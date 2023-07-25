Geç bulduğu aşkın keyfini böyle çıkarıyor: 54 yaşında 'evet' dedi

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Ama karşıt görüşe göre de insan her yaşta aşka düşebilir. Yani bunun belli bir yaşı yok. Zaten olamaz da! İnsan yaşadıkça her tür duyguyu hissedebilir.

Genellikle 50 yaşın üzerinde evlenen erkekler normal karşılanır da aynı durum onun yaşıtı olan bir kadın için hep tartışma konusu olur. Özellikle de doğurganlığını yitiren bir kadının neden evlendiği belki de onu hiç tanımayan kişiler tarafından uzun uzun tartışılır.

Siz aşkın yaşı olup olmadığına inanıyor musunuz bilmiyoruz. Ya da evliliğin belli bir yaşta yapılması gerekip gerekmediğine. Ama sinema dünyasının ünlülerinden biri için bütün bunların zerre kadar önemi yok! İnsan her yaşta aşık olabilir. Her konuda yeni başlangıçlar yapabilir.

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ARADIĞI AŞKI MENOPOZDAN SONRA BULDU BİR DE EVLENDİ

Sinema dünyasının bu ünlüsü, kendi hayatında da bu söylediklerine ters düşmediğini gözler önüne serdi.

Öyle ki kendisini evliliğe götürecek aşkı menopoza girdikten yani 50 yaşından sonra bulduğunu da hiç gizlemedi. Üstelik çok kısa bir süre önce, yani daha geçen ay kendisine bu duyguları yaşatan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde de evlendi. Bir dergiye verdiği röportajda da bu konuna samimi açıklamalarda bulundu.

Eğer magazin gündemini yakından takip ediyorsanız geçen ay kelimenin tam anlamıyla büyük bir sürpriz yaparak 2017'den beri birlikte olduğu 55 yaşındaki Billy Crudup ile evlenen 54 yaşındaki Naomi Watts'tan söz ettiğimizi anladınız zaten.

Bir süredir birlikte olan Watts ile Crudup, çok da gürültü koparmadan sakin bir şekilde gidp imzalarını atıp hayatlarını resmen birleştirdiler.

Daha önce uzun yıllar oyuncu, yapımcı ve yönetmen Liev Schreiber ile birlikte olan ve iki çocuk dünyaya getiren Naomi Watts, evlilik kararını, orta yaşta aşkı bulmasını Hello dergisine verdiği röportajda anlattı.

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'BU DÖNÜM NOKTASINDA BİLE BİR KADININ HAYATINDA HER ŞEY OLABİLİR'

Son iki yıldır kendisi de yaşadığı kadınların hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan menopoz hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Watts, o röportajda da hemcinslerine seslendi.

Güzel oyuncu "Bu konudaki farkındalığı artırmak için özellikle yaş almış kadınlar ve menopoz hakkına konuşmak istediğini" söyledi.



"Hala mesleğimi yapabiliyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diyen Naomi Watts "Geçmişte eğer 40 yaşın üzerindeyseniz emekli olmaya zorlanırdınız. Ama günümüzde bu konuda yaşanan değişimi görmek güçlendirici. Kadın hikayelerinin belli bir yaşta bitmediğini kabul eden bir yaklaşım var ve bu giderek artıyor."

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Bir süredir ABD ve İngiltere'de belli bir dönüm noktasına ulaşan kadınları desteklemek için faaliyet gösteren Menopause Mandate kampanyasında aktif görev alan Watts, o röportajda da yine aynı konuya değindi.

Güzel oyuncu "Menopoz döneminde bir kadının hayatında her şey olabilir. Yaşlı ebeveynlere bakmak, boşanmak, kariyer değişikliği, çalışma hayatına geri dönmek. Zengin ve anlamlı hikaye anlatımları için bunlar hep birer unsur" diye konuştu.

Röportajda aşkı, 50 yaşından yani menopozdan sonra bulduğunu söyledi Naomi Watts. Kendisiyle aynı süreci yaşayan kadınlara da hayatlarında yeni bir sayfa açma konusunda cearet ve umut vermek için faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

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ORTA YAŞ ROMANTİZMİ EVLİLİKLE TAÇLANDI: Naomi Watts ve Billy Crudup, yaşadıkları orta yaş romantizmini geçen ay New York'ta nikah masasına oturarak taçlandırmıştı. Güzel oyuncu mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Naomi Watts, geçen yılın haziran ayında da hayatındaki önemli bir dönemecin sözcüsü olmuş ve yine hemcinslerine seslenmişti hem sosyal medya hesabından hem de kaleme aldığı bazı makaleler aracılığıyla.

Watts sosyal medya hesabında bir kadının hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan menopoz dönemini çağrıştıran paylaşımlar yapıyordu. Dün ise bu konuda uzun bir metin kaleme alıp takipçileriyle paylaştı.

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Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu hatırlatıp "Yaşlanmanın bir ayrıcalık, bu dönemin de hayatın doğal bir parçası olduğunu" savundu.

Naomi Watts, ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan mesajını, makyajsız bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı.

BİR KAMYONLA KAFA KFAYA ÇARPIŞMAK GİBİ!

Oyuncu, satırlarına şöyle başladı: "Menopoz kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu. Ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama. 30'lu yaşlarındayken nihayet bir aile kurma fikrine hazır hale geldiğinde "menopoz" kelimesinin birden hayatına girdiğini belirtti Watts: O süreci de "Bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaya" benzetti.

Oyuncu, satırlarını şöyle sürdürdü: "Kimse bu konu hakkında konuşmazken ben nasıl başa çıkabilirdim, bunu nasıl anlayabilirdim! Yaşıtlarımdan daha hızlı davrandım. Ne akıl hocalarım ne de annem bunu konuşmaya hazır görünüyordu. Nasıl yardım isteyeceğimi bilmiyordum ve onlar da bana nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Doktorların bile bu konuda söyleyecek çok az şeyi vardı. Tuhaf bir şekilde yazılı olmayan bir kural vardı: Kadınlar bunu içselleştirmek ve başa çıkmak zorundaydı. Çünkü geçmiş nesiller böyle yapmıştı."

Watts, mesajında "Bence hayatın bu evresindeki veya bu yaş grubundaki kadınların artık iyi bir şekilde temsil edildiğini görmenin zamanı geldi" satırlarına yer verdi. Medyanın bu konudaki ilgisizliğinden de yakınan Watts "Özellikle de 2025'e kadar 1 milyon kadının bu sürece geleceğini" hatırlattı. Naomi Watts, hayatın bu dönemi hakkımda kadınların hissettiği "damgalanma" ve "utanç" hissini ele alıp gelecek nesiller için daha sağlam temeller oluşturmak gerektiğini vurguladı.

'YAŞ ALMAK BİR AYRICALIKTIR'

Naomi Watts son yıllarda Hollywood'un güzellik kalıplarına karşı giriştiği başkaldırıyla gündemde. Watts, geçtiğimiz yıllarda kırmızı halıda yüzündeki kırışıklıklarıyla kamera karşısına çıkmasıyla çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu sosyal medya sayfasında bu konuyla ilgili paylaşımlar da yaptı. Yaşlanmanın bir ayrıcalık olduğunu ve biriktirilen deneyimler için gurur duyulması gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden özür dilemenin, utanmanın gereksiz olduğunu vurgulayıp bu dönemdeki kadınlara "Artık bu yolda yalnız yürümek yok" diye seslendi. Naomi Watts, paylaşımında kaç kadının artık çocuk doğuracak yaşı geçtiği için utanç duyduğunu hatırlattı. Bu baskılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizdi.

Naomi Watts, bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, zaman zaman bazı estetik müdahalelere ihtiyaç duyduğunun farkında olduğunu belirtip sonra da şunları söylemişti o röportajda: "Ama ben oyuncuyum, çeşitli karakterlere hayat veriyorum. Yani yüzümün yaşıyor olması gerek."

EN YAKIN ARKADAŞI BOTOKS BAĞIMLISI: En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Naomi Watts, estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.

Kendini doğal yaş alma sürecine teslim eden Naomi Watts bunun bir yandan korkutucu diğer yandan da insanın başına gelebilecek en güzel şey olduğunu New Beauty adlı dergiye verdiği röportajda söylemişti.O röportajda sözlerini şöyle sürdürdü Watts "Herkesin iyi ya da kötü günleri olur. Bazı günler kendinizi hala 28 yaşında gibi hissedersiniz. Ta ki gerçek yaşınızı ortaya çıkaran fotoğrafını görünceye kadar!"

MULLHOBBAND ÇIKMAZI DÖNÜM NOKTASI OLDU

1968 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Naomi Watts, efsane Pink Floyd grubunun ses teknisyeni olan Peter Watts'ın kızı. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Naomi Watts, kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başladı.

İlk sinema deneyimini de 1986'da For Love Alone ile yaşadı. Ardından, David Lynch'in Mulholland Drive adlı filmi başta olmak üzere çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Özellikle Mullholand Drive (Mullholand Çıkmazı) onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.