İki kişi fiyongunu çözmüştü: Entrikalı elbiseye kıyamadı, engelleri aşıp elleriyle düzeltti

Haberin Devamı

'ENTRİKALI' ELBİSE

Bu konuya hiç ilgisi olmayanların bile bakışlarını üzerinden alamadığı giysiler içinde boy gösterir ünlüler. Gece gelir geçer ama geride unutulmaz görüntüler kalır.

Sonra ünlülerin içinde salındığı o birbirinden güzel kıyafetler bir kenara kaldırılır. Ama elbette görülmeyecek bir yerlere değil. Bazı önemli noktalarda açılan sergilerde meraklıların yakından incelemesi için gün yüzüne çıkarılır.

İşte şimdi bu MET Gala gecelerinden birinde, haydi düz söyleyeyim geçen yılki etkinlikte hafızalara kazınan bir elbiseden söz edeceğiz size. Ki o elbiseyi giyen yıldız, gecenin de en şık ünlüsü olmuştu.

Sözünü ettiğimiz kişi Blake Lively. Geçen yıl New York Metropolitan Müzesi'nde düzenlenen MET Gala'da giydiği "entrikalı" giysiyle geceye damgasını vurmuştu Lively.

Haberin Devamı

Ryan Reynolds ile dört çocuklu mutlu bir evliliği olan Lively'nin o gece giydiği elbise bir süredir Londra'da Kensington Sarayı'nda sergiyleniyor. Elbette meraklıları da gidip o elbiseye doya doya bakıp ayrıntılarını inceliyor.





ELBİSENİN ETEĞİ KÖTÜ GÖRÜNÜYORDU, HEMEN ELLERİYLE DÜZELTTİ

Blake Lively de geçen yıl kırmızı halıda giydiği ve büyük sükse yaptığı o elbiseyi "ziyaret etmek" için Kensington'a gitti.

İşte o sırada elbisenin etek kısmındaki bozuk bir duruş dikkatini çekti. Ziyaretçilerin sergilenen parçalara fazla yaklaşmasını önlemek için gerylen ipin üzerinden atlayıp elbisenin eteğini düzeltti. O anlarda çekilen videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı ünlü yıldız.

Bu arada sergide görevli olan bir kadın personel de hemen Lively'nin yanına koştu ve düzeltme işleminde ona yardımcı oldu.





O ELBİSEYLE GECEYE DAMGA VURDU: Gossip Girl dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Blake Lively'nin Atelier Versace imzalı bu kıyafeti geçen yıl MET Gala'ya damgasını vurmuştu. 2022'deki gala In America: An Anthology of Fashion temasıyla düzenlenmişti.

Haberin Devamı





Kensington'daki sergide Blake Lively'nin giydiği o elbise dışında yine aynı galada Billie Eilish, Kendall Jenner, Beyonce, Katy Perry, Lady Gaga gibi ünlülerin daha önce giydiği kıyafetler de yer alıyor.





KIRMIZI HALIDA BELİNDEKİ FİYONGU ÇÖZMÜŞTÜ

Blake Lively'nin gece giydiği elbisenin "entrikalı" olduğunu söylemiştik biraz önce. İsterseniz onu da biraz hatırlayalım. Ki zaten o gece bu elbisenin bu kadar çok konuşulmasının nedeni de bu ayrıntıydı.

Blake Lively, MET Gala kırmızı halısına çıktığında bel kısmında kabarık fiyongu olan bir elbise giyiyor gibi görünüyordu. Üstelik elbise turuncu ile altın rengi arasındaydı.

Haberin Devamı

Sonra Lively, merdivenleri tırmandı. Yanındaki iki yardımcıyla birlikte o fiyongu çözdü ve bu kez ortaya mavi elbise çıktı.

Yani bel kısmındaki o fiyonk aslında elbisenin diğer yüzünü gizliyordu. Merdivenlerde fiyonk çözülünce Blake Lively maviler içinde kaldı.





DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Meslektaşı Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliği olan Lively, kısa süre önce dördüncü kez anne oldu. Bu konuda da üzerlerindeki gizemi korumayı tercih etti ünlü çift.

Öncelikle bir bebek beklediklerini kimseye duyurmadılar. Tabii ki yakın çevreleri dışında. Sonra bir gün Lively, karnı burnunda bir şekilde bir etkinlikte kamera karşısına çıktı.O da güzel yıldızın hayranlarına sürprizi oldu. Bu gizemli durum bebeğin doğumunda da yaşandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Herkes onu aşk söylentisiyle konuşuyor ama... Eski sevgilisinin elinden zor kurtuldu Haberi görüntüle





BEBEK DÖRT AYLIK OLUNCA DOĞRULADI

Neredeyse 4 aydır çiftin dördüncü bebeklerinin dünyaya geldiği magazin kulislerinde konuşuluyordu. Hatta kendileri de bu konuda dolaylı yoldan bazı imalarda bulunmuştu. Bunun da ötesinde Lively, rol aldığı yeni filmin setinde görüntülendi. Yine de ünlü çift, dördüncü bebek konusunda net bir açıklamada yapmadı.

Neyse ki Ryan Reynolds, sonunda bir sosyal medya paylaşımıyla dördüncü bebek haberini doğruladı. Daha doğru bir deyişle zaten hayranlarının çoktandır -dört aydır- bildiği bir gerçeği tam olarak açıklığa kavuşturmuş oldu.





Haberin Devamı

'PROGRAM FİKRİ DÖRDÜNCÜ BEBEĞİMDE AYNI ZAMANDA DOĞDU'

Bir süredir Wrexham futbol takımını satın almasıyla da konuşulan Reynolds, bir Twitter mesajıyla yeni bebeğin dünyaya geldiği haberini paylaştı.

Aynı zamanda yeni TV şovu Bedtime Stories With Ryan'ın tanıtımını da "aradan çıkaran" Reynolds 21. 4 milyon takipçisine hitaben "Herkesin uykuya dalmasına yardım etmek için ortaya çıkan bir program fikri, dördüncü çocuğumla aynı gün doğdu" diye yazdı. Bu arada programının da 20 Haziran'da yayın hayatına başlayacağını belirtti.

Ryan Reynolds, Blake Lively'nin dördüncü kez doğum yaptığını doğruladı ama yine merak edilen bir ayrıntıyı atlamadı. Bu dördüncü bebeğin cinsiyeti ve adı konusunda bir açıklama yapmadı.





NET DEĞİL DOLAYLI YOLDAN

Aslında biraz önce de söylediğimiz gibi bu dördüncü bebek işinin tuhaf bir yanı da var. Lively'nin doğum yaptığı, geçtiğimiz şubat ayından bu yana konuşuluyordu.

Bunun nedeni de ünlü çiftin yaptığı bir sosyal medya paylaşımıydı. Güzel oyuncu o paylaşımda bir bebek emojisine yer vermiş ve bir süredir meşgul olduğunu ifade etmişti.

Her ne kadar o dönemde Ryan Reynolds ya da Blake Lively, doğum konusunda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da haberi dolaylı yoldan doğrulamışlardı. Tabii ki yine sosyal medya üzerinden.

Reynolds, kendisi, karısı Blake ve annesi Tammy Reynolds ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Lively'nin hamileliğinin sonlandığı gün gibi ortadaydı.

Hatta Lively, geçtiğimiz ay rol aldığı önemli rollerinden birini üstlendiği Ends With Us adlı filmin New Jersey'deki setinde objektiflere takıldı. Saçlarını kızıla boyattığı görülen Lively'nin hamilelik kilolarını da neredeyse tamamen üzerinden attığı dikkat çekmişti.

ÜÇ ÇOCUKLARI DAHA VAR: Hollywood'un mutlu çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adlı üç çocuğu daha bulunuyor. Bu arada, isimden kaynaklanan cinsiyet karmaşası da çiftin büyük kızıyla ilgiliydi. Blake ve Ryan, ilk bebekleri için genelde erkeklere verilen James adını seçti. Bu konuda bir açıklama yapmadıkları için de herkes uzun süre James'in erkek olduğunu düşündü.





İLK KIVILCIM FİLM SETİNDE: AYNI TRENDE YOLCULUK ETTİLER

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla romantik birliktelik yaşarken rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında.





TRENDE AYNI KOMPARTIMANDA UYUMAYI ÖNERMİŞ

Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu söyledi.Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi.



Hatta o programda Lively'ye yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."





DÜĞÜN MEKÂNI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Yani özetle Reynolds, Lively'yi görür görmez ondan etkilendi. Duyguları da karşılıksız kalmadı ve 2012 yılında çift evlendi. Bugün sahip oldukları dört üç çocukları ile mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kısacası ünlü çiftin cephesinde her şey yolunda. Tek bir pürüz dışında.

Çünkü ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bu yüzden kelimenin tam anlamıyla topa tutulmuştu. Bunun nedeni ise evlenmek için seçtikleri mekân.

Blake Lively ile Ryan Reynolds, Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda düğün yaptı. İşte ünlü çifte yönelen eleştirilerin nedeni de buydu.

Gözden Kaçmasın Milyonların gözü önünde büyümüştü: Hayatında yeni bir sayfa açıldı Haberi görüntüle





KAN VE GÖZYAŞI DOLU MEKANDA EVLENDİLER

Çünkü onların mutlu bir şekilde hayatlarını birleştirdiği ve konuklarını ağırladığı o mekânda bir zamanlar siyahi köleler acımasızca çalıştırılıyordu. Ünlü çift, sonradan bu yüzden herkesten özür diledi. Reynolds, bir röporajda bu konuda şunları söylemişti: " Biz oraya baktığımızda sadece güzel bir düğün mekânı görmüştük. Ama sonradan büyük trajediler barındıran bir yer olduğunu fark ettik."

Reynolds ve Lively, birçok kişinin insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp belki de hayatını kaybettiği bu plantasyonda evlenip trajik olayları normalleştirmekle suçlanmıştı.

İşte bu ünlü çiftin beraberlikleri süresince yaşadığı en büyük pişmanlık. Boone Hall adlı bu plantasyon; önemli rollerini Ryan Goslin ve Rachel McAdams'ın üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekânı olarak kullanılmıştı.