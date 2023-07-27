Herkes onu aşk söylentisiyle konuşuyor ama... Eski sevgilisinin elinden zor kurtuldu

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Çünkü onun özelliği bu. Adını moda ya da magazin dünyasına yakın kişilerin çok iyi bildiği bu ünlü, tam 10 yıldır, özellikle reklam kampanyalarının aranan yüzü.

Ama son gelişmelerle bu genç kadının adını bilmeyenler bile öğrenmiş oldu. Çünkü bu genç kadın son birkaç haftadır sinemanın en ünlü bekarlarından birinin yakın markajına alınmış durumda. Haydi dümdüz söyleyelim ikisinin adı aşk söylentilerine bile karıştı.

İKİSİ DE DEDİKODULARIN ODAĞINDA

"Hollywood'un en ünlü bekarı" denilince herkesin aklına geldi kuşkusuz Leonardo DiCaprio'nun adı. Buna kuşku yok. Adı onunla birlikte anılan kişi ise Hint asıllı İngiliz model Neelam Gill.

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Genellikle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösteren 28 yaşındaki Gill bir süredir Leonardo Diaprio'yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde.

Kendisi bu konuda net bir açıklama yapmasa bile genç kadın, sırf bu sebeple magazin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

14 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR

Ama aslına bakılırsa Neelam Gill, bir aşk söylentisinden çok daha fazlası. Öncelikle bundan 10 yıl önce yani daha 18 yaşındayken ünlü Burberry markasının tanıtım yüzü olmayı başaran ilk Hint asıllı model olarak moda tarihine geçti.

Bu arada yeri gelmişken Gill'in 14 yaşından beri moda piyasasında olduğunu da hatırlatalım.

Leonardo ile aşk söylentileri bir yana dışarıdan bakıldığında tek derdi güzel giyinip eğlenmek gibi görünen bu genç kadın aynı zamanda birçok hemcinsinin yaşadığı kötü kaderin de bir kurbanı.

Hatta bu dertten kurtulduktan sonra aynı durumdaki kadınlara yardım eli uzatmak amacıyla ününü kullanıp çeşitli dernek ve vakıflarla ortak çalışmalar bile yapıyor.

Zaten Hollywood'un en çapkın bekarıyla birlikte görüntülenmesinin ardından genç yaşında yaşadığı bu kötü tecrübe de bir kez daha gündeme geldi. Bunun böyle olması da çok normal çünkü geçirdiği süreç gerçekten korkunç.

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ESKİ SEVGİLİSİ ONA YILLARCA ŞİDDET UYGULADI

Neelam Gill, geçmişte birlikte olduğu sevgilisinden şiddet gördü. Ondan nihayet ayrılabildikten sonra da ne kadar şanslı olduğunu aldı.

Çünkü eski sevgilisi, Gill'den ayrıldıktan sonra birlikte olduğu partnerini öldürüp sonra da kendi canına kıydı.

İşte bu korunç tecrübe Neelam Gill' i derinden sarstı . Bu yüzden de sahip olduğu tanınırlığı benzer durumda olan kadınlara yardım eli uzatmak ve onları bu karanlıktan çekip çıkarmak için kullanıyor.

Neelam Gill geçen ay Hello dergisine verdiği röportajda her ne kadar zor da ola geçmişindeki butecrübeden de söz etti.

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Artık bu konu hakkında konuşabildiğini anlatan model , kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisinden ayrılmanın, hayatının bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"O benim hayatımın en zor dönemlerinden biriydi" diye konuştu ünlü model. Sonra da ekledi "Hayatımın bu şekilde değişebileceğini hayal bile edemezdim."

BEŞ YIL SONRA TERK EDECEK GÜCÜ BULDU

Neelam Gill, gün yüzü görmediği o ilişkiyi beş yıl sürdürdükten sonra nihayet sevgilisini terk etme gücünü kendinde buldu. Ama hesaplaşması uzun sürdü.

Bu konuda şunları söyledi Gill: "Yıllar geçtikçe bunun kabul etmem gereken bir şey olduğunu anladım. Bu utanmamam gereken bir durum. Çünkü ben uzun süre üzerimde bu utanç ve suçluluk duygusunu taşıdım. "

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YAŞADIKLARINA ZOR İNANDIRDI

Aslında söylediğine göre Neelam Gill bu ktöü deneyimi yaşarken çevresindeki pek az kişi ona inanıyordu.

Fakat geçen yıl eski sevgilisi. o sırada birlikte olduğu kız arkadaşını öldürüp intihar edince o zamana kadar Gill' e inanmayanlar da onun neler yaşadığını sonunda anladı.

Bu konuda şöyle konuştu model " Ancak bu olaydan sonra insanlar benim ne yaşadığımı anladı. Ondan sonra birçok kişiden destek gördüm. Oysa o kötü günleri yaşarken kimse bana inanmıyordu."

IRKÇI SALDIRIYA MARUZ KALDI

Neelam Gill 2015 yılında da One Direction üyelerinden Zayn Malik ile kısa bir süre flört etti.Fakat o sırada da özellikle Malik'in hayranları tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı

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Daha sonra bir röportajında böylesine ırkçı yaklaşımlarla muhatap olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlattı Neelam Gill.

HİNT KÖKENLİ

Neelam Gill yada tam adıyla Neelam Kaur Gill İngiltere'de dünyaya geldi. Aile köennleri Hindistan'ın Pencab eyaletine uzanıyor.

Henüz 14 yaşındayken alanında ünlü bir ajansla anlaşma imlzladı Neelam Gill. Sonra da ilk olarak Vogue dergisinin Hindistan baskısında kapak pozu verdi . Kısa zamanda birçok firmanın tanıtım yüzü oldu.