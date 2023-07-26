Ünlü oyuncunun evinde tencere- tava kavgası var: Eski eşinin arkadaşıyla tatilde

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Bu gelişme yeterince şoke ediciydi ama sonra başka bir gelişme oldu. Çift öyle kolay kolay boşanacak gibi görünmüyor.

Aslına bakılırsa bu tür konularda örneğine çok rastlandığı gibi çocuklarının velayeti konusunda bir anlaşmazlıkları da yok ünlü çiftin. Ama sorun belki de daha büyük.

Çünkü ünlü çift, servet ve mal paylaşımı konusunda çekişiyor. İddialar, dava belgelerinden basına yansıyanlar havada uçuşuyor. Sözün kısası ünlü çift, boşanma davası nedeniyle de uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.Bu tür konuların meraklıları, Hollywood'da yaşanan son dönemin en kavgalı boşanma davasını epey heyecanla izliyor.

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Tarihin tozlu sayfalarına karışması zaman alacak: Görünüşe göre Costner ile Baumgartner'ın boşanma sürecinin tamamlanması kolay olmayacak.

Evet bildiniz.. Kevin Costner ile boşanmakta olduğu karısı Christine Baumgartner'dan söz ediyoruz. Çiftin dava dokümanlarından bazı çarpıcı bilgiler geçtiğimiz hafta sonu basına yansımıştı. Öyle görünüyor ki bu olay kısa zamanda kapanıp tarihin tozlu sayfalarına karışmayacak.

Peki bu arada taraflar ne yapıyor dersiniz?

ESKİ EŞİNİN ARKADAŞIYLA TATİLDE

Kevin Costner'dan uzun süredir ses çıkmıyor. Fakat eski eşi Christine Baumgartner, paparazzi ordusunun hedefinde. O da buna aldırmıyor.

Baumgartner bir süredir, sanki bütün bu kavga gürültü onun başına gelmemiş gibi Hawai'de tatil yapıyor. Yanına Costner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu ile bir grup arkadaşı da var.

İşte Baumgartner'ın birlikte tatil yaptığı arkadaşlarından biri herkesin çok ilgisini çekti. 49 yaşındakiChristine Baumgartner'a tatilinde Costner'ın banker arkadaşı Josh Connor eşlik ediyor.

İkili, önceki gün de Hawai'de bir plajda objektiflere takıldı. Rengarenk çizgili bikinisi içindeki Baumgartner bir şeyler anlatırken Costner ile evli oldukları sırada ailece görüştükleriarkadaşı da güneşin zararlı ışınlarından korunmak için krem sürüp şezlonguna uzandı.

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O DA EŞİNDEN BOŞANDI

Christin Baumgartne'ın tatil arkadaşının bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni ise Connor'ın da bir süre önce eşinden boşanmış olması.

Büyük olasılıkla ikili arasında herhangi bir gönül ilişkisi yok. İkisi de yıkılan yuvalarının acısını azaltmak için birlikte tatil yapıyorlar.

Ama yine de biri ünlü bir yıldızın boşandığı karısı diğeri de onun arkadaşı olunca ikilinin birlikte tatil yapması çok dikkat çekti..

Bu arda isterseniz Kevin Costner ile Chistine Baumgartner cephesinden yansıyan son haberleri de bir hatırlayalım.

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SIRADAN BİR BOŞANMA OLMAYACAK

Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği Baumgartner'ın boşanacağı açıklandığında belki de kimse bu işin bu kadar olaylı olacağını tahmin etmiyordu.

Ünlüler dünyasında sık sık görüldüğü gibi servet paylaşımı ya da çocukların velayeti yüzünden yaşanacak birkaç çekişmenin ardından olay kapanacak sanılıyordu. Ama görünüşe göre pek öyle olmayacak.

Zaten kulislerde konuşulanlara göre Costner ile Baumgartner, "Hollywood'un en kirli ve kavgalı" boşanma davalarından birinin kahramanları olmaya çoktan aday.Şimdi gelelim bu konudaki iddialara.

Biraz önce de söylediğimiz gibi ünüler dünyasında birçok olaylı boşanmaya tanık olduk bugüne kadar. Bunlarla ilgili ayrıntılar da bazen taraflar aracılığıyla bazen de ele geçirilen dava belgeleriyle kamuoyuna yansıdı.

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Tencere- tava ve plaj şemsiyesi sorun oldu: Coster ile Baumgartner'ın boşanmasında evlerinin mutfağındaki gereçler ile bir plaj şemsiyesi bile tartışma konusu oldu.

Ama hiçbirinde Kevin Costner ile boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'da olduğu gibi mutfak eşyalarının kavga konusu olduğu duyulmamıştı.

Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.

İddialara göre Baumgartner, Costner'in kendisinden boşaltmasını istediği Santa Barbara''daki malikaneden almak istediği eşyaların bir listesini yaptı.

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MAVİ BEYAZ PLAJ ŞEMSİYESİ VE TENCERE-TAVA

Baumgartner145 milyon dolar değerindeki bu evden ayrılırken mutfak gereçleri, tencere, tava, meyve sıkacağı, mavi beyaz bir plaj şemsiyesi, egzersiz bisikletini de alıp götürmeyi istiyor.

Belirtildiğine göre Kevin Costner, boşanmaya hazırlandığı eşinin evlilikleri sırasında yaşadıkları gösterişli malikaneden kendisine ait banyo ve kozmetik malzemelerini, çantalarını, elbiselerini ve mücevherlerini hatta bazı Noel süslemelerini bile alıp götürmesine izin veriyor. Fakat bunun dışındaki eşyalar için yazılı bir anlaşma yapılması gerektiği görüşünde.

İşte iddialara göre Baumgartner'ın evden almak istediği bu eşyalar Costner'ın avukatını üç çocuk annesi kadına yönelik olarak "Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil" cümlesinin de yer aldığı bir mail yazmaya yönlendirdi.

Bütün bunlar da milyon dolarlık servetin yanında lafı bile olmayacak ufak tefek ev eşyalarının araları iyice bozulan çift için nasıl da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

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KREDİ KARTLARINDAN NAKİT AKTARDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Costner'ın karısına suçlamalar yönelttiği bazı ilginç ayrıntılar da var. Bunlardan birine göreBaumgartner, kendisinden para sızdırmak için evde çalışanların kredi kartlarına nakit para aktardı.

Buna yanıt olarak da Christine, Kevin ile evliiğinden dünyaya gelen üç çocuğu 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve3 yaşındaki Grace'e yeterince destek olmadığını ve yıldızın gerçek servetini saklamaya çalıştığını ileri sürdü.Bu arada yeri gelmişken Costner'ın yaklaşık 400 milyon dolar serveti olduğunu hatırlatalım.

Bir başka iddia da Christine'in, üç çocuğun bakımı için kendisine Costner tarafından verilen yüklü miktarda parayı estetik operasyonlara harcadığıydı.

ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATIYLA ÇALIŞIYOR

Bu arada 68 yaşındaki Costner'ın boşanma işinden en az zararla kurtulmak için ünlü avukatlarla anlaştığını da hatırlatalım.

Baumgartner'a'seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil'tarzında bir mail gönderen avukat Jacquelin Misho'nun yanı sıra ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile birlikte çalışıyor ünlü oyuncu.

Wasser, aralarında Angelina Jolie, Johnny Depp ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu ünlülerin boşanma davalarına da bakmıştı.

DAVAYI KARISI AÇTI: Şimdi de olayın geçmişini biraz hatırlayalım. Kevin Costner ile Christine Baumgartner geçen ay boşanacaklarını açıkladı. Davayı açan kişi ise Baumgartner oldu. Çiftin yollarının ayrılmasına neden olarak da Costner'ın ailesine vakit ayırmak yerine işine yoğunlaşması gösterildi. Bunun da çift arasında giderilemez sorunlara yol açtığı belirtildi.





EVLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI

Aslında evdeki tencere ve tava için bile bunca gerilim yaşayan Costner ve Baumgartner, evlenmeden önce bir evlilik anlaşması da yapmıştı. İlk eşinden boşanırken evsiz kalan Costner bu kez işi garantiye almıştı bir başka deyişle.

Bu anlaşmaya göre Baumgarter'ın, çiftin birlikte yaşadığı malikaneden taşınması gerekiyordu. Fakat buna yanaşmayınca Costner de yasal yollara başvurdu.

Ünlü oyuncunun belirttiğine göre bu malikane dışında sahip olduğu diğer iki ev de yasal olarak kendisinde kalmak üzere söz konusu anlaşmayla güvence altına alınmıştı.

Ayrıca Costner, yollarını ayırırken bu anlaşmaya göreBaumgartne'a1.45 milyon dolar verdi.Bunun da eski eşine, yeni bir hayat kurmaya yetecek bir miktar olduğunu savundu.

