÄŸil, anne ve babasÄ±ndan gelen soyadlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Ã–zetle Bella'nÄ±n ikisi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olan Ã¼Ã§ tane soyadÄ± var.Â

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BOÅžANMANIN ARDINDAN KIDMAN Ä°LE BAÄžLARI KOPTU

Bella ile Connor, kÃ¼Ã§Ã¼k birer Ã§ocukken Nicole Kidman ve Tom Cruise tarafÄ±ndan evlat edinildiler. Ama Ã§iftin ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Kidman ile baÄŸlarÄ± koptu.

Bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Cruise, Katie Holmes ile bir evlilik yaptÄ±. O evlilikten Suri adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu. Kidman ise Keith Urban ile evlendi. Onun da iki tane kÄ±zÄ± oldu.

Bella ile Connor, Cruise ve Kidman'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra annelerinden uzaklaÅŸtÄ±. Bu konuda evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±yla ilgilenmediÄŸi iÃ§in Kidman'Ä± suÃ§layanlar da oldu.

Ama bazÄ± iddialara bakÄ±lÄ±rsa bu kopukluÄŸun nedeni Bella ve Connor'Ä±n babalarÄ± Tom Cruise gibi Scientology tarikatÄ±na yakÄ±n olmalarÄ±. Kidman'Ä±n artÄ±k bu konuyla ilgisi kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ikisi de onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmemeyi tercih ediyorlar.

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Her ne kadar kendisi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayÄ± Ã§ok sevmese de Bella, Ã¶zellikle Tom Cruise'un hayranlarÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekiyor. Bu yÃ¼zden de nadiren yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± bir anda ortalÄ±ÄŸÄ± hareketlendiriyor.

Ã–Z KIZININ YÃœZÃœNE BAKMIYOR... AMA EVLATLIK KIZIYLA YAKIN

Katie Holmes'tan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Suri'yi hiÃ§ arayÄ±p sormayan Tom Cruise, Bella ile yakÄ±ndan ilgileniyor. Hatta 2015 yÄ±lÄ±nda onu bilgisayar programcÄ±sÄ± Max Parker ile evlendirdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine Nicole Kidman'Ä±n davet edilmediÄŸi hatta dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Scientology geleneklerine gÃ¶re yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Bu arada Tom Cruise'un dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lÄ±p katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da o tÃ¶renle ilgili en bÃ¼yÃ¼k soru iÅŸaretlerinden biri yÄ±llardÄ±r.

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Tom Cruise ile Nicole Kidman, evlilikleri sÄ±rasÄ±nda gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n hamilelikle ilgili olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar nedeniyle biyolojik Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmek yerine Bella ile Connor'Ä± evlat edindi.

Connor Cruise, babasÄ± gibi Hollywood'da kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Hatta bazÄ± filmlerinde Tom Cruise ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Bella Cruise, Londra'da gÃ¶zlerden uzak bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

Sosyal medya hesabÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi resmi soyadÄ± olan "Kidman Cruise'u" kullanan Bella da tÄ±pkÄ± babasÄ± Tom Cruise gibi sadÄ±k bir Scientology tarikatÄ± Ã¼yesi. Hatta 2015 yÄ±lÄ±ndaki evlilik tÃ¶reni de bu tarikatÄ±n kurallarÄ±na uygun olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu tÃ¶rene annesi Nicole Kidman Ã§aÄŸrÄ±lmadÄ±. BabasÄ± Tom'un ise tÃ¶rene katÄ±lÄ±p katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor.

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BELLA BABASININ KIZI

Bella Cruise, her ne kadar babasÄ± Tom Cruise'dan uzakta ABD yerine Londra'da yaÅŸasa da haya scientology tarikatÄ±nÄ±n kurallarÄ±na uygun bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

GenÃ§ kadÄ±n, bir sÃ¼re Ã¶nce tarikata ait bir internet sitesinde yayÄ±nlanan elektronik postasÄ±nda baÅŸta babasÄ± Tom Cruise olmak Ã¼zere halasÄ±nÄ±n ve Scientology'nin diÄŸer Ã¼yelerinin katkÄ±sÄ±yla hayatÄ±ndaki zorluklarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bella Cruise, baÅŸta babasÄ± olmak Ã¼zere destek olan herkesin kendisini "problemleri iÃ§inde boÄŸulmaktan kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.

Bella Cruise, internet sitesinde yer alan yazÄ±da babasÄ±ndan tam adÄ± olan Thomas Cruise Mapother IV diye sÃ¶z etti. HalasÄ± Cass'Ä±n adÄ± da aynÄ± yazÄ±da geÃ§ti.

Bella Cruise , evlendikten sonra babasÄ± Tom Cruise'un kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± bir teklifi de herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtarak geri Ã§evirmiÅŸti. Tom Cruise, kÄ±zÄ± Isabella ve kocasÄ± Max'a Londra'daki saray yavrusu evinde yaÅŸamasÄ± teklifini gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Fakat BellaÂ babasÄ±nÄ±n bu Ã¶nerisini geri Ã§evirdi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±zÄ± kocasÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Londra'daki Croydon'da bulunan Ã¼Ã§ yatak odalÄ± evinde yaÅŸamaya devam edeceÄŸini bildirdi.

Tom Cruise'un kÄ±zÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± teklif ettiÄŸi bu lÃ¼ks ev Corinthia Residences'da bulunuyor. ÃœnlÃ¼ oyuncunun bu mÃ¼lkÃ¼ bir dÃ¶nem Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'e aitti.

Cruise, Londra'da bulunduÄŸu zamanlarda bu evde kalÄ±yor. DÃ¶rt yatak odasÄ±; kapalÄ± yÃ¼zme havuzu, Ã¼nlÃ¼ aÅŸÃ§Ä±larÄ±n yemek piÅŸirdiÄŸi mutfaÄŸÄ± da dahil birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi bulunan evin aylÄ±k kirasÄ± ise 455 bin dolar.

Isabella Cruise, daha mÃ¼tevazÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken Operasyon: KÄ±zÄ±l Åžafak ve Yedi YaÅŸam gibi filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





Connor ve Bella'yÄ± eski Ã§ift evlilikleri sÄ±rasÄ±nda evlat edindi.





Fakat onlar boÅŸandÄ±ktan sonra Nicole Kidman'Ä±n bu iki Ã§ocukla iliÅŸkisi Ã¶nce seyrekleÅŸti. Sonra da tamamen koptu.Â

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Ä°KÄ° KEZ DÃœÅžÃœK YAPMIÅž

Nicole Kidman, ÅŸu anda evli olduÄŸu Keith Urban ile iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu. Bunlardan ilkini kendisi dÃ¼nyaya getirdi. Ä°kincisi ise taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya geldi. O dÃ¶nemde herkes Kidman'Ä±n kilo almamak iÃ§in hamile kalmaktan bile imtina ettiÄŸini savunmuÅŸtu. Fakat Kidman'Ä±n doÄŸurganlÄ±k ile ilgili sorunlarÄ± olduÄŸu sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¼zel oyuncu yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Tom Cruise ile evliyken bebek sahibi olmak istediklerini ama bunu hiÃ§ baÅŸaramadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ok istemelerine raÄŸmen iÅŸlerin yolunda gitmediÄŸini ve dÃ¼ÅŸÃ¼k yapÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu bÃ¼yÃ¼k bir travmaydÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Yine basÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Cruise ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda iki bebek evlat edindikten birkaÃ§ yÄ±l sonra Kidman yine hamile kaldÄ± ve yine dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±.

Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Suri ile hiÃ§ ilgilenmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. YÄ±ldÄ±z ise bu iddialarÄ± 'KÄ±zÄ±mla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek zorunda deÄŸilim' diyerek reddediyor.