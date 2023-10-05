Sinemanın efsane güzeli artık çiftliğinde hayvanlarıyla yaşıyor: 'Tonton büyükanne' bu aşında kapak pozu bile verdi

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GÜZELLİĞİNİ MİRAS ALDIĞI ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

Hele oyuncu ya da modelseniz yani görüntünüz yaptığınız işin bir parçasıysa durum daha da zorlaşıyor.

Yüzdeki kırışıklıkların silinmesi, saçların uzatılıp boyanması, sarkan yüzün toparlanması gerekiyor. Bu yüzden de estetik ve kozmetik sektörü aldı başını gidiyor.

Ama gösteri dünyasındaki bütün ünlüler bu baskı altında yaşamıyor elbette. Bütün bunları bir kenara bırakıp hayatın getirdiği çizgileri kabullenip, kimin kendileri hakkında ne söylediğini umursamadan yaşayanlar da var.

Hatta kimileri eskisi kadar sık spot ışıklarının altına çıkmadan daha sakin ve mutlu bir hayat sürdürüyor. İşte bunlardan biri ünlü bir dergi için verdiği kapak pozuyla bir anda gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Isabella Rosselini'nin annesi bir dönemin efsane film yıldızlarından Ingrad Bergman'dı. (solda)

Bu ünlü, bir zamanların efsane güzeli olarak adlandırılan bir oyuncunun kızı. O da annesi gibi modellik ve oyunculuk yaptı gençlik yıllarında. Hatta birçok kişiye göre o da artık hayatta olmayan annesi gibi kendi çağının efsane güzeliydi.

Ama yıllar geçti elbette o efsane güzellik de yaşlandı. Biraz kilo aldı, yüzündeki kırışıklıkların sayısı arttı. Hatta tonton bir büyükanne bile oldu.

Bir süredir çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte yaşıyor. Yüzünden hiç silinmeyen gülümsemeye bakılırsa da bu seçiminden oldukça memnun.

Bu bir dönemin efsane güzeli, yüzündeki tüm kırışıklıkları, yıllardır hiç uzatmadığı kısacık saçlarını sergileyerek bir dergiye poz verdi. Cesaretinden ve kendine güveninden dolayı da tam not aldı.

Aslında büyük olasılıkla böyle "cesur" gibi nitelendirmeler onun çok umurunda değil. Kendini olduğu gibi kabul ederek hemcinslerine de bu yönde mesaj veriyor.

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GENÇLİĞİ GİTTİ AMA GÜZELLİĞİ YERİNDE

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlünün kim olduğuna bakalım şimdi. Eğer sinema tarihine meraklıysanız yeni nesilden de olsanız Ingrid Bergman'ı bilirsiniz.

Hafızalara kazınan Kazablanka başta olmak üzere birçok yapımda rol alan Bergman, döneminin efsanesi olarak nitelendirilen güzelliğini ikiz kızlarından Isabella'ya miras bıraktı.

Ingrid Bergman'ın, ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Isabella da annesi gibi model ve oyuncu olarak kariyer yaptı.

En parlak dönemini de 1980'lerde yaşadı. Annesinden miras aldığı çekici yüz hatlarıyla Isabella Rossellini bir dönem podyumlara ve sinema dünyasına damgasını vurdu.

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71 YAŞINDA KAPAK KIZI OLDU

Ama elbette gelip geçen zaman onun gençliğini de yanında götürdü. Fakat bir ayrıntı var: Yaşı 71 olsa da Isabella'nın güzelliği onunla kaldı. Bugün torun sahibi bir büyükanne olan Isabella Rossellini, Vogue dergisinin İtalya baskısı için kapak pozu verdi.

Üstelik onun pozunda bu sektörde alışıldık olan ve hatta artık sıradan hale gelen hiçbir ayrıntı yok. Yani dudaklarındaki ruju, yanağındaki allığı, gözlerindeki rimeli dışında abartılı bir makyajı yok.

Tam tersine göz kenarlarındaki, alnındaki, yanaklarındaki ve hatta boynundaki bütün kırışıklıklar hiçbir işlem uygulanmadan olduğu gibi bırakılmış durumda.

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Bazı yorumlara göre de Isabella Rossellini ve birlikte çalıştığı ekip bu kırışıklıkları özellikle vurgulamak istedi.

İşte bir zamanların efsane güzeli Isabella Rossellini'nin kendi sosyal medya hesabında da paylaştığı bu pozu ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Bunların arasında en çok dikkat çekeni ise kendisi de sık sık makyajsız hatta ağlarken göründüğü halini sosyal medyadan paylaşan bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova oldu. Model "İşte keyfi çıkarılacak bir dergi kapağı" diye yorum yaptı.

Ünlü oyuncu Selma Blair de "Güzellik.. Bravo" diye yazarak Rossellini'nin bu pozunu beğendiğini ifade etti.

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Isabella Rossellini'nin birçok takipçisi güzel olmak için kırışıksız bir yüze ve genç olmaya gerek duyulmadığını, insanın her yaşında güzel görünebileceğini belirtti.

Isabella Rossellini'nin de bulunduğu yaşta güzelliğin nasıl bir şey olduğunu gözler önüne serdiğini savundu.

Şimdi de biraz 71 yaşında gösteri dünyasının "Bir kadın yıldız her zaman kırışıksız bir yüze ve ince bedene sahip olmalıdır. Hatta genç de olmalıdır" kuralına karşı çıkan Isabella Rossellini'ye yeni nesiller için biraz yakından bakalım. Çünkü zaten onu tanıyan tanıyor.

Sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen İsveçli Ingrid Bergman ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden yönetmen Roberto Rossellini'nin yedi yıllık evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Isabella Rossellini, hala üyelerinden biri olsa da o pırıltılı dünyanın uzağında doğanın kollarında bir yaşam sürüyor.

Rossellini, hala kameralar karşısına geçip tanıtım yüzü olduğu kozmetik markaları için kampanyalarda görev alıyor. Ama onun dışında kalan zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.

Tavukları, keçileri, köpekleriyle ilgileniyor. Özel giysiler giyip arıların kovanlarından bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gübre deposuna daldırıp toprağını güçlendirmeye çalışıyor.

TAVUKÇULUKLA İLGİLİ KİTAP YAZDI

Bunlara ek olarak çiftlik evinin salonundan bilgisayar aracılığıyla toplantılara katılıp çiftlik dışındaki işlerini de yürütüyor.

Rossellini'nin sık sık Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlara bakılırsa da son derece mutlu bir hayat sürdürüyor.

Rossellini, New York yakınlarındaki Long Island'da bulunan çiftliğinde tamamen doğanın içinde hayvanları ve yetiştirdiği bitkilerle uğraşarak sinema ve moda dünyasının hareketinden uzak bir hayat yaşıyor.

Isabella Rossellini, iki yıl önce çiftçilikle ilgili deneyimlerini paylaştığı My Chickens and I (Tavuklarım ve Ben) adını verdiği bir de kitap yayınladı.

Rossellini bu tür bir hayata yönelmesini de bir röportajında kariyerinin durağanlaştığı bir döneme bağlamıştı. Bunun nedeni de moda ve sinema dünyasının genç kuşağa olan ilgisi.

'KİMSE BENİ OYUNCU VE MODEL OLARAK İSTEMEDİ'

"Kimse beni model ya da oyuncu olarak istemiyordu" diye anlatmıştı Rossellini. Bu dönemden faydalanıp okula başladığını da ifade etmişti. Rossellini, New York'taki Hunter College'da hayvan davranışları üzerine bir de master derecesi aldı.

2000'lerin başındaki bu durgunluğun ardından Rossellini, 2016'da yıllarca tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasına yeniden döndü ve bir anlaşma yaptı.

Özellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafızalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatı boyunca iki kez evlendi.

İlk evliliğini yönetmen Martin Scorsese ile yaptı. Bu evlilik 1979 ile 1982 yılları arasında devam etti.

ANNESİ VE BABASI DA SİNEMANIN EFSANELERİNDEN

Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasında Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adında bir kızı bulunuyor. Elettra'nın evliliğinden ise bir torun sahibi.

Isabella Rossellini'nin babasının kimliğini açıklamadığı ve kendi babası olan ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile aynı adı taşıyan 30 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

Ingrid adında bir ikiz kardeşi ve bir de erkek kardeşi bulunan Rossellini'nin annesi sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Ingrid Bergman. Oyuncu, özelikle de Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı.

Rossellini'nin babası Roberto Rossellini ise İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden usta bir yönetmen.

Isabella Rossellini'nin en çok bilinen filmlerinden biri David Lynch'in yönettiği Blue Velvet (Mavi Kadife). Yıldız, o filmde Dorothy Vallens karakterine hayat vermişti.





Rossellini'nin annesi Ingrid Bergman, Michale Curtiz'in yönettiği Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı. Bu filmde Bergman'a dönemin efsane erkek oyuncularından Humphry Bogart eşlik etti.





Rossellini'nin Elettra adında bir kızı ve babasının adını taşıyan Roberto adında bir oğlu var. Ünlü yıldız kızı Elettra'dan da iki tane torun sahibi.