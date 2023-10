Ünlü yıldız: Ben artık bir engelliyim... Her gece sekiz saat uyumazsa hayatı tehlikeye girecek

Haberin Devamı

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bu işten kurtulma yani yaşama şansı yüzde birdi. Ama o başardı, ölümün kıyısından döndü... Yeniden hayata tutundu.

Fakat şimdi yaşamına çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de uykusuna. Aksi halde tekrar bir nöbet geçirebilir. Hatta yine ölümün kıyısına gelebilir.

HER GECE SEKİZ SAAT UYUMASI GEREK

Hayranları çoktan anladı bu sözünü ettiğimiz ünlünün Sharon Stone olduğunu. Bundan 22 yıl önce bir beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki Stone'un sağlığını koruması ve tekrar tehlikeye girmemesi için her gece sekiz saat uyuması gerekiyor.

Stone bu yüzden son zamanlarda eskisi kadar fazla çalışmadığını çünkü yıllar önce yaşadığı tehlikenin etkilerinin hala üzerinde olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

People dergisine konuşan Sharon Stone, artık başına gelenler konusunda halkın içinde daha rahat konuşabildiğini belirtti.

Stone, "Geçirdiğim beyin kanamasından sonra aldığım ilaçların faydasını görebilmek için, her gece sekiz saat boyunca hiç kesintisiz bir şekilde uyamam gerek. İşte bu yüzden eskisi kadar çok iş anlaşması yapmıyorum. 22 yıldır başa çıkmam gereken bazı durumlar var . Ben de artık bunları konuşmak konusunda daha açığım."

GÜNLERCE BAŞI AĞRIDI... NELER OLDUĞU SON ANDA ANLAŞILDI

2011 yılında uzun süren bir baş ağrısının ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı Sharon Stone'un. Üstelik bunun o kadar süre içinde fark edilmediği ortaya çıktı.

Stone hastaneye götürüldüğünde kekeleyerek konuşuyordu ve düzgün göremiyordu. Ama o sırada yaşadıkları sadece bunlar değildi. Stone bunlara ek olarak bir de hafıza kaybı yaşıyordu. Ünlü ol

Sharon Stone, o sırada hayatında başka zorluklar da yaşıyordu. Kocası Phil Bronstein ile yoları ayrılmıştı. O sırada her şeyini kaybetmiş hissediyordu.

Haberin Devamı

Şimdi geriye dönüp baktığında Sharon Stone, o dönemde kaybettiklerinin bir çoğunu geri almış gibi hissetmiyor hala. Ama yine de artık bu durumla barışık.

'HER ŞEYİMİ KAYBETMİŞTİM': KENDİNİ ENGELLİ BİRİ OLARAK TANIMLADI

Stone o durumu da şöyle anlattı röportajında: " Her şeyimi kaybettim. Bütün paramı, çocuklarımın velayetini, kariyerimi. Gerçek kimliğim ve hayatım olduğunu hissettiğim her şeyi kaybettim. "

Stone "Gerçekten de kaybettiklerimi geri almadım. Ama bu durumla barışık olacağım bir noktaya ulaştım" diyerek sözlerini sürdürdü güzel yıldız.

Evlat edindiği üç tane çocuğu olan Sharon Stone, onların da artık yetişkin olduğunu belirtip kimseye gözkulak olması gerekmediği için kendi kırılganlıklanıyla daha rahat başa çıkabildiğini anlattı.

Haberin Devamı

Dağınık ve çok da mutlu olmayan bir aileden geldiğini hatırlatan Sharon Stone "Kendimden başka herkesle ilgilenmem gerektiğini düşünerek büyüdüm. Bu yüzden kendime ait bir hayatım olduğunun farkına varmak zaman aldı.

Kendisini artık 'engelli birey' olarak tanımlayan Stone, birileri tarafından bakım görmeye alışmasının da zaman içinde gerçekleştiğini söyledi.

Stone sözlerini "Kendimle gurur duyuyorum ve hayatta kalmaktan başkalarının hayatta kalmasına yardım etmeye kadar başarılarımla gurur duyuyorum" diyerek sürdürdü.

HAYATTA OLMAYAN YAKINLARIYLA BAĞLANTI KURMUŞ

Sharon Stone, beyin kanaması geçirdiği sırada, ölmüş yakınlarıyla bağlantı kurduğunu anlatmıştı. Stone, 2001 yılında beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Ruhunun bedeninden ayrılışını hissettiğini anlatan 63 yaşındaki Stone, o anlarda diyalog olmasa da kendisinden önce ölmüş kişilerle iletişim kurabildiğini söyledi.

Anılarını kaleme aldığı The Beauty of Living Twice adlı kitapla gündemde olan Sharon Stone. Susanna Reid ve Adil Ray'in sunduğu Good Morning Britain adlı programa konuk oldu. Stone, 22 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sırasında yaşadıklarını da anlattı.

Ölüme çok yaklaştığı o anlarda, ruhunun bedeninden ayrıldığını hissettiğini belirten Sharon Stone "Bazı insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartışır, bazıları da manevi perspektiften ben her ikisine de inanıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'O IŞIĞI' GÖRMÜŞ

Sharon Stone, beyin kanaması geçirdiği sırada çevresindeki insanların konuştuğu her şeyi duyduğunu, benzer deneyimler yaşayanların gördüğü o ışığı gördüğünü anlattı. Ruhunun bedeninden dışarı ve yukarı doğru uzaklaştığını hissettiğini de ifade etti.

Stone "Benden önce ölmüş olan kişileri gördüğüme dair bir his vardı. Onlarla iletişim kurduğuma dair bir hisse kapıldım. Diyalog kurmuyorduk ama ama onlarla iletişim kurduğumu hissediyordum. Sonra sanki birisi göğsüme bir tekme atmış gibi büyük bir acı hissettim" diye konuştu.

Bu acının kalp masajı yapan defibrilasyon cihazından da kaynaklanabileceğini belirten Sharon Stone, sonra kendisini yine hastane odasında bulduğunu anlattı.

"Çok açık ki odaya geri dönmeyi seçmiştik, o yolculuğa devam etmeyi sevmemiştim" diyerek sözlerini sürdürdü Stone. Sonra da "Sanırım, gerçekten bu durumu tarif etmek için söyleyebileceğim tek şey bu" dedi.

Geçirdiği beyin kanamasından sonra Sharon Stone çok hızlı bir şekilde iyileşti. Hatta bir yıl sonra Oscar töreninde John Travolta ile birlikte sahnede dans etti.