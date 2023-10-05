Ünlü yıldızı zirvedeyken piyasadan silmişlerdi : İş toplantısına çağırdı, soyunup taciz etti... Yıllar sonra dava açtı

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PARA İÇİN TACİZLERİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Bir dönemin ünlü yıldızlarından Julia Ormond, Weinstein aleyhine cinsel taciz davası açtı. Üstelik de daha önce birlikte çalıştığı yapım şirketlerinin ve ajansların da bütün bunları bildikleri halde görmezden geldiğini ileri sürerek onları da suçladı.

İngiliz oyuncu Julia Ormond, dava dokümanlarında kendini "Harvey Weinstein'ın ahlaksızlığının kurbanlarından biri" olarak nitelendirdi.

Ormond'ın iddiaları arasında çok çarpıcı bir ayrıntı daha var. Yıldız, CAA ve Walt Disney şirketlerinin de Weinstein'in tacizlerini "onlara çok para kazandırdığı" gerekçesiyle görmezden geldiğini iddia etti.

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İŞ TOPLANTISI BAHANESİYLE DAVET ETTİ

58 yaşındaki Ormond'ın dava dokümanlarında yer alan iddialarına göre yıldız, Harvey Weinstein ile Londra'daki Savoy Otel'de buluştu. Weinstein onu bir iş toplantısı yapacaklarını söyleyerek davet etmişti.

Fakat Weinstein, yemek sırasında ısrarla konuyu değiştirmeye çalıştı. Hatta Ormond'u Londra'da yapım şirketi adına kiralanan apartman dairesine davet etti.

O sırada Ormond, alkollü içki tüketmiş olduğu için savunması düştü. Bir yandan da bu buluşmanın asıl konusuna bir an önce gelmek istiyordu. Bu yüzden Weinstein'ın teklifini kabul etti.

Gittikleri o apartman dairesinde de Ormond'ın, dava dosyasında ayrıntılarıyla anlattığı taciz gerçekleşti.

ELBİSELERİNİ ÇIKARIP YILDIZI İSTEMEDİĞİ CİNSEL DAVRANIŞLARA ZORLADI: Harvey Weinstein, önce Ormond'dan kendisine masaj yapmasını istedi. Sonra giysilerini çıkardı ve tacizkar tavırlar sergilemeye başladı. Ormond'u istemediği cinsel eylemlere zorladı.





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KİMSEYE ANLATMAMASI İÇİN BASKI YAPTILAR

Ormond iddiasına göre bu olanları birlikte çalıştığı ajansın yetkililerine anlattı. Fakat onlar Julia Ormond'ı sessiz kalması ve bütün bunları anlatmaması konusunda uyardı. Bu yüzden Julia Ormond, bu ajansı da "ihmal ve görevi ihlal" ile suçladı.

İddiaya göre Julia Ormond o dönemde Weinstein'ın başka birçok kadın oyuncuya benzer tavırlarda bulunduğunu tam olarak bilmiyordu.

Ancak Ormond'ın birlikte çalıştığı ajans ve menajerler Weinstein'ın yaptıklarından haberdardı. Buna rağmen aralarında bir para ilişkisi olduğu için yaşananları görmezden geliyorlardı. Bu yüzden de susmayı tercih ettiler.

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HIZLA YÜKSELEN KARİYERİ ANİDEN GERİLEDİ: PİYASADAN SİLİNDİ

Julia Ormond tacize uğradığını ileri sürdüğü dönemin hemen öncesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe girmişti.

Brad Pitt ve Anthony Hopkins ile birlikte kamera karşısına geçtiği Legends of Fall'un anı sıra Richard Gere ve Sean Connery ile oynadığı First Knight gibi yapımlarda yer almıştı.

Fakat ondan sonra o yükseliş şaşırtıcı bir şekilde gerilemeye başladı. Julia Ormond, piyasadan silindi bir başka deyişle.

'SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'

Julia Ormond, Variety dergisine yaptığı açıklamada Hollywood'da sistemin değişmesi gerektiğini savundu. Bu konuda yılla sonra konuşmasının da bunun bir adımı olduğunu söyledi.

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"Hikayemi kamuoyuna şimdi açıklıyorum. Çünkü sistemsel bir değişime ihtiyacımız var. Oraya ulaşmak için de bu tür olayları kolaylaştıranların hesap verebilir hale gelmesini istiyorum" dedi.

Ormond sözlerini şöyle sürdürdü: " Açıkcası Harvey Weinstein artık hapiste. Çok uzun süre de orada kalacak. Ben Harvey'in bütün bunları, olup bitenlere sessiz kalanlar olmadan yapamayacağına inanıyorum."

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ŞİRKETLER DE KENDİLERİNİ DÜŞÜNDÜ

Julia Ormond'un avukatları Douglas H. Wigdor ve Effie Blassberger de Variety'ye şöyle konuştu: "Müşterimiz, Harvey Weinstein'ın saldırısı ve Disney, Miramax ve CAA'nın bunu önleyememesi ve olanları bildirdiğinde uygun şekilde yanıt verememesi nedeniyle hem kişisel hem de profesyonel olarak büyük acı çekti."

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Avukatlar açıklamada CAA'nın kendi güvenliğini düşünerek sustuğunu ve bunun da Ormond'a kendini ihanete uğramış hissettirdiğini söyleri. İki avukat sözlerini "Ormond, Harvey Weinstein'ın korkunç ve yağmacı davranışına olanak sağlayan kişi ve kurumları sorumlu tutmayı dört gözle bekliyor"

Davada "CAA, Miramax ve Disney, Ormond'un saldırıya uğraması ve ardından Hollywood tarafından bir kenara atılmasının ardından uzun yıllar boyunca Harvey Weinstein ile olan yakın ilişkilerinden cömert bir şekilde kâr elde etmeye devam ettiler" ifadesine yer verildi.

SANKİ ALAY EDER GİBİ

Harvey Weinstein'ın, aralarında sinemanın çok ünlü yıldızlarının da bulunduğu birçok kadını yıllar boyunca taciz ettiğini New York Times için çalışan iki gazeteci Jodi Kantor ve Megan Twohey ortaya çıkardı. Bu, aynı zamanda #metoo hareketinin başlangıcı oldu.

Ünlü oyuncular, birbiri ardına Weinstein'in tacizine uğradıklarını itiraf etti. Kantor ve Twohey'in çalışması ilk olarak Variety tarafından kamuoyuna sızdırıldığında Weinstein tuhaf bir tepki gösterdi. Bu iddiaları yalanladı ve "Hikaye çok iyi görünüyor. Film haklarını satın almak istiyorum" dedi.

İTİRAF EDEN İLK ÜNLÜLERDEN BİRİ ASHLEY JUDD

Weinstein'in tacizine uğradığını samimi şekilde anlatan ünlü oyunculardan ilki Ashley Judd oldu. Gazeteci Zoe Kantor ile konuşup uğradığı tacizi anlatmayı kabul eden ve bu konuda itirafta bulunan ilk ünlü olan Judd şunları söyledi:"Sette cinsel tacize uğramıştım. Bu konuda nereye gideceğimi ve kiminle konuşacağımı bilemediğimi hatırlıyorum. Ve şimdi sendikamız çok açık ve güçlü. Üyelik kartında cinsel taciz ihbar hattı numarası var. Web sayfasında cinsel tacizin bir tanımı var, tüm protokoller var: Birini oyuncu seçmelerine götürebilirim. Seçmeler artık otel odalarında olmuyor. Sabah sekizden önce veya akşam altıdan sonra olmuyor."

Ondan sonra da aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Asia Argento, Mira Sorvino ve Rosanna Arguette'in de bulunduğu birçok yıldız Weinstein tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Bir dönemin ünlü yapımcısı Harvey Weinstein şu anda New York'ta hapis cezasını çekiyor.