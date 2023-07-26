DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ± kÃ¢bus gibi hatÄ±rlÄ±yor: AÄŸzÄ± Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ kokuyordu ki...

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BazÄ± oyuncularÄ±n, cinsellik iÃ§eren sahnelerde oynamak istemediÄŸini biliyoruz. Ama bazÄ±larÄ± da senaryo neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazÄ±r.

Ä°ÅŸte mesleÄŸinde sÄ±nÄ±rlarÄ± olmayan, senaryodaki bazÄ± sahneleri tartÄ±ÅŸma konusu yapmayan bu oyuncu yÄ±llar Ã¶nce rol arkadaÅŸÄ±yla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir sahneyle ilgili olarak konuÅŸtu.

Her ne kadar rol arkadaÅŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri de olsa o sahnenin kendisi iÃ§in "cehennem kadar korkunÃ§" olduÄŸunu itiraf etti. Gelin bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna.

Ã–PÃœÅžME SAHNESÄ°NDEN Ã–NCE AÄžIZ BAKIMI ÅžART

Rol arkadaÅŸÄ±yla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini hiÃ§ iyi hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen bu Ã¼nlÃ¼, Matt Damon.

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Åžu sÄ±ralar Oppenheimer adlÄ± filmle gÃ¼ndemde olan Damon anÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Emily Blunt ile birlikte LADBibl'Ä±n bir sohbet programÄ±na konuk oldu. Orada her iki meslektaÅŸ, oyuncularÄ±n fiziksel olarak yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± gerektiren sahneler hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Hem Emily Blunt hem de Matt Damon bÃ¶yle sahneler Ã¶ncesinde oyuncularÄ±n diÅŸ temizliÄŸi, aÄŸÄ±z bakÄ±mÄ± gibi konulara Ã¶nem vermesi gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Hatta bunun zorunlu hale getirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu tÃ¼r sahneler Ã¶ncesinde gargara kullanmak ve sakÄ±z Ã§ignemek gibi Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ±ndan da sÃ¶z etti. Ä°ÅŸte sohbetin bu noktasÄ±nda Matt Damon yÄ±llar Ã¶nce Scarlett Johansson ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir deneyimi anlattÄ±.

O SAHNELERÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° SANIYORLARDI

Ä°ki oyuncu, 2011 tarihli We Bought A Zoo adlÄ± filmde birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±. Senaryo gereÄŸi de Ã¶pÃ¼ÅŸme sahneleri vardÄ±. Ä°ÅŸte o sahneyi hiÃ§ iyi hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Damon.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bu konuda "Scarlett Johansson'u Ã¶pmek zorundaydÄ±m. Bunun benim iÃ§in ne kadar korkunÃ§ olduÄŸunu hayal edebiliyor musunuz" diyerek sÃ¼rÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Åžakayla karÄ±ÅŸÄ±k bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan da gÃ¼lerek "korkunÃ§tu" dedi. ArdÄ±ndan da neden Ã¶yle olduÄŸunu anlattÄ±.

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Matt Damon'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Scarlett Johansson ile Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerinin ilki Ã¶ÄŸle yemeÄŸinden Ã¶nce Ã§ekildi. O sahnede bir sorun yoktu. Her ÅŸey yolunda gitti.

SonrasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Damon: "Sonra Ã¶ÄŸle yemeÄŸine gittik. Ä°kimiz de o sahnelerin artÄ±k Ã§ekilip bittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. Scarlett Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde soÄŸanlÄ± sandviÃ§ yedi."

Ã‡ekime verilen Ã¶ÄŸle yemeÄŸi molasÄ±ndan sonra Damon ile Johansson sete dÃ¶ndÃ¼. Fakat sonra bir tane daha Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã§ekilmesi gerektiÄŸini fark ettiler.

Johansson da yÃ¶netmenden Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde soÄŸanlÄ± sandviÃ§ yediÄŸini saklamadÄ±. Ama gÃ¼zel oyununun aÄŸzÄ±ndan yayÄ±lan rahatsÄ±z edici kokuya raÄŸmen o sahne Ã§ekildi.

Sahne Ã§ekildi Ã§ekilmesine de Matt Damon'Ä±n hafÄ±zasÄ±nda da hiÃ§ iyi bir anÄ± olarak yer etmedi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu kendisi iÃ§in hiÃ§ hoÅŸ bir deneyim deÄŸildi.

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2011 YILINDA Ã‡EKÄ°LDÄ°

YÃ¶netmenliÄŸini Cameron Crowe'un Ã¼stlendiÄŸi We Bought A Zoo adlÄ± filmde Johansson ve Damon'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Elle Fanning, Benjamin Mee, Maggie Elizabeth gibi oyuncularÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir kadro rol alÄ±yordu.

Film, eÅŸini kaybettikten sonra Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ iÃ§in yeni bir eve taÅŸÄ±nan bir adamÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor. TaÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± yer aslÄ±nda bir hayvanat bahÃ§esi olunca da iÅŸler ummadÄ±klarÄ± biÃ§imde geliÅŸiyor.

'NE YEDÄ°ÄžÄ°M KÄ°MÄ°N UMURUNDA!'Â

AslÄ±nda rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n yediÄŸi yemek yÃ¼zÃ¼nden zor durumda kalan tek kiÅŸi Matt Damon deÄŸil. 2016 yÄ±lÄ±nda Liam Hemsworth de rol arkadaÅŸÄ± Jennifer Lawrence'Ä±n sahnenin Ã§ekiminden Ã¶nce sarÄ±msak yediÄŸini belirtip bundan ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸtu.

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Hemsworth, AÃ§lÄ±k OyunlarÄ± (Hunger Games) filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Lawrence hakkÄ±nda " Ã‡ok iyi arkadaÅŸÄ±m, onu Ã§ok seviyorum. Ama keÅŸke Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinden Ã¶nce sarÄ±msak yemeseydi" demiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine Lawrence da konuya aÃ§Ä±klÄ±k getirmiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu bu tÃ¼r sahnelerin Ã§ekiminden Ã¶nce ne yiyeceÄŸi konusunun Ã¼zerinde Ã§ok durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± Ã¶nemsemediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Jennifer Lawrence "OnlarÄ± Ã¶pmek zorunda olduÄŸumda umurumda olmadÄ±. Hardal ve ton balÄ±ÄŸÄ± yedim" demiÅŸti.

Fakat Lawrence, American Hustle filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Christian Bale ile Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã¶ncesinde bol bol nane yediÄŸini saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

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Hollywood filmlerinde ya da dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± TV dizilerinde neredeyse her sahnenin bir hikayesi var. Ã–zellikle bazÄ±larÄ±nÄ±n! Ve bunlar, aradan geÃ§en onca zamana raÄŸmen asla unutulmuyor.

Hatta eÄŸer o sahnelerde Ã§alÄ±ÅŸanlardan biri trajik bir biÃ§imde hayata veda etmiÅŸse, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda onunla belli anlarÄ± paylaÅŸan rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸinde de derin bir sÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±yor.

Ä°ster misiniz ÅŸimdi bÃ¶yle bir olayÄ± hatÄ±rlayalÄ±m. Daha doÄŸrusu, o anlarÄ± yaÅŸayanÄ±n sÃ¶zlerine kulak verelim.

GÃ–ZYAÅžLARI Ä°Ã‡Ä°NDE HATIRLADI

Birazdan anlatacaÄŸÄ±mÄ±z olaylar, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Dynasty (Hanedan) dizisinin setinde yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n kahramanlarÄ± da o dizide karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynayan ve bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran iki oyuncu: Rock Hudson ile Linda Evans.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Evans, AIDS nedeniyle hayata veda eden bir dÃ¶nemin efsane oyuncusu Rock Hudson'Ä±n kendisine hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rmamak iÃ§in nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini anlattÄ±.

Evans, zaman zaman gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyarak hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ±, haziran ayÄ±nda ilk gÃ¶sterimi yapÄ±lan All That Heaven AllowedadlÄ± belgeselde anlattÄ±.

Åžimdi sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda bir parantez aÃ§Ä±p kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m. Kariyerinin en parlak dÃ¶nemini 1950'lerde yaÅŸayan Rock Hudson, 1985 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Ã–lÃ¼m nedeni ise, o dÃ¶nemde hakkÄ±nda bugÃ¼nkÃ¼ kadar Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± bilinmeyen AIDS'in neden olduÄŸu komplikasyonlardÄ±.

Linda Evans'Ä±n, duygulanarak hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± o sahneler de 1984 yÄ±lÄ±nda yani Hudson'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir yÄ±l Ã¶nce Ã§ekildi. Hudson, her ne kadar kamuoyuna aÃ§Ä±klamamÄ±ÅŸ olsa da HIV virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi ve Ã§ok yakÄ±n Ã§evresi biliyordu.



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HASTALIK BULAÅžTIRMAMAK Ä°Ã‡Ä°N AÄžZINI SIMSIKI KAPATIYORDU

Bu parantezi kapattÄ±ktan sonra Linda Evans'Ä±n anlattÄ±klarÄ±na bir kulak verelim. Evans'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re senaryo gereÄŸi Hudson ile ateÅŸli bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã§ekilmesi gerekiyordu.

Fakat sÃ¶z konusu sahne defalarca tekrarlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Rock Hudson, rol arkadaÅŸÄ±na kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bir tÃ¼rlÃ¼ ateÅŸli bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k veremiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±msÄ±kÄ± kapatma konusunda Ä±srar ediyordu.

'SONRADAN FARK ETTÄ°M KÄ° BENÄ° Ã–LÃœMCÃœL HASTALIKTAN KORUYORDU'

Tabii ki Linda Evans o zamanlarda bunun nedenini bilmiyordu. Fakat belgeselde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸularak anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olup biteni sonradan fark etti. "Kimse AIDS'in nasÄ±l bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam olarak bilmiyordu. Sonradan fark ettim ki Rock Hudson beni Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±ktan korumak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yordu."

Rock Hudson, Dynasty dizisinin bu ateÅŸli Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde asÄ±l nedeni kimseye aÃ§Ä±klamadan aÄŸzÄ±nÄ± sÃ¼rekli olarak kapalÄ± tuttu. AyrÄ±ca sahnenin Ã§ekilmesinden Ã¶nce de Ã§eÅŸitli gargaralar ve aÄŸÄ±z temizleme karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ± kullanarak rol arkadaÅŸÄ±na hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rmamak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±.