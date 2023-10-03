Kalpsiz sevgilisinin elinden zor kurtulmuştu: Ancak korkunç cinayetin ardından ona inandılar

Haberin Devamı

ŞÖHRETİN ARDINDAKİ TRAJEDİ

Aslında bütün bunlar onun işinin bir parçası. Çünkü o 14 yaşından bu yana özellikle reklam çekimlerinin aranan yüzü.

Yani kendini alanında kanıtlamış bir manken. Son dönemde adının karıştığı bir aşk söylentisiyle gündeme gelse de moda dünyasında onu tanımayan yok. Onun güzelliğinin ve gülen yüzünün ardında da katlanılması zor bir trajedi var.

Eğer bu genç kadının adını hiç duymamışsanız biz tanıtalım: Neelan Gill. Son olarak bu yaz aylarında Hollywood'un hızlı çapkını Leonardo DiCaprio ile adı aşk söylentilerine karışan Neelam Gill, geçtiğimiz akşam da Paris Moda Haftası'nın konuklarından biriydi.

Haberin Devamı

PARİS MODA HAFTASININ KONUKLARINDAN

Ünlü markaların defilelerinde podyuma çıkan Neelam Gill, arta kalan zamanlarda da düzenlenen yemeklere ve davetlere katıldı.

İngiliz model önceki akşam da bir restoranda düzenlenen yemeğe katıldı. O gece için iki parçalı bir kıyafet giydi Neelam Gill.

Kıyafetin en çarpıcı yanı göz alıcı pırıltılarıydı. Özellikle de eteğinin ucunda her tür ışığı yansıtan parçalar. Saçlarını açık bırakan Neelam Gill, görünümünü elbisesine uygun renkte çanta ve ayakkabılarla tamamladı.

Bugün mesleğinde hayal ettiği kadar başarıya kavuşmuş olan Neelam Gill'in bu noktaya gelmesi o kadar da kolay olmadı.

GEÇMİŞİN KARANLIK SIRRINI YILLAR SONRA AÇIKLADI

Şimdi dışarıdan bakıldığında bütün hayatı pırıltılı dünyanın en göz önünde alanlarında geçiyor, bol para kazandıran bir işte kariyer yapıp, geri kalan zamanlarında eğleniyor gibi görünse de geçmişinde karanlık bir nokta var.

Özetle söylemek gerekirse bu genç kadın aynı zamanda birçok hemcinsinin yaşadığı kötü kaderin de bir kurbanı.

Hatta bu dertten kurtulduktan sonra aynı durumdaki kadınlara yardım eli uzatmak amacıyla ününü kullanıp çeşitli dernek ve vakıflarla ortak çalışmalar bile yapıyor.

Haberin Devamı

Zaten Hollywood'un en çapkın bekarıyla birlikte görüntülenmesinin ardından genç yaşında yaşadığı bu kötü tecrübe de bir kez daha gündeme geldi. Bunun böyle olması da çok normal çünkü geçirdiği süreç gerçekten korkunç.

ESKİ SEVGİLİSİ ONA YILLARCA ŞİDDET UYGULADI

Neelam Gill, geçmişte birlikte olduğu sevgilisinden şiddet gördü. Ondan nihayet ayrılabildikten sonra da ne kadar şanslı olduğunu aldı.

Çünkü eski sevgilisi, Gill'den ayrıldıktan sonra birlikte olduğu partnerini öldürüp sonra da kendi canına kıydı.

İşte bu korunç tecrübe Neelam Gill' i derinden sarstı . Bu yüzden de sahip olduğu tanınırlığı benzer durumda olan kadınlara yardım eli uzatmak ve onları bu karanlıktan çekip çıkarmak için kullanıyor.

Haberin Devamı

Neelam Gill önceki ay Hello dergisine verdiği röportajda her ne kadar zor da ola geçmişindeki bu tecrübeden de söz etti.

Artık bu konu hakkında konuşabildiğini anlatan model , kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisinden ayrılmanın, hayatının bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"O benim hayatımın en zor dönemlerinden biriydi" diye konuştu ünlü model. Sonra da ekledi "Hayatımın bu şekilde değişebileceğini hayal bile edemezdim."

BEŞ YIL SONRA TERK EDECEK GÜCÜ BULDU

Neelam Gill, gün yüzü görmediği o ilişkiyi beş yıl sürdürdükten sonra nihayet sevgilisini terk etme gücünü kendinde buldu. Ama hesaplaşması uzun sürdü.

Haberin Devamı

Bu konuda şunları söyledi Gill: "Yıllar geçtikçe bunun kabul etmem gereken bir şey olduğunu anladım. Bu utanmamam gereken bir durum. Çünkü ben uzun süre üzerimde bu utanç ve suçluluk duygusunu taşıdım. "

YAŞADIKLARINA ZOR İNANDIRDI

Aslında söylediğine göre Neelam Gill bu ktöü deneyimi yaşarken çevresindeki pek az kişi ona inanıyordu.

Fakat geçen yıl eski sevgilisi o sırada birlikte olduğu kız arkadaşını öldürüp intihar edince o zamana kadar Gill' e inanmayanlar da onun neler yaşadığını sonunda anladı.

Bu konuda şöyle konuştu model " Ancak bu olaydan sonra insanlar benim ne yaşadığımı anladı. Ondan sonra birçok kişiden destek gördüm. Oysa o kötü günleri yaşarken kimse bana inanmıyordu."

Haberin Devamı

IRKÇI SALDIRIYA MARUZ KALDI

Neelam Gill 2015 yılında da One Direction üyelerinden Zayn Malik ile kısa bir süre flört etti.Fakat o sırada da özellikle Malik'in hayranları tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı

Daha sonra bir röportajında böylesine ırkçı yaklaşımlarla muhatap olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlattı Neelam Gill.

HİNT KÖKENLİ

Neelam Gill yada tam adıyla Neelam Kaur Gill İngiltere'de dünyaya geldi. Aile köennleri Hindistan'ın Pencab eyaletine uzanıyor.

Henüz 14 yaşındayken alanında ünlü bir ajansla anlaşma imlzladı Neelam Gill. Sonra da ilk olarak Vogue dergisinin Hindistan baskısında kapak pozu verdi . Kısa zamanda birçok firmanın tanıtım yüzü oldu.