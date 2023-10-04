Gelin de bir başkaydı konuklar da..... Uzun zamandır böyle düğün görülmedi!

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Önceki gün de gösteri dünyasının iki genç ünlüsü, sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirdi. Üstelik de Venedik'te. Hem de klasik bir düğün değil kelimenin tam anlamıyla Venedik'in ruhuna uygun bir maskeli balo şeklinde.

Bu kez evlenen iki genç kamera karşısına geçtiği Queen's Gambit adlı yapımla adını duyuran Anya Taylor Joy ile müzisyen Malcolm McRae.

Genç çift iki yıllık ilişkilerini Venedik'te gerçekleşen maskeli balo şeklindeki bir düğünle taçlandırdı. Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin mutluluğuna 150 konuk tanıklık etti.

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Anya Taylor Joy, düğününde sıra dışı bir gelinlik giydi.

Bu konukların çoğu da gelin ve damat gibi ünlülerden oluşuyordu. Keeleigh Sperry, kocası Miles Teller, ünlü model Cara Delevingne, Dominikli oyuncu Aimee Carrero, Hollywood ünlüsü Julia Garner düğünün konukları arasındaydı.

Anya Taylor Joy, tören için klasik bir gelinlik giymedi. Bunun yerine bej renkli üzerinde kuş ve ağaç dalı motifleri bulunan bir gelinlik giydi. Sarı saçlarını yarım topuz yapan genç oyuncu, beyaz duvağını da bu şekilde başına yerleştirdi.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae 2021 yılından bu yana birlikteler. Fakat ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamayı çok fazla göz önüne çıkmamayı tercih etti genç çift. Düğün planlarını da çok yakınları dışında kimseye söylemediler.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, törenin organizasyonu için İtalya'da tanınmış bir şirketi tercih etti.

Anlaştıkları firma, İtalya'nın gözde beldelerinde düzenlediği törenlerle tanınıyor. Kaleler, şatolar ve gösterişli çiftlik evleri firmanın düğün düzenlediği yerler arasında.

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Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae de evlenmek için çok sevdikleri Venedik'i tercih etti. Genç çifte yakın kaynaklara göre ikisi de İtalya tutkunu. Bu yüzden başından beri orada evlenmeyi planlıyorlardı.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin düğün törenine sinema ve müzik dünyasının ünlüleri akın etti. Törene toplamda 150 konuk katıldı.

Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşayan Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, düğün hazırlıklarını da aynı şekilde gerçekleştirdi. Düğüne sadece ailelerini ve en yakın arkadaşlarını davet etti.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, ilişkilerinin başından beri bu konuda ağzı sıkı davrandı hep. İlk kez New York'ta birlikte görüntülenen genç çift, sağlıklı bir ilişki sürdürmek için böyle tercih etti iddialara göre.

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Anya Taylor Joy, artık kocası olan McRae hakkında Vogue dergisine verdiği röportajda "Sonunda birlikte sessizlik içinde oturabileceğim birini bulduğum için mutluyum" demişti.

Splash ve Top Gun filmleriyle tanınan oyuncu Miles Teller ve eşi Keleigh düğünde maskeli balo konseptine uygun giyindi.

Artık evli bir çift olmalarına rağmen Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, aralarına mesafelerin girdiği bir ilişki yaşadılar. Anya, Londra'da, Malcolm ise ABD'de yaşıyordu. Fakat bu durum ilişkilerini sekteye uğratmak yerine birbirlerine daha fazla bağlanmalarını sağladı.

Anya Taylor Joy, bir röportajında "Bu zor... Ama bir açıdan da harika bir durum. Çünkü bir araya geldiğimizde, zamanın kıymetini daha fazla biliyoruz" dedi.

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Her ne kadar Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, düğünlerini basının meraklı gözlerinden uzakta gerçekleştirse de konuklarından bazıları sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kadın konuklar 1920'li ve 30'lu yılların çizgilerini anımsatan kıyafetlerle düğüne katıldı. Takıları da o döneme ve aksesuarların kullanım şekline uygundu. O görüntüde günümüzden tek ayrıntı akıllı cep telefonları oldu.

Bunlardan biri de Taylor'ın yakın dostları ve meslektaşları olan Keeleigh Sperry ile kocası Miles Teller...

Son dönemin genç yeteneklerinden Miles Teller'ın karısı Keleigh, Instagram sayfasından bol bol paylaşım yaptı.

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Onun fotoğraflarına bakılırsa düğün Venedik karnavalı atmosferini yaşattı. Tören bir maskeli balo şeklinde gerçekleşti.

Keleigh Teller, sosyal medya sayfasından bol bol paylaşım yaptı. Bu arada konukların şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.

Konuklar, 1920'li ve 30'lu yılların çizgilerini çağrıştıran kıyafetler giyip takılar kullandı. Çoğu görünümlerini de maskelerle tamamladı.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin düğün töreni 15'inci yüzyılda inşa edilen Pisani Moretta Sarayı'nda yapıldı.

Barok anlayışla dekore edilen mekan, Venedik'te Büyük Kanal'ın kıyısında bulunuyor. Bu saray geçmişte kökenleri Pisa'dan gelen ve Venedik'in en zenginleri arasında yer alan Pisani ailesine aitti.

Yapılan sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin düğünü güneşin batmasından önce başladı. Diğer sabahın ilk ışıklarına kadar da sürdü.

Düğünün yapıldığı sarayın dış cephesinde kemerler bulunuyor. Zemin katta ise doğrudan Büyük Kanal'a açılan bir kapı yer alıyor.

Bu tarihi bina 1994 yılından bu yana Venedik'te geleneksel olan gösterişli bir maskeli baloya ev sahipliği yapıyor. Anya Taylor Joy ve Malcolm McRae'nin evlenmek için burayı tercih etmesinin nedeni de planladıkları düğünün konseptine uygun olması.

Düğünün yapıldığı Pisano Moretto Sarayı, 15'inci yüzyıldan kalma bir yapı. Alt kattaki bu geniş pencerelerin önünde ise Büyük Kanal yer alıyor.



