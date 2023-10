Acımasız itirafını kimse unutmadı: Ondan çocuk doğurmamak için boşandım!

Haberin Devamı

Böyle bir anda okuyunca kulağa ne kadar acımasız geliyor değil mi? Bir zamanlar aşık olduğunuz hatta evlendiğiniz bir erkek var.

Siz de tam o sıralarda bir çocuk doğurmak istiyorsunuz. Hatta belki de hayattaki en önemli amacınız bu oldu.Ama bunu kocanızla yapmak istemiyorsunuz. Çünkü artık kalan ömrünüzü onunla geçirmek gibi bir amacınız kalmadı.

Her ne kadar böyle anlatılınca bir kitap ya da film öyküsü gibi geliyor olsa da bu itiraf gerçeğin ta kendisi. Yıllar önce yapılan ve aradan geçen bunca zamanın ardından tekrar gün yüzüne çıkan bir itiraf.

Gelelim bu itirafı yapan kişiye. Tabii bir de neden böyle bir düşünceye kapıldığına.

GÜN GELDİ DELİ GİBİ AŞIK OLDUĞU KOCASINI ALDATTI

Eski eşinin arkasından böylesine acımasız bir şekilde konuşan kişi ünlü İngiliz sunucu ve oyuncuAmanda Holden.

Şu anda 52 yaşında olan ve 2008 yılından bu yana süren evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getiren Holden, eski eşi Les Dennis hakkında işte böyle konuştu.

Şimdi filmi biraz geriye saralım. Amanda Holden ile Les Dennis, bundan 30 yıl önce yani 1993 yılında tanıştılar.

Holden o sırada henüz 22 yaşındaydı. Les Dennis ise ondan epeyce büyüktü, artık 40 yaşına gelmişti. Her ikisi de The Sound of Music adlı yapımda kamera karşısına geçiyodu.

Amanda Holden ve Les Dennis, bu yaş farkını umursamadan birbirlerine aşık oldular ve evlendiler. O sırada takvimler 1995 yılını gösteriyordu.

Fakat düğünden 5 yıl sonra Holden'ın bir Hapy Birthday Shakespeare adlı oyunda birlikte sahneye çıktığı rol arkadaşı Neil Morrisey ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca işler sarpa sardı.

Amanda Holden bunun sadece cinsellikle ilgili bir kaçamak olduğunu söyledi sonradan. Ama arada farklı ayrıntılar da vardı.

Tabii ki bu olayın ortaya çıkmasından sonra Amanda Holden ile Les Dennis yollarını ayırdı. İşte Holden'ın o ayrılık sürecinde yaptığı bir açıklama da tekrar gün yüzüne çıktı.

Holden ayrılmak üzere olduğu Les Dennis ile ilgili bir açıklama yaptı. O dönemde çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyledi. Hatta anlattığına göre önünde uzanan yıllar içinde bir değil birkaç çocuk sahibi olabilecek gibi hissediyordu kendini.

Fakat sonra duyan herkese acımasız gelen o cümleyi sarf etti: " Çok çocuk istiyordum. Ama onları Les ile yapmak istemedim."

Amanda Holden, Les Dennis'e boşanmayı öneren kişinin de kendisi olduğunu itiraf etti. "Gözden düşmeyle başa çıkabilmenin inanılmayacak kadar zor olduğunu biliyorum. Ben beğenilmemeye dayanamıyorum" dedi.

Bu duygunun da kendisini rol arkadaşıyla bir ilişki yaşamaya yönelttiğini saklamadı Amanda Holden. Neden bir başka ilişki yaşadığı ve kocasını aldattığı hakkında da şunları söyledi" Bir ilişki yaşadım ve bir gecede korkunç bir insana dönüştüm. Les ile ilgili kötü duygularım yok.Onun için en iyisini diliyorum.İkimiz de hayatımıza devam ettik."

'KADINLAR CİNSELLİK İÇİN ALDATMAZ'

Belli ki Amanda Holden kocasından yeteri kadar ilgi görmediğini hissedip başka bir ilişkiye yönelmişti.

Çünkü evli olduğu halde neden ilişki yaşadığı konusunda da şunları söyledi: "Ben kadınların herhangi bir neden olmadan bir ilişki yaşadığına inanmıyorum. Kadınlar cinsellik aramaz. Biz kadınlar sevilmeyi ve onaylanmayı arıyoruz."





KÖPRÜLERİN ALTINDAN ÇOK SULAR AKTI

Amanda Holden'ın şu anda 69 yaşında olan eski kocası Les Dennis de TV dünyasından. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda eski eşi Holden'ın kendisi hakkında güzel şeyler söylediğini belirterek "Bu onun kibarlığı.Belki de zamanla dönüp geriye baktığında olup biteni daha farklı bir şekilde görebilecektir Artık bir ilişkimiz kalmadı Ama ben mutluyum o da mutlu. " Les Dennis, kendisini aldattığı halde eski eşini affettiğini de gizlemedi.

Amanda Holden ikinci evliliğini 2008 yılında Chris Hughes ile yapı. Bu evlilkten de Alexa ve Hollie adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Les Dennis de , 2009'dan beri üçüncü eşi Claire Nicholson ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.