×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

Güncelleme Tarihi:

#David Beckham#Victoria Beckham#Rebecca Loos
Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 12:41

Gösteri dünyasının en mutlu ve her anlamda en güçlü çiftlerinden biri olarak biliniyor David ve Victoria Beckham. 1999 yılından bu yana evliler. Bu arada dört tane çocuk sahibi oldular. Neredeyse her geçen gün şöhretlerine şöhret, servetlerine servet katılıyor. İngiltere ve ABD'nin farklı yerlerinde lüks evleri, pahalı otomobilleri hatta yatları bile var. Maddi açıdan nüfuzları yerinde özetle.

Haberin Devamı

RÜZGARLARIN EN ACIMASIZI: İHANET RÜZGARI
Kamera karşısında hiç gülmeyen Victoria ile yüzündeki gülümseme hiç silinmeyen David sadece maddi konularda değil bir başka açıdan da çok güçlü.

İlk kez el ele tutuştukları günden bu yana hiçbir şey onları ayıramadı. Karşılarından gelen rüzgar ne kadar güçlü olursa olsun onlar asla "yıkılmadı" bunca yıl içinde.

Ama hiç mi sendelemediler? Elbette o sert rüzgarın ünlü çifti sarstığı bir dönem oldu. 2003 yılında... Yani evliliklerinin üzerinden çok da zaman geçmemişken.

Üstelik bir çift için dayanılması en güç olan türden bir rüzgardı bu: İhanet rüzgarı. O bile Beckham çiftinin evliliğini yıkamadı. Ama etkileri uzun süren bir sarsıntı yarattı.

Dışarıya çok fazla belli etmeseler bile artık kendi ifadeleriyle ortaya çıktığına göre David ve Victoria Beckham'ın evliliği o süreçte epey ciddi bir yara aldı.

Haberin Devamı

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

İLK KEZ DUYGULARINI SERBEST BIRAKTI
Kocasının adının karıştığı Rebecca Loos ihaneti nedeniyle ne kadar sarsıldığını Victoria belki de ilk kez duygularını dışa vuracak şekilde yani gözyaşlarına güçlükle hakim olarak hatta zaman zaman gözyaşı dökerek anlattı.

David Beckham'ın hayatını konu alan bir belgeselde gözler önüne serilen gerçeklerden biri de işte bu konu. Victoria Beckham, aradan geçen 20 yılın ardından bu ihanetin ardından gelen ayların kendisi için ne kadar zorlu olduğunu ilk kez bu kadar açık şekilde diye getirdi.

Victoria Beckham bu dönemde bildiği tek şeyin "aileleri için savaşmak" olduğunu vurguladı. Victoria Beckham, bu ihanet iddiaları nedeniyle evliliklerinin aylarca gazete manşetlerinde kaldığını belirterek o dönemde nefes almanın bile zor olduğunu, kendilerini boğuluyor gibi hissettiklerini sözlerine ekledi.

Bu ihanet söylentileri 2003 yılında David Beckham'ın Real Madrid takımında oynadığı sırada ortaya çıktı. İleri sürülenlere göre David Beckham, kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile yakınlaşmıştı. Hatta düpedüz söylersek karısına ihanet etmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEline beyaz bir poşet tutuşturdular... Yapı çıplak olduğunu ertesi gün fark ettiEline beyaz bir poşet tutuşturdular... Yapı çıplak olduğunu ertesi gün fark ettiHaberi görüntüle

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

TAM BİR KABUS
49 yaşındaki Victoria Beckham o dönemi gözyaşlarına güçlükle hakim olmaya çalışarak hatta zaman zaman gözleri dolarak söyle anlattı:

" Bu evliliğimizin yüzde yüz en zor dönemiydi. Sanki bütün dünya bize karşıymış gibi geliyordu. Olay şu ki eğer tamamen dürüst olursam biz David ile birbirimize karşıydık. Madrid'e gidene kadar herkes bize karşıymış gibi geliyordu bana. Ama biz birlikteydik, birbirimize sahiptik. İspanya'da ise sanki birbirimizden uzakmışız, birbirimize sahip değilmişiz gibi hissediyorduk. Ve bu üzücüydü. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Tam anlamıyla bir kabustu"...

Haberin Devamı

Victoria o dönemde olup bitenleri bir tür sirke benzetti. Sonra da şunları söyledi: "Şehre bir sirk geldiğinde herkes onu sever değil mi? Tabii ki içinde siz olmadığınız sürece."

Eski Spice Girl, kocasına "kızgın olup olmadığı" sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Tamamen dürüst olmak gerekirse, evet kızgınım. Bu benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük mutsuzluktu."

Gözden KaçmasınGelin de bir başkaydı konuklar da..... Uzun zamandır böyle düğün görülmediGelin de bir başkaydı konuklar da..... Uzun zamandır böyle düğün görülmedi!Haberi görüntüle

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

'NASIL ATLATTIĞIMIZI BİLMİYORUM'
David Beckham cephesine bakarsak... Bu ihanet olayının ardından evliliklerinin nasıl ayakta kaldığı sorulduğunda David o dönemi şöyle anlattı: Dürüst olmak gerekirse bunun üstesinden nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Victoria benim her şeyim. Onun ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve acı çektiğini görmek benim için zordu. Ama birbirimiz için ve ailemiz için savaşmamız gerekiyordu" dedi.

Haberin Devamı

Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahip olduğumuz her şey uğruna savaşmaya değerdi. Bazı günler uyandığımda 'İşe nasıl gideceğim? O antrenman sahasında nasıl yürüyeceğim? Nasıl hiçbir sorun yokmuş gibi davranacağım? diye soruyordum. Her sabah gözlerimi açtığımda "Bunu nasıl yapacağımı soruyordum kendime. Fiziksel olarak hasta gibi hissediyordum" diye konuştu.

Bu krizin sonunda Victoria Beckham, Madrid'e taşındı. Orada 3 milyon sterlinlik bir ev satın alındı ve dekorasyonu da tamamen Victoria yaptı. Çift oradayken de üçüncü erkek çocukları Romeo'yu dünyaya getirdiler.

Gözden KaçmasınÇeyrek asır sonra ilk kez bekar... Karşısına çıkan ilk kadına aşık olmaya hazırÇeyrek asır sonra ilk kez bekar... Karşısına çıkan ilk kadına aşık olmaya hazır!Haberi görüntüle

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

Bu sarsıntının ardından Victoria, kocasının yanına Madrid'e gitti. Üçüncü oğulları Romeo da orada dünyaya geldi. Beckham çifti ihanetin acısını yeni bir çocukla dindirdi bir başka deyişle.

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi


MADRiD'DE YALNIZLIĞIN PENÇESİNE DÜŞTÜ
David Beckham'ın Rebecca Loos ile karısını aldattığı iddialarını, bir dizi skandala imza attıktan sonra yayın hayatına son veren News of the World gazetesi ortaya attı.

Haberin Devamı

O dönemde Victoria, henüz küçük olan oğulları Brooklyn ve Cruz ile İngiltere'de kalmayı tercih etmişti.Böylece çocukların okulları da aksamayacaktı. David ise İspanya'da yalnızdı. 

Söylediğine göre ailesinden uzak olmak onun için kolay bir durum değildi.

David bu konuda "İspanya'ya ilk gittiğimde işler zordu. Çünkü 15 yaşımdan o sırada bulunduğum 27 yaşıma kadar hep bir ailenin bir parçası olmuştum. Ülkenin dilini konuşamıyordum. En önemlisi de ailem yanımda değildi. 

Gözden KaçmasınAcımasız itirafını kimse unutmadı: Ondan çocuk doğurmamak için boşandımAcımasız itirafını kimse unutmadı: Ondan çocuk doğurmamak için boşandım!Haberi görüntüle

Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

DAVID'IN KİŞİSEL ASİSTANIYDI: DÖRT AY İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İLERİ SÜRDÜ
David Becknham ile adının ihanet söylentilerine karıştığı Rebecca Loos'a gelirsek....

2003 yılında David, Real Madrid'e transfer olunca çift İspanya'ya taşındı. Bir yıl sonra ise beklenmedik bir skandal patlak verdi.

David'in sekreteri olarak bilinen Rebecca Loos adlı kadın, futbolcuyla yasak bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Genç kadın bu ilişkinin 4 ay sürdüğünü de sözlerine ekledi. Fakat David bütün bu söylentileri defalarca yalanladı.

Rebecca Loos, David Beckham ile dört ay süren bir yasak ilişki yaşadıklarını ileri sürdü. Fakat bu bile Beckham çiftini ayıramadı.

Bu yasak ilişki iddialarının ardından ne mi oldu? David ve Victoria birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Bu arada Rebecca Loos da David Beckham'ın kişisel asistanı olarak işini kaybetti.

Özetle bu yasak aşk iddiaları Beckham çiftinin yuvasını yıkamadı. Victoria Beckham, bir röportajında bu işin sırrını da şöyle anlatmıştı: "David ve benim kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Hem partner olarak hem de ebeveyn olarak güçlüyüz."

Gözden KaçmasınNerede o bir giydiğini bir daha giymeyen prensesler Üç gündür bu kıyafetle yatmış gibiNerede o bir giydiğini bir daha giymeyen prensesler! Üç gündür bu kıyafetle yatmış gibiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Victoria Beckham#Rebecca Loos

BAKMADAN GEÇME!