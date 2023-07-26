Kate bu kadarına hiç alışkın değildi: Tam bir hayâl kırıklığı!

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William ile flört ettiği dönemlerde yaşıtı olan her genç kız gibi modayı "kendince" takip eden Middleton, aileye katıldıktan sonra tepeden tırnağa değişti.

Eskisinden farklı olarak ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetler giymeye başladı. Tabii ki giyim kuşam konusunda kendisine destek veren danışmanları da var etrafında.

Kimi zaman giyim konusunda fazla tutucu ve takıntılı olmasıyla eleştirilse de Middleton epeydir bir moda ikonu.

Onun giyim tarzı, yeryüzünde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle de bazı hayranları o ne giyerse ertesi gün ya da onu bile beklemeden hemen koşup maddi olanakları el verdiğince aynısını ya da benzerini satın alıyor.

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'KATE BİR HAYAL KIRIKLIĞI'

Öyle ya da böyle Kate Middleton, özellikle de Galler Prensesi unvanını aldıktan sonra moda meraklılarının, tabii bu arada kılı kırk yaran moda eleştirmenlerinin odağına iyice yerleşti.

Genel olarak olumlu not alsa da görünüşe göre Middleton'ın bir türlü ipi göğüsleyemediği bir alan var. Giyim kuşamını, ara sıra aldığı kötü eleştiriler bir yana bırakılırsa toparlayan Middleton, Vogue dergisinin deneyimli moda editörü Suzy Menkes tarafından ağır bir şekilde eleştirildi.

Yıllarını bu işe veren Menkes, mücevherler konusunda Kate'i tek kelimeyle özetledi: "Hayal kırıklığı!" Gelin Suzy Menkes'in Kate Middleton'ı neden eleştirdiğine bir bakalım.

Menkes'in altını kalın kalemlerle çizdiği konu, 41 yaşındaki Kate'in, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu nadir ve değerli mücevher koleksiyonuna kayıtsız kaldığı.

Menkes'e göre Kate, 75 yaşındakikayınvalidesi Camilla gibi mücevherlere karşı büyük bir tutku beslemiyor.

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'SANKİ O MÜCEVHERLERİ ZORLA TAKIYOR'

Ünlü ve tecrübeli moda editörünün bu konudaki değerlendirmesi şöyle: "Kate mücevherler konusunda hayal kırıklığı yaratıyor. Sadece zorunlu kaldığı dönemlerde mücevher kullandığı izlenimi uyandırıyor. "

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Suzy Menkes, Kate'in mücevher takması gerektiği dönemlere ilişkin kafasından geçirdiği senaryoyu da şöyle anlattı: " Onu kamera arkasında, giydiği güzel bir gece elbisesiyle düşünüyorum. Güzel görünüyor. Sonra da bir mücevher konusunda yüzünü düşürüp "Bunu takmak zorunda mıyım?" diye sorduğunu hayal ediyorum. "

Menkes'e göre Kate bu değerli mücevherleri takma konusunda çok da istekli olduğu havasını yaratmıyor.

CAMILLA, MÜCEVHERLERİ ÇOK SEVİYOR: Suzy Menkes, buna karşın Kral Charles'ın karısı Camilla'nın ise mücevherlere daha büyük bir sevgi beslediğini söyledi. İkisini kıyasladığında vardığı sonuç şöyle: "Sanki Kate, mücevher takmaktan Camilla kadar zevk almıyor."

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GELECEKTE NE OLACAK?

Aslına bakılırsa sosyal medyada Kate'in dünyanın dört bir yanındaki hayranları da aynı konuda eleştiriler yöneltiyor.

Onların arzusu Kate'in, güzel elbiseler ve değerli mücevherler içinde gerçek bir masal prensesi gibi görünmesi.

Bu konuda Menkes, Kate'in tahta yaklaştıkça mücevherlere bakış açısının değişip değişmeyeceği konusunda da kararsız; "Tahtın bir sonraki sahibinin karısı olarak Kate'in daha dramatik mücevherler taktığını görebilecek miyiz? Bilmiyorum."

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EN SIK KULLANDIĞI TAÇ

Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesine katıldığından bu yana mücevherler konusunda karmaşık bir seçim sergiledi. Bazen kraliyet koleksiyonundan değerli takıları kullandı bazen de ünlü markaların imzasını taşısa da sıradan takılarla tamamladı görünümünü.

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Middleton, Kraliçe'nin ölümünden sonra yeni aldığı Galler Prensesi unvanıyla ilk kez 2022 yılında Buckingham Sarayı'nda katıldığı bir resmi yemekte kamera karşısına çıktı.

O gün Diana ile özdeşleşen, kraliyet ailesine ait Cambridge Lover's Knot tacı ile yine Diana'nın sık kullandığı inci küpeleri taktı.

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN GÖRÜNÜMLERİNDEN BİRİ

Bu yılın mark ayında BAFTA ödül törenine katıldığında ise yine birkaç yıl önce aynı törende giydiği beyaz elbiseyi giydi.

Bu kez çok eleştirilen siyah uzun eldivenlerle tamamladı kıyafetini. Takı olarak ise yerden yere vurulan bir seçim yaptı. Orta ölçekte bir markanın ucuza satılan ve böyle bir geceye değil de günlük kullanıma daha çok uyan iri sallantılı küpelerini taktı.

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O küpeleri de siyah eldivenleri de günlerce eleştirildi. Bunun, Kate'in en çok eleştirilen moda stili olduğunu söylesek yanılmayız.

Kate, geçen yılın aralık ayında katıldığı bir etkinlikte kocasının hediyesi olan ünlü bir markaya ait küpelerle Sandringham'daki bir törene katılmıştı.Özetle Middleton, belki de kendisinin ve danışmanlarının bakış açısına göre "gittiği yere uygun" takılar kullanıyor. Ama bazı seçimleri hayranlarını hem şaşırtıp hem de kızdırıyor.

Kate Middleton, Prens William ile evlenirken duvağı başına İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan bu taçla yerleştirildi.

Kate Middleton'ın kraliyet ailesinin gelini olarak kullandığı ilk taç, aile koleksiyonunda yer alan ama uzun süredir gün yüzüne çıkmayan Lotus Çiçeği oldu. O sırada takvimler 2013 yılını gösteriyordu.(Sağda) Onun bu taçlı görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı. Kate, aynı tacı iki yıl sonra, 2015 yılında bir başka resmi yemek davetinde de kullandı.

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Middleton, artık sık sık kullandığı Diana ile özdeşleyen Cambridge Lover's Knot tacını ilk kez 2015 yılında bir diplomatik resepsiyonda kullandı. Ondan sonra da bu taç onun en sık kullandığı taca dönüştü.

Kate'in bu yıl Ascot'ta giydiği bu kırmızı elbise ne kadar beğenildiyse, kulağındaki küpeler de o kadar uyumsuz ve basit bulundu.





Kate'in, kayınpederi Charles'ın taç giyme töreninde kullandığı bu aksesuar, değerli taçlardan daha fazla beğenildi.







Kate'in cenaze kolyesi... Middeton, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde aile koleksiyonundan seçtiği bu kolyeyi kullandı. (Solda) Aynı takıları daha önce Kraliçe'nin kocası Philip'in cenaze töreninde de takmıştı.



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Kate'in 2020'deki BAFTA töreninde taktığı bu takılar da basit ve kıyafete uyumsuz bulunmuştu.