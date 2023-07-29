Herkesin alay ettiği günler geride kaldı: Hastalığı şansı oldu, hayatını değiştirdi

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Kimi zaman bazı sağlık sorunları, insanın hayatını değiştirir. Hem de olumlu anlamda! Moda dünyasında yıllardır bunun örneklerinden birini gözler önüne seren bir isim var. Ama o ilk anda akla geldiği gibi kıvrımlarıyla değil bambaşka bir özelliğiyle dikkat çekti. Sonra da dünyanın çok aranılan ve çok kazanan modellerinden biri oldu.

Aslına bakılırsakadınların ve erkeklerin kusursuz görünmesi gereken moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla yeni bir çığır açtı bu isim.

Küçükken başlayan bir cilt sorunu nedeniyle çocukluğunu kabus gibi geçirse de sonradan bunu avantaja çevirdi.

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Son 10 yıldır moda dünyasını ve magazin gündemini takip edenler Winnie Harlow adını duymuştur kuşkusuz.

Vitiligo adı verilen bir cilt bozukluğu nedeniyle farklı bir fiziksel görünüşe sahip olan Harlow, bu durum yüzünden küçükken alay konusu olmuştu.

Ama sonradan bu durum onun lehine döndü. Kısa sürede moda dünyasında adını duyurdu ve hatırı sayılır servet sahibi oldu. Ünlü firmalar, onunla çalışmak için sıraya giriyor tam anlamıyla.

Kanadalı model Winnie Harlow, film galalarının, dergi kapaklarının da vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. Özetle hastalığını avantaja çeviren Harlow, moda dünyasında kıvrımlı modellerle başlayan "bedensel pozitivizm" akımının temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Harlow, önceki gece yeni yaşını kutlarken bir kez daha objektiflere takıldı. Ünlü model, yeni yaşına girmek için Hollywood'un lüks gece kulüplerinden birini seçti. Harlow ile ünlü arkadaşları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Winnie Harlow bu kutlama sırasında basketbol yıldızı sevgilisi Kyle Kuzma da eşlik etti. Genç çift, kutlama sırasında bir yandan da aşklarını tazeledi.

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UZUN SÜRE GÖRÜNTÜSÜYLE ALAY ETTİLER

İster misiniz Winnie Harlow'un moda dünyasındaki yükselişini bir göz atmayı?



Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow aslında moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden.

Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi. Ama işin aslına bakılırsa Harlow'un okul yılları bu hastalığı yüzünden hiç de kolay geçmedi.

Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

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Aslında küçücük bir çocukken cildinde meydana gelen değişimler nedeniyle gittikleri doktor da onlara bu hastalığın Michael Jackson hastalığı olarak bilindiğini anlatmıştı. O sırada ünlü model henüz 4 yaşındaydı.

ARKADAŞLARININ ALAY ETTİĞİ HASTALIK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Gittikleri doktor onlara "Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” diyerek durumu anlatmıştı.

Winnie Harlow, 2014 yılında ABD'de yayınlanan America's Next Top Model adlı yarışmada bütün dikkatleri üzerine çekti. Zaten sonra kısa sürede de birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi. Onu destekleyen ve keşfeden kişi ise moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Tyra Banks.

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Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.

Ünlü modelin şu anda 4 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.

Winnie Harlow,bir süredir basketbolcu Kyle Kuzma ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.





VİTİLİGO NEDİR?

Kesin nedeni bilinmeyen vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığı.

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Halk arasında ala veya alaca hastalığı olarak farklı şekillerde adlandırılır. Bu hastalık her yaşta görülebilir ancak büyük oranda 20 yaşından önce belirti verir. Aslında yaygın bir sorundur. Her 100 kişiden bir ya da ikisinde görülebilir.

Bulaşıcı bir hastalık değildir. Yalnızca cilt görünümünü etkileyen Vitiligo, hastalarda herhangi bir fizyolojik soruna neden olmaz.

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