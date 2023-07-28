Çocuk yıldız 15 yaşında anne olup kariyerine veda etmişti: Küçük bir kasabada kısıtlı bütçeyle yaşadım, cep telefonum bile yoktu

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Fakat bazıları bu kadar erken gelen şöhreti taşıyamaz bir türlü. Bir sürü zorluk yaşarlar. Bazıları kötü alışkanlıklara teslim olur.Böyle küçük yaşta şöhret olanlar arasında unutulup gidenler de yok değil elbette. Ama bu küçük yıldızların bazıları da bir yetişkin olarak kariyerini başarılı bir şekilde sürdürür.

Fakat bazıları da var ki bu kadar erken gelen şöhreti başka şeyler uğruna ellerinin tersiyle bir kenara iter. Tıpkı öyküsünü birazdan anlatacağımız genç yıldız gibi...Daha doğrusu eski çocuk yıldız gibi.

Britney Spears adını herkes bilir kuşkusuz. O da gencecik yaşında müzik dünyasında hızla kariyer basamaklarını tırmanmıştı. Sonra çalkantılar yaşadı ve hala hayatını tam olarak toparlayabilmiş değil.

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ÇOCUK YILDIZ OLARAK TANINDI

Bir de onun kardeşi vardı: Jamie Lynn Spears. Britney'inşöhretinin zirvesinde olduğu dönemde o da çocuk yıldız olarak tanındı.

Fakat sonra beklenmedik bir şey oldu. Daha 15 yaşındayken hamile kaldı ve bu o dönemde büyük bir skandal oldu. Çünkü henüz kendisi çocuktu ve bir çocuk yetiştirecek çağa gelmemişti. Bebeğinin babası Casey Aldridge'in de baba olmaya hazır olduğu söylenemezdi elbette.

Ama Jamie Lynn, bebeğini doğurmaya karar verdi. Hatta aldığı tek karar bu da değildi. Bebeğini büyütmek için gösteri dünyasının spot ışıklarının altını tercih etmedi. Zaten uzun bir süre büyük bir sessizliğe gömüldü. Tabii ki o arada bebeğini büyüttü. Ama hayatıyla ilgili başka ayrıntılar da var.

Bugün 32 yaşında olan Jamie Lynn Spears, ortalarda görünmediği o süreçte neler yaptığını konuk olduğu Hannah Brown'ın Better Tomorrow adlı pod cast yayınında anlattı.

KISITLI BİR BÜTÇEYLE YAŞADI... CEP TELEFONU BİLE YOKTU

O programda söylediğine göre bebeğini büyütmek için gösteri dünyasına veda etti. Sonra daha radikal bir adım attı.

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Mississippi'de neredeyse herkesin unuttuğu küçük bir kasabaya yerleşti sevgilisiyle birlikte. Orada 10 yıl boyunca, gösteri dünyasının küçük yıldızı için düşünülmeyecek bir hayat yaşadı.

Spears, konuk olduğu programda o dönemi şöyle anlattı: "Cep telefonum yoktu, bir sabit telefon vardı. O dönemde kimsenin beni aramayacağını düşünüyordum."

JamieLynn o dönemdeki hayatının geri kalanı hakkında şunları söyledi:"Çok kısıtlı bir bütçeyle yaşadım, 10 yıl kadar. Sadece normal bir hayat sürmek istedim. Spot ışıklarının altından uzak olmak istedim. "

Jamie Lynn ve eski sevgilisiCasey Aldridge kızları Maddie'yi 2008 yılında kucaklarına aldı. JamieLynn o dönemde meraklı gözlerden uzakta, sıradan günlük hayat yaşamaktan ve evle, ailesiyle uğraşmaktan memnun olduğunu söyledi.

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KÜÇÜK KASABADA YAŞAMANIN NİMETLERİ

Spears kimsenin kendisini tanımadığı küçük bir kasabada yaşamanın nimetlerinden de söz etti. Kimse kendisini tanımadan, fotoğrafının çekilmesi korkusu olmadan alışverişe gittiğini sonra da evine döndüğünü anlattı.

"Böyle insanlarla günlük olarak etkileşimde bulunmanın, bir gazetede hakkında kötü bir yazı yazıldığında onun doğru olmadığını kanıtlamaya çalışmaktan çok farklı olduğnu anlattı Spears. İnsanın bu şekilde bakış açısının değiştiğini anlattı.

Jamie Lynn çok erken yaşta bebek sahibi olduğu için bazı insanların kendisine olumsuz yaklaşım gösterdiğini saklamadı.

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"Herkes bana dünyanın en kötü insanı olduğumu söyledi. Şovumu izleyen genç kızların da perişan olacağını söyledi. Ama bu benim kişisel sorumluluğumdu. Başkaları için bir anlam ifade etmeyebilir ama benim için çok anlamlı" diyerek o dönemdeki kararının altında yatan nedeni açıkladı Jamie Lynn Spears,.

Spears, şu anda 15 yaşında olan kızı Maddie'nin babasından ayrıldı.2014 yılından bu yana Jamie Watson ile evli. Bu evlilikten de 5 yaşında Ivey adında bir kızı bulunuyor.

Jamie Lynn, iki kızıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: " Onların yaşındayken ben gösteri dünyasının içindeydim. Bunu yaptım çünkü yapmayı seviyordum. Bu onların annelerinin yaptığı bir şey. Ama ben onları her şekilde korumaya çalışıyorum. "

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