Ünlü şarkıcının komşuları anlattı... Son aylarını böyle geçirmiş: Yüreği evlât acısıyla yanıyordu

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YALNIZLIKTAN KAÇMAK İÇİN LONDRA'YA TAŞINMIŞTI... AMA YİNE YALNIZDI

Oysa ailesi bir yana onu sadece şarkılarıyla tanıyanların bile yüreğini sızlatan bir gerçek vardı: 1990'lı yıllara, kazınmış saçlarıyla,seslendirdiği Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla damgasını vuran Sinead O'Connor artık hayatta değildi.

Geçen yıl 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra bir türlü toparlanamayan ünlü şarkıcı 56 yaşında bu dünyadan çekip gitti.

Polisin yaptığı açıklamada, İrlandalı şarkıcı O'Connor'ın, Londra'da yaşadığı apartman dairesinde, kendisini kaybetmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. Zaten bundan hemen sonra da ünlü şarkıcının öldüğü duyuruldu.

Sinead O'Connor'ın ölümünün şoku yavaş yavaş atlatılırken onun hayatının son dönemiyle ilgili bazı gerçekler de birer birer ortaya çıkıyor.

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Dört çocuğunun en küçüğü olan 17 yaşındaki oğlu Shane'in ölümünden sonra bir türlü toparlanamayan O'Connor'ın yaşadığı apartmandaki komşuları onun son günleri hakkında konuştu.

YALNIZLIKTAN KAÇTI: İleri sürülenlere göre O'Connor, kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşındı. Orada bir apartman dairesi satın aldı. Ama aslında içindeki süyük acıdan kaçamayacağı için orada da durumu değişmedi.

Sinead O'Connor, ileri sürülenlere göre oğlunu kaybettikten sonra kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşınmıştı. Ünlü şarkıcı, 3 bin sterline satın aldığı ve bir süredir yaşadığı bu apartman dairesinde de son nefesini verdi.

O'Connor'ın komşuları onun hayatının son dönemine dair bazı açıklamalarda bulundu. Komşularına göre Shane'in acısına dayanamayan Sinead O'Connor, daha a yalnız hissetmek için buraya taşınmıştı. Fakat yine de bu yer değişikliği onun yüreğindeki derin acıyı dindirmedi.

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IŞIKLARI 24 SAAT YANIYORDU: Komşularının anlattığına göre ünlü şarkıcı 24 saat evinin ışıklarını açık tutuyordu. Pencereleri de aynı şekilde açık duruyordu.

Güney Londra'daki lüks konutun sakinleri, yani Sinead O'Connor'ın komşuları onun sık sık geniş balkonunda vakit geçirdiğini anlattı. Onların söylediğine göre şarkıcı uzun süre o balkonda durup akıp giden hayatı izliyordu.

Komşularının Sinead O'Connor ile ilgili olarak anlattığı bir başka çarpıcı ayrıntı daha var: Ünlü şarkıcı 24 saat boyunca evinin ışıklarını açık bırakıyordu. Aynı şekilde kapıyı ve pencereleri de açık tutuyordu.

BAZI KOMŞULARI ONUN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Anlattıklarına göre komşularının bazıları onun kim olduğundan haberdar değildi. Kimi zaman apartman girişinde tütün ürünü içen ve gelip geçenle sohbet eden kısacık saçlı bu kadının,1990'ların ünlü şarkıcısı Sinead O'Connor olduğunu bazı komşuları bilmiyordu.

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Sinead O'Connor, oğlunun ölümünden sonra da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve bir dünya turnesi planladığını anlatıyordu.

Fakat komşularının anlattığına göre şarkıcırın görüntüsü ve yüzünden yansıyanlar bunun tam tersini söylüyordu. Komşuların anlattığına göre O'Connor, çok üzgün görünüyordu, derin bir acı içindeydi ve büyük bir yalnızlık çekiyordu.

Aslına bakılırsa Sinead O'Connor çok uzun süredir ruh sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu. Bir süre kötü alışkanlıkları ve bipolar bozukluk nedeniyle tedavi görmüştü. Ancak küçük oğlu Shane'in 17 yaşındayken kendi canına kıymasının ardından "onsuz yaşamanın anlamı olmadığını" sık sık tekrarlamaya başladı. Zaten bir süre sonra da hastanede tedavi altına alındı.

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'SAMİMİ KIRIK BİR KADIN'

Sinead O'Connor'ın komşularından biri olan 57 yaşındaki Pushpakumara Moragamana, ünlü şarkıcının zaman zaman kendileriyle sohbet etiğini belirtip oğlunun ölümü nedeniyle ne kadar yıkıldığını ve nasıl da depresyona girdiğini hatta ağladığını söyledi.

O'Connor'ın kim olduğunu bilmeyen bazı komşuları da onu "Samimi ve İslam dinini seçtiği için gururlu bir kadın" olarak tanımladı.

Yine Sinead O'Conor'ın bir başka komşusuna göre ünlü şarkıcı evi olarak gördüğü Londra'ya taşınmıştı çünkü bunun büyük acısına katlanmanı ve yalnızlıkla mücadele etmenin bir yolu olarak görüyordu.

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O komşusu İslam dinini seçtikten sonra Shuhada' Sadaqat adını alan şarkıcının inancı konusunda da tutkulu olduğunu sözlerine ekledi.



'BİZE GÜLEMSEYİP EL SALLADI': Komşularından biri ünlü şarkıcıyı en son iki hafta önce gördüğünü söyledi. Anlattığına göre O'Connor, komşusuna ve yanındaki İrlandalı arkadaşına gülümseyip el salladı.

O'Connor'ın komşularından Farath Moragammanage onu en son iki hafta önce gördüğünü söyledi.

Sonra da şunları anlatı: " Mutlu görünüyordu. Gülümsedi ve el salladı." O sırada Farath Moragammanage'nin yanında İrlanda'dan gelen bir arkadaşı vardı.Zaten Sineoad O'Connor'ın ünlü bir şarkıcı olduğunu da ona yanındaki arkadaşı öyledi.

Şarkıcının 71 yaşındaki başka bir komşusu Clyre Day de Sinead O'Connor'ı sık sık balkonda gördüğünü belirtip pencerelerinin ve ışıklarının sürekli açık olduğnu söyledi.

Bu arada Sinead O'Connor da ölümünden kısa bir süre önce yaşadığı apartman dairesini Twitter takipçileriyle paylaştı. O paylaşımında yeni şarkılar yazdığını ve turneye çıkmayı planladığını da ekledi.





ÖLÜM HABERİ AİLESİ TARAFINDAN DUYURULDU

Sinead O'Connor'ın ölüm haberi önceki gün ailesi tarafından duyuruldu. Ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.

Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğ ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi.

Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.

Geçen yıl tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve sonra da canına kıyan 17 yaşındaki oğlunun yokluğuna bir türlü alışamamıştı ünlü şarkıcı.

Bunu da ölmeden önce yaptığı Twitter paylaşımlarından birinde gözler önüne sermişti. Ünlü şarkıcı o paylaşımda O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

'HAYATIMIN IŞIĞI'

O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi.

Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

Şarkıcı, acı olayın duyulmasından sadece iki gün önce oğlu Shane'in kayıp olduğunu duyurmuştu. Polisin hayatından endişe ettiği Shane'in cansız bedeni iki gün sonra bulundu.

Sinead O'Connor acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Şarkıcı oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı.

Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

'SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR' DİYE YAZMIŞTI

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."

O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımını "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajıyla tamamladı.