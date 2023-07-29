'Sahte' nikâh bile kıymışlardı: İkiz çocukları büyüttüler

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YILLARCA EVLİLİĞİN ADINI BİLE ANMADI

Bunca çekiciliğine rağmen uzun süre evliliğe yanaşmamasıyla da konuşuldu bu ünlü.Gerçi gençlik yıllarında, bir meslektaşıyla kısa süren bir evlilik yapmıştı ama sonrasında 2010'lu yıllara kadar bir daha "nikâhın" adını bile anmadı.

Ta ki karşısına; koyu renk saçları omuzlarından aşağıya dökülen, uzun boylu, güzel gülüşlü genç kadın çıkıncaya kadar. Zaten onunla kısa bir flört dönemi yaşadıktan sonra da evlendi.

Hem de nasıl bir törenle! Üç gün süren ve dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayan, masallara yaraşır bir dizi törenle aklını başından alan o genç kadınla hayatını birleştirdi. O sırada tam 53 yaşındaydı. Bu arada... O ilk nikâhın "sahte" olduğu bile konuşuldu ki buna birazdan değineceğiz.

Ama görünüşe göre beklediğine değmişti. Çünkü düğünden birkaç yıl sonra, kendisi artık 50'li yaşlarının sonuna yaklaşmışken bir de baba oldu.

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Geç yaşta çocuk sahibi oldu belki ama biri kız diğeri erkek ikizleri ona bu konuda da gerçek mutluluğu yaşattı.

İşte o ünlü oyuncu şimdi ailesiyle birlikte, yıllar önce satın aldığı, bir zamanlar bekârken arkadaşlarını ağırladığı göl kenarındaki göz kamaştıran evinde kendi ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Artık o gösterişli evin bahçesinde kendi ikiz çocuklarının kahkahaları duyuluyor.

MUTLU ÇİFT ÇOCUKLARIYLA TEKNE GEZİSİNDE

Hollywood dünyasına yabancı değilseniz bir zamanların "müzmin bekârı" George Clooney'den söz ettiğimizi anladınız zaten.

62 yaşındaki Clooney, 2014 yılından bu yana 45 yaşındaki Lübnan asıllı ünlü avukat Amal Alamuddin Clooney ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Elbette artık 6 yaşına gelen ikizleri, Alexander ve Ella ile birlikte!

Amal ve George Clooney, bir süredir biri kız diğeri erkek ikizleri ile birlikte, ünlü yıldızın İtalya, Como Gölü kıyısındaki malikanesinde tatil yapıyor. Aile, önceki gün de çıktıkları bir tekne gezisinde objektiflere takıldı.

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Her ne kadar tatilde de olsalar, George ve Amal Clooney şıklıklarından ödün vermedi o gün de. Amal Clooney, siyah mini bir elbise giydi. Güneşten korunmak için bej renginde geniş kenarlı bir şapka taktı. Şapkasıyla uyumlu platform topuklu ayakkabılar giyen Amal Clooney, görünümünü de küçük ve şık çantasıyla tamamladı.

George Clooney ise o gezinti için genel giyim tarzından ödün vermedi. Toprak rengi bir pantolon giyen Clooney, üzerine siyah bir tişört tercih etti.

İKİZLERİ DE UYUMLU GİYDİRDİLER: Ünlü çiftin ikizlerini kendilerine uygun giydirmesi de dikkat çekti. İkizlerden erkek olanı Alexander babasıyla aynı renklerde giyindi. Kız ikizi Ella ile annesi Amal'la uyumlu bir şekilde siyah üzerine beyaz desenli bir yazlık elbise giydi.

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İKİZLER ANNELERİNİN KOLLARINDA

Mutlu aile, bindikleri tekneyle Como Gölü'ne gezdi ve etrafı seyretti. Alexander hiç durmadan merakla etrafını izlerken, kız kardeşi Ella'nın zaman zaman uyuduğu görüldü.

Clooney ailesi, temiz hava aldıkları o gezintinin ardından göl kıyısındaki malikaneye geri döndü ve güne devam etti. Amal Clooney bir ara tekneye uzanınca iki çocuğu da hemen onun yanına sokulup geziye o şekilde devam etti.

Clooney çifti, ikizleri Alexander (solda) ve Ella'yı (sağda) çok fazla kamera karşısına çıkarmıyor. Ama ünlü bir anne- babanın çocukları olduklarından onlar da paparazzi ilgisinden nasiplerini alıyor.

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ONU TANIYINCA EVLENMEYE KARAR VERDİ

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında meslektaşı Talia Balsam ile yaptı George Clooney. Ama ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca hayatına giren hiçbir kadınla evlenmeye yanaşmadı.

Çapkın gülüşü ve yakışıklılığıyla birçok sevgili edinen Clooney hakkında evlilik söylentileri çıksa da bunların hiçbiri gerçeğe dönmedi.

Sonunda Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile tanıştı aktör. Onu tanıdıktan sonra da evliliğe bakışı değişti. Amal Alamuddin, hem genç ve güzel hem de mesleğinde başarılıydı. Sonunda çift 2014 yılında İtalya'nın gözde turistik bölgesi Venedik'te evlendi.

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Törene Clooney'in hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Rande Gerber ile eşi top model Cindy Crawford başta olmak üzere birçok ünlü akın etti.

ÖNCE ÜNLÜ DERGİ İÇİN 'SAHTE' NİKÂH

Çiftin üç gün süren düğün töreni Venedik halkıyla birlikte tatil için orada bulunanların da ilgisini çekti. Kelimenin tam anlamıyla Venedik'in ünlü festivalini aratmayacak kadar şenlikli bir şekilde gerçekleşti tören.

Fakat ilk görüntülerin basına yansımasıyla birlikte bir de söylenti yayıldı: Onca gösteriş içinde yapılan nikâh töreni "sahteydi". Ki bu söylentinin boşuna olmadığı da sonradan ortaya çıktı.

Amal Alamuddin ve George Clooney, gerçek nikahlarından bir gün önce düğünün yayın hakları için anlaştıkları Vogue dergisine özel bir "mizansen" düzenlemişti.

O gün sanki çift gerçekten evleniyormuş gibi çekim yapıldı dergi için. Bu "sahte" nikahın ardından tam bir gün sonra bu kez Amal ile George, belediye binasına giderek gerçekten evlendiler. Sonra da düğünleri gerçekleşti.

George Clooney gibi müzmin bir bekârın evlilik töreni doğal olarak bütün dünyanın da ilgisini çekti. Törenle ilgili birçok ayrıntı kısa sürede ortaya çıktı.

Bunlardan biri düğün resepsiyonunda konuklara sosyal medya yasağı getirilmesiydi. Bu kapsamda konukların yanında bulunan cep telefonu ve fotoğraf makinelerine el konuldu.

Ama bundan da önce salona girmeden konukların kıyafetlerine birer çip takıldı.

Törende Clooney'in en sevdiği şarkı olan Nat King Cole'un sesiyle ölümsüzleşen When I Fall in Love (Ben Aşık Olduğumda) orkestra tarafından tam üç kez çalındı.

Bu gösterişli törenin ardından George ve Amal Clooney, bir çift olarak yeni hayatlarına başladı. Aradığı aşkı 50'li yaşlarının ilk yarısında bulan George Clooney, 56 yaşında da ilk kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Hem de aynı anda iki bebeğin birden babası oldu.

O süreçte yani ikiz babası olacağını öğrendiği zaman neler hissettiğini de konuk olduğu bir sohbet programında anlattı Clooney.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Clooney, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde kendisinin de karısı Amal'in de büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Aynı zamanda çok şaşırdıklarını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu, kendisinin hissettiği korkunun büyük oranda yaşından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Hollywood'un en ünlü ve çok kazanan yıldızlarından biri olan Clooney, evinin kapalı kapıları ardındaki çocuklu yaşamına dair bazı ipuçları da verdi konuk olduğu başka röportajlarda.

Bundan iki yıl önce İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan George Clooney, özellikle ikiz çocuklarından kız olanı yani Ella için endişelendiğini belirtti.

Alexander için çok endişe etmediğini anlattı ünlü oyuncu ve yönetmen. O yaşlarda erkek çocuklara bakmanın kolay olduğunu belirtti. "Onlara bir tane çubuk verin. Hemen her yere vurmaya başlarlar. Bunda sorun yok" diyerek de bu konudaki rahatlığını gözler önüne serdi.

Ama söylediğine göre Ella için aynı fikirde değil Clooney. Ona göre " Kız çocukları birer gizem." Bu konuda bir sabah yaşadığı bir olayı da anlattı Clooney:

"Ella yüzünde üzgün bir ifadeyle uyandı. Ona "İyi misin Ella?' diye sordum. Bana oyuncak bebeğinin ayakkabılarından birinin kayıp olduğunu söyledi. İnanın bana o, bizim için çok trajik bir sabahtı. O ana tek istediğiniz o oyuncak bebeğin kayıp ayakkabısını bulmak."

Clooney, başka bir röportajda da film çekimleri dışında evde kaldığında bazı ev işleri yaptığını söylemişti. Yemek pişirmekten çamaşır yıkamaya kadar her tür işi yaptığını anlatmıştı ünlü oyuncu.

Yani herkesin sandığı gibi evlerinde sadece bir tane dadı olduğunu ve gerektiğinde ev işlerine destek olduğunu saklamadı.

Clooney aynı programda "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine.

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AYRILIK SÖYLENTİLERİNİ BÖYLE YALANLADI

Bu arada Amal ve George Clooney geçen yıl ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Fakat Amal Clooney, Time dergisine verdiği röportajda bunu yalanladı.

Clooney, "evliliklerinin harika bir şekilde yürüdüğünü" söyledi. Kocası George Clooney'i de "inanılmaz şekilde ilham verici ve destekleyici bir eş" olarak tanımladı. Sonra da evlerinin "aşk, sevgi ve kahkahalarla dolu" olduğunu sözlerine ekledi.

Amal Clooney şu anda sahip olduğu aile hayatının "hayal edebileceğinin bile ötesinde" olduğunu söyledi. Clooney şöyle konuştu: "Hayatımda böylesine büyük bir aşk bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." Ünlü avukat, anne olmanın da hayatını dengede tutmayı sağladığını belirtti.

George Clooney, ilk evliliğini 1989 ile 1993 yılları arasında Talia Balsam ile yapmıştı. Amal Alamuddin ile tanışıncaya kadar da birçok kişiyle flört etmesine rağmen evlenmeye yanaşmadı.





COMO GÖLÜ KIYISINDAKİ BU MÜLKÜ ÇOK SEVİYOR

İsterseniz biraz da George Clooney'in İtalya'da Como Gölü kıyısındaki ünlü evine biraz yakından bakalım. Villa Oleandra adlı bu mülkü Clooney, 2002 yılında satın aldı. 18'inci yüzyılda inşa edilen aradan geçen zamanda elden geçirilip yenilenin bu villa, Laglio bölgesinde bulunuyor.

Clooney bu evi aldıktan sonra verdiği bir röportajda "İtalya'nın, bu mülkün ve çevresinin kendisini ne kadar sakinleştirdiğinin farkına vardığını" söylemişti.

Clooney'in 11. 7 milyon euro vererek satın aldığı villanın toplam 25 tane odası bulunuyor. Bir tane açık hava tiyatrosu, yüzme havuzu ve Clooney'in hem otomobillerini hem de motosikletlerini alacak kadar geniş bir garajı var var villanın.