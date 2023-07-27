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Ã‡ok baÅŸarÄ±lÄ± bir mÃ¼zik grubunun Ã¼yesi olarak adÄ±nÄ± yazdÄ±ran, sonra aÅŸkta da yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len, kaderin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± zengin sevgilisiyle evlenip anne olan bu Ã¼nlÃ¼ artÄ±k gayet huzurlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Eskisi kadar spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda olmasa da uzaktan kusursuz gÃ¶rÃ¼nen bir yaÅŸamÄ± var.Â

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n 8 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu kocasÄ±yla ilk kez nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Her Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ilginÃ§ elbette ama onlarÄ±nki diÄŸerlerinden biraz farklÄ±. Gelin bir bakalÄ±m.

'HERKESÄ°N YANAÄžINDAN Ã–PTÃœ BANA SADECE ELÄ°NÄ° UZATTI'

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Spice Girls grubunun Ã¼yelerinden Geri Halliwell ya da evlilik sonrasÄ± adÄ±yla Geri Horner.

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Eski "Baharat KÄ±z' (Spice Girl) 2015 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eski Formula 1 pilotu ve iÅŸ insanÄ± Christian Horner ile mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°ngiltere'nin iki farklÄ± yerindeki evlerinde zamanlarÄ±nÄ± bÃ¶lerek hem hayatlarÄ±nÄ± hem iÅŸlerini idare ediyor Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.Â

Christopher Horner ile Geri Horner'Ä±n tanÄ±ÅŸma hikayesi de oldukÃ§a ilginÃ§. Ä°kisi aslÄ±nda flÃ¶rt etmeye 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ama tanÄ±ÅŸmalarÄ± bundan Ã§ok Ã¶ncesine yani 2009 yÄ±lÄ±na uzanÄ±yor. OnlarÄ± bir araya getiren etkinlik ise Monako'da dÃ¼zenlenen Grand Prix.

OlayÄ±n bundan sonrasÄ±nÄ± Christopher Horner ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " Geri, Monako'da Bernie Ecclestone'un konuÄŸu olarak bulunuyordu. Ben de oradaydÄ±m. HatÄ±rlÄ±yorum da Ron Dennis ve Eddi Jordan ile yan yana duruyorduk. Sonra Geri geldi. Ä°kisiyle de selamlaÅŸtÄ± ve ikisini de yanaklarÄ±ndan Ã¶ptÃ¼. Ama sÄ±ra bana geldiÄŸinde 'tamam beni de yanaÄŸÄ±mdan Ã¶pecek' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken bana elini uzattÄ±."

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O gÃ¼n Geri Halliwell ile Christopher Horner tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Fakat hemen aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸmadÄ±. Ã‡ift, o ilk tanÄ±ÅŸmadan yÄ±llar sonra yani 2014 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ± ve bundan bir yÄ±l sonra da evlendiler. Aradan geÃ§en zamanda iki tane Ã§ocuklarÄ± oldu.Â

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ÃœNLÃœ OLMADAN Ã–NCE Ä°STANBUL'DA YAÅžADI

Peki Geri Halliwell'Ä±n Ä°stanbul ile ne ilgisi olduÄŸunu merak ediyor musunuz? AslÄ±nda bunu da biraz eski kuÅŸaklar bilir.

YÄ±llar Ã¶nce henÃ¼z Spice Girls grubu kurulmamÄ±ÅŸken Geri de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bu kadar ÅŸÃ¶hret kazanmamÄ±ÅŸken kÄ±sa bir sÃ¼re istanbul'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Cebindeki 20 dolarla bir iÅŸ bulma umuduyla Ä°stanbul'a gelip, iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte ortak bir ev kiralamÄ±ÅŸtÄ±.Â 1990'larda Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve o dÃ¶nemde SeÃ§ BakalÄ±m adlÄ± yarÄ±ÅŸmada hostes olarak Ã§alÄ±ÅŸan Geri Horner, Spice Girls ile ÅŸÃ¶hret oldu. Zaten ondan sonra da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.Â

Geri Horner, 2015 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi F1 patronlarÄ±ndan Christian Horner ile birlikte gÃ¶steriÅŸli bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor.Â Christian Horner ile birlikte biri Banbury; Oxfordshire diÄŸeri de Hertforshire'da olmak Ã¼zere iki tane kÄ±r malikaneleri bulunuyor Ã§iftin.Â

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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±yla eskisi kadar iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± da deÄŸil artÄ±k. 50 yaÅŸÄ±ndaki Horner, bir sÃ¼redir sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi saÄŸlÄ±klÄ± yiyecek tarifleriyle gÃ¼ndemde. Hatta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± The Great Celebrity Bake Off adlÄ± Yemek piÅŸirme yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kazandÄ±ktan sonra bu konuya daha fazla yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

EÅŸi Christian Horner ile birlikte biri Banbury; Oxfordshire diÄŸeri de Hertforshire'da olmak Ã¼zere iki tane kÄ±r malikaneleri olan Ã§iftin yepyeni bir planÄ± var ÅŸimdi.

ESKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NDEN BÄ°R KIZI VAR, EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DE BÄ°R ERKEK EVLAT ANNESÄ°Â

Eski "Baharat KÄ±z" Geri Halliwell, bir sÃ¼redir ailesiyle birlikte kent dÄ±ÅŸÄ±nda, kÄ±rsal bir bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor. Christian Horner ile evliliÄŸinden Monty adÄ±nda beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu olan Halliwell'Ä±n eski sevgilisi Sacha Gervasi'den de Bluebell adÄ±nda 16 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.

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Geri Halliwell , ailesiyle birlikte sebze ve meyve yetiÅŸtirmenin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli hayvanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. Atlara Ã¶zel bir sevgisi olan Halliwell, malikanesindeki Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mde Betsy, Bobby ve Nelly adÄ±nda Ã¼Ã§ tane de maymun besliyor. Eski "baharat kÄ±z" kÄ±rsal bÃ¶lgedeki malikanelerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

BEÅž GENÃ‡ KADIN ÅžARKILARIYLA DÃœNYAYI SALLADI

Yeri gelmiÅŸken bir dÃ¶nem mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunda kimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m. Grubun en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde Ã¼yesi Victoria Beckham, David Beckham ile evlendi ve dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift, birlikte moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

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Melanie Brown bir yandan mÃ¼zik kariyerini sÃ¼rdÃ¼rse de daha Ã§ok sorunlu evliliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi. Jimmy Gulzar ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik iki yÄ±lda bitti. ArdÄ±ndan da kendisine ÅŸiddet uygulayan Stephen Belafonte ile olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Melanie Brown, bir sÃ¼redir aile iÃ§i ÅŸiddetle ilgili farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor.

Grubun diÄŸer Ã¼yesi Emma Bunton Ã¶nceki yÄ±l Jade Jones ile evlendi. Spice Girls'Ã¼n belki de en sakin Ã¼yesi olan Melanie Chisholm ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor