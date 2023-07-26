10 çocuklu bir ailenin kızıydı: Dövüşe dövüşe sinemada şöhreti buldu, lüks yatlardan denize atlıyor

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KAMERA KARŞISINDA BOKS YAPARAK ŞÖHRET OLDU

İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size... Küçücük yaşında doğduğu ülkeden ayrılıp önce annesinin sonra da babasının memleketinde yaşadı bu ünlü. Sonra da dünyaya gözlerini açtığı üçüncü ülkeye geri döndü.

Öz ve üvey toplamda 10 kardeşi vardı. Deyim yerindeyse atılmadığı okul kalmadı. Ama kafasına koymuştu bir kere: Sinema sektörüne girecekti. Yönetmen ve senaryo yazarı olacaktı.

Sinemada şöhreti buldu bulmasına ama oyuncu olarak. Üstelik de içindeki saldırganlığı boks sporuna yönlendiren bir genç kızı canlandırdığı bol ödüllü filmle. Bugün 45 yaşında ve aksiyon başta olmak üzere her türden filmin vazgeçilmez kadın yıldızlarından biri.

Özetlemek gerekirse, 10 çocuklu ailenin kızı, kamera karşısında dövüşerek şöhreti buldu ve bugünlere geldi.

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UZUN YAZ TATİLİ

Onun filmlerini ve geçmişini iyi bilenler Michelle Rodriguez'den söz ettiğimizi çoktan anladı. Ünlü oyuncu, bugünlerde magazin basınının gündeminden hiç düşmüyor. Bunun nedeni ise bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı Avrupa tatili.

Michelle Rodriguez, bu ayın ilk yarısından bu yana İtalya'da denizin, güneşin ve özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Rodriguez ve beraberindeki arkadaşları kimi zaman lüks yatla denize açılıp su sporlarıyla vakit geçiriyor. Kimi zaman da karaya çıkıp güneşleniyor, yemek yiyip küçük gezintilere çıkıyor.

Michelle Rodriguez bu süreç içinde formuyla dikkat çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen güçlü kasları ve 20'li yaşlarındaki fiziğini koruyor olması da onun konuşulmasının önemli nedenlerinden biri.

Elbette bu kadar formda olmasının altında yatan, filmlerine hazırlık sürecinde de günlük hayatında da düzenli olarak yaptığı özel egzersizler.

MİLYONLUK YATTA MAVİ YOLCULUK

Michelle Rodriguez ve arkadaşları son olarak İtalya'nın Sardinya adasında objektiflere takıldı. Birçok filmde kamera karşısına geçen ama en çok Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisiyle hatırlanan Rodriguez ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde Lürssen adlı mega yatla çıktıkları mavi yolculuktagörüntülendi. Yeri gelmişken bu yatın değerinin 86 milyon sterlin olduğunu da hatırlatalım.

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O gün turuncu bir bikini giyen Rodriguez ve arkadaşları yüzmenin yanı sıra lüks yatta bir süre voleybol da oynadı.

Bu arada yine küçük bir not... Rodriguez'in tatilini geçirdiği Lürssen adlı yatta 12 konuk vardı. 29 kişiden oluşan ekip de ünlü yıldız ve arkadaşlarına hizmet etti.

Michelle Rodriguez, İtalya'ya gitmeden önce bir süre de Fransa'da St Tropez'de tatil yaptı.

BU KEZ BEYAZLAR İÇİNDE: Ünlü oyuncu önceki gün de yine paparazzi objektiflerine takıldı. Bu kez denizde değil karadaydı. Sardinya tatiline devam eden Rodriguez, o gün tepeden tırnağa beyazlara bürünmüştü. Özetle ünlü oyuncu setten sete koşturup ter dökerek geçirdiği sezonun yorgunluğunu bu şekilde attı.

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ATILMADIĞI OKUL KALMADI

Görüldüğü gibi Hollywood'un hareketli filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından biri olan Rodriguez, bugün dünyanın en ünlü tatil beldelerinde, uzun süreli lüks tatiller yapabiliyor. Peki onun hangi yollardan geçerek bugünlere geldiğini biliyor musunuz?

Tam adıyla Mayte Michelle Rodriguez, Dominikli bir anne ile ABD ordusunda görev yapan Porto Rikolu bir annenin kızı olarak Teksas'ta dünyaya geldi.

Fakat 8 yaşındayken annesiyle birlikte önce Dominik'e taşındı. Ardından bir süre Porto Riko'da yaşadıktan sonra ABD'ye geri döndü.

Öz ve üveyler birlikte 10 çocuklu bir ailenin kızı olan Rodriguez, öğrenim hayatında çok da uslu bir öğrenci değildi. Toplam beş okuldan atıldı.

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BOKSÖR ROLÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ama küçük yaşlardan beri onun kafasında sinema vardı. İlk hedefi yönetmen ve senaryo yazarı olmaktı ama sonunda kendini Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olarak buldu.

Rodriguez'in sinemada tanınmasını sağlayan film de 2000 tarihli Girlfight - bu film ülkemizde Ringde Hayat adıyla gösterilmişti.

İçindeki saldırganlığı boks öğrenmeye yönlendiren Diana Guzman karakteriyle yapımcıların dikkatini çekti Rodriguez. Bu yapım sayesinde bağımsız sinema çevrelerinde çok sayıda ödül kazandı. Yeri gelmişken söyleyelim, Rodriguez bu rol için 350 rakibini geride bırakarak seçildi.

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Bunun ardından birçok başarılı ve çok izlenen seride kamera karşısına geçti. Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) bunların başında geliyor.

Onun yanı sıra Resident Evil, Blue Crush and S.W.A.T. gibi yapımlarda rol aldı. Politik drama Battle in Seattle'da Charlize Theron ve Woody Harrelson ile oynadı. Machete, Battle: Los Angeles Rodriguez'in rol aldığı diğer yapımlardan.

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BAŞI SIK SIK POLİSLE DERDE GİRDİ

Tabii bu arada Rodriguz, filmlerinin yanı sıra sık sık başını yasalarla derde sokmasıyla da konuşuldu. 2002 yılında oda arkadaşına saldırdığı için tutuklandı. Fakat sonra suçlama düştü.

Bundan bir yıl sonra alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı. Bir süre sonra bu durum tekrarlanınca iki gün hapis cezası aldı. New York'ta iki ayrı hastanenin morgunda sosyal hizmet cezası çekti. Bu da yetmedi üç yıl gözetim altında tutuldu.





SESSİZCE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ:Bu arada hatırlayanlar olacaktır... Rodriguez 2018 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti. Arkadaşı Sergio Magana ile çıktığı o gezide önce İstanbul'a uğradı Rodriguez. Ardından da Şanlıurfa'ya geçti. O sırada çektiği fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından bol bol paylaştı.

Michelle Rodriguez'in kariyerindeki dönüm noktalarından biri de bir dönem izlenme rekorları kıran Lost dizisi oldu.Oyuncu o yapımda Ana Lucia Cortez karakterini canlandırdı.