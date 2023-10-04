Victoria gözleri dolu dolu anlattı: İhanet...Tam bir kabus gibiydi

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RÜZGARLARIN EN ACIMASIZI: İHANET RÜZGARI

Kamera karşısında hiç gülmeyen Victoria ile yüzündeki gülümseme hiç silinmeyen David sadece maddi konularda değil bir başka açıdan da çok güçlü.

İlk kez el ele tutuştukları günden bu yana hiçbir şey onları ayıramadı. Karşılarından gelen rüzgar ne kadar güçlü olursa olsun onlar asla "yıkılmadı" bunca yıl içinde.

Ama hiç mi sendelemediler? Elbette o sert rüzgarın ünlü çifti sarstığı bir dönem oldu. 2003 yılında... Yani evliliklerinin üzerinden çok da zaman geçmemişken.

Üstelik bir çift için dayanılması en güç olan türden bir rüzgardı bu: İhanet rüzgarı. O bile Beckham çiftinin evliliğini yıkamadı. Ama etkileri uzun süren bir sarsıntı yarattı.

Dışarıya çok fazla belli etmeseler bile artık kendi ifadeleriyle ortaya çıktığına göre David ve Victoria Beckham'ın evliliği o süreçte epey ciddi bir yara aldı.

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İLK KEZ DUYGULARINI SERBEST BIRAKTI

Kocasının adının karıştığı Rebecca Loos ihaneti nedeniyle ne kadar sarsıldığını Victoria belki de ilk kez duygularını dışa vuracak şekilde yani gözyaşlarına güçlükle hakim olarak hatta zaman zaman gözyaşı dökerek anlattı.

David Beckham'ın hayatını konu alan bir belgeselde gözler önüne serilen gerçeklerden biri de işte bu konu. Victoria Beckham, aradan geçen 20 yılın ardından bu ihanetin ardından gelen ayların kendisi için ne kadar zorlu olduğunu ilk kez bu kadar açık şekilde diye getirdi.

Victoria Beckham bu dönemde bildiği tek şeyin "aileleri için savaşmak" olduğunu vurguladı. Victoria Beckham, bu ihanet iddiaları nedeniyle evliliklerinin aylarca gazete manşetlerinde kaldığını belirterek o dönemde nefes almanın bile zor olduğunu, kendilerini boğuluyor gibi hissettiklerini sözlerine ekledi.

Bu ihanet söylentileri 2003 yılında David Beckham'ın Real Madrid takımında oynadığı sırada ortaya çıktı. İleri sürülenlere göre David Beckham, kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile yakınlaşmıştı. Hatta düpedüz söylersek karısına ihanet etmişti.

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TAM BİR KABUS

49 yaşındaki Victoria Beckham o dönemi gözyaşlarına güçlükle hakim olmaya çalışarak hatta zaman zaman gözleri dolarak söyle anlattı:

" Bu evliliğimizin yüzde yüz en zor dönemiydi. Sanki bütün dünya bize karşıymış gibi geliyordu. Olay şu ki eğer tamamen dürüst olursam biz David ile birbirimize karşıydık. Madrid'e gidene kadar herkes bize karşıymış gibi geliyordu bana. Ama biz birlikteydik, birbirimize sahiptik. İspanya'da ise sanki birbirimizden uzakmışız, birbirimize sahip değilmişiz gibi hissediyorduk. Ve bu üzücüydü. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Tam anlamıyla bir kabustu"...

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Victoria o dönemde olup bitenleri bir tür sirke benzetti. Sonra da şunları söyledi: "Şehre bir sirk geldiğinde herkes onu sever değil mi? Tabii ki içinde siz olmadığınız sürece."

Eski Spice Girl, kocasına "kızgın olup olmadığı" sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Tamamen dürüst olmak gerekirse, evet kızgınım. Bu benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük mutsuzluktu."

'NASIL ATLATTIĞIMIZI BİLMİYORUM'

David Beckham cephesine bakarsak... Bu ihanet olayının ardından evliliklerinin nasıl ayakta kaldığı sorulduğunda David o dönemi şöyle anlattı: Dürüst olmak gerekirse bunun üstesinden nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Victoria benim her şeyim. Onun ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve acı çektiğini görmek benim için zordu. Ama birbirimiz için ve ailemiz için savaşmamız gerekiyordu" dedi.

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Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahip olduğumuz her şey uğruna savaşmaya değerdi. Bazı günler uyandığımda 'İşe nasıl gideceğim? O antrenman sahasında nasıl yürüyeceğim? Nasıl hiçbir sorun yokmuş gibi davranacağım? diye soruyordum. Her sabah gözlerimi açtığımda "Bunu nasıl yapacağımı soruyordum kendime. Fiziksel olarak hasta gibi hissediyordum" diye konuştu.

Bu krizin sonunda Victoria Beckham, Madrid'e taşındı. Orada 3 milyon sterlinlik bir ev satın alındı ve dekorasyonu da tamamen Victoria yaptı. Çift oradayken de üçüncü erkek çocukları Romeo'yu dünyaya getirdiler.

Bu sarsıntının ardından Victoria, kocasının yanına Madrid'e gitti. Üçüncü oğulları Romeo da orada dünyaya geldi. Beckham çifti ihanetin acısını yeni bir çocukla dindirdi bir başka deyişle.





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David Beckham'ın Rebecca Loos ile karısını aldattığı iddialarını, bir dizi skandala imza attıktan sonra yayın hayatına son veren News of the World gazetesi ortaya attı.

O dönemde Victoria, henüz küçük olan oğulları Brooklyn ve Cruz ile İngiltere'de kalmayı tercih etmişti.Böylece çocukların okulları da aksamayacaktı. David ise İspanya'da yalnızdı.

Söylediğine göre ailesinden uzak olmak onun için kolay bir durum değildi.

David bu konuda "İspanya'ya ilk gittiğimde işler zordu. Çünkü 15 yaşımdan o sırada bulunduğum 27 yaşıma kadar hep bir ailenin bir parçası olmuştum. Ülkenin dilini konuşamıyordum. En önemlisi de ailem yanımda değildi.

DAVID'IN KİŞİSEL ASİSTANIYDI: DÖRT AY İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İLERİ SÜRDÜ

David Becknham ile adının ihanet söylentilerine karıştığı Rebecca Loos'a gelirsek....

2003 yılında David, Real Madrid'e transfer olunca çift İspanya'ya taşındı. Bir yıl sonra ise beklenmedik bir skandal patlak verdi.

David'in sekreteri olarak bilinen Rebecca Loos adlı kadın, futbolcuyla yasak bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Genç kadın bu ilişkinin 4 ay sürdüğünü de sözlerine ekledi. Fakat David bütün bu söylentileri defalarca yalanladı.

Rebecca Loos, David Beckham ile dört ay süren bir yasak ilişki yaşadıklarını ileri sürdü. Fakat bu bile Beckham çiftini ayıramadı.

Bu yasak ilişki iddialarının ardından ne mi oldu? David ve Victoria birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Bu arada Rebecca Loos da David Beckham'ın kişisel asistanı olarak işini kaybetti.

Özetle bu yasak aşk iddiaları Beckham çiftinin yuvasını yıkamadı. Victoria Beckham, bir röportajında bu işin sırrını da şöyle anlatmıştı: "David ve benim kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Hem partner olarak hem de ebeveyn olarak güçlüyüz."