Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti: Oğlunun genç yaşta ölümüne 18 ay dayanabildi

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Bundan 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybeden O'Connor, hayata veda etti O'Connor 56 yaşındaydı.

Sinead O'Connor'ın ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği belirtildi.

Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyası için kötü bir sürpriz oldu. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı. Son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti O'Connor.

Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastaneden kaçan, polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan olun Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği o paylaşımında " O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

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O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi.

Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.

Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğ ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi.

Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.

GEÇEN YIL EN BÜYÜK ACIYI YAŞAMIŞTI

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, geçen yılın ocak ayında hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybetti.

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Şarkıcı, acı olayın duyulmasından sadece iki gün önce oğlu Shane'in kayıp olduğunu duyurmuştu. Polisin hayatından endişe ettiği Shane'in cansız bedeni iki gün sonra bulundu.

Sinead O'Connor acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Şarkıcı oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı.

Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

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'SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR' DİYE YAZMIŞTI

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."

O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

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'HİÇBİR SINIR BİZİ AYIRAMAZ'

O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımını "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajıyla tamamladı.

Gerçek adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan İrlandalı şarkıcı, 2018 yılında dinini değiştirerek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.





GENÇ YAŞTA MÜZİĞE YÖNELDİ

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.

Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşımıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

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Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı.

Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.

GRAMMY ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi.

1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.