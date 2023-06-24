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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

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#Ashley Graham#Bedensel Pozitivizm#Kıvrımlı Model
Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 17:28

Son yılların moda deyimiyle "kıvrımlı" bir model o. 2009 yılından bu yana moda endüstrisinin içinde. Üstelik önemli bir misyonu var. Deyim yerindeyse "bir deri bir kemik" olmayan genç kadınların, moda şirketlerinin kapılarından çevrildiği bir dönemde, kıvrımlı ve hatta biraz kilolu bedeniyle kendini bu sektörde kabul ettirdi.

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Sadece bu kadar değil. Bir zamanlar sadece kendi ölçülerine uygun yani zayıf modellerle çalışan ünlü bir derginin kapak kızı bile oldu.

2000'li yılların ilk yarısında ortalığı kasıp kavuran "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden biri olarak tanınıyor. Moda dünyasında sadece ince fiziğe sahip hatta kemikleri sayılacak kadar zayıf modellerin değil, kıvrımlı bir bedene sahip olan modellerin de söz sahibi olabileceğini kanıtladı.

Ama bir süredir hayranları tarafından kelimenin tam anlamıyla "topa tutuluyor." Bunun nedeni de yine fiziksel görüntüsü.

Çünkü özellikle de bir süre önce ikinci kez hamile kalıp ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra kilo verdi. Elbette "sıfır beden" olmadı ama eskisi kadar kilolu da değil artık. Hayranları da onun hala bedensel pozitivizm akımının sözcülerinden biri olup olmadığını merak ediyor.

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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

Ashley Graham, kilo vermeye başlamadan önce de bikini ve iç çamaşırı modeli olarak çalışıyordu

HAYRANLARI 'KIVRIMLI MODEL' OLARAK KALMASINI İSTİYOR
Böyle uzun uzun sözünü ettiğimiz kişi 35 yaşındaki Ashley Graham. Üç çocuk annesi Graham, kendini kıvrımlı bir model olarak moda dünyasına kabul ettirdi. Ardından da Sports Illustrated gibi sadece ince modellerle çalışan ünlü dergiye kapak pozu bile verdi.

Ama şimdi hem katıldığı davetlerde hem de sosyal medya paylaşımlarında görüldüğü gibi eskisi kadar kilolu değil.

İşte bu durum da Graham'ın hayranlarını kızdırdı. Yani onun da moda dünyasındaki genel geçer anlayışa teslim olup zayıflamaya karar verdiği düşünülüyor.

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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

Son dönemde kilo verdiği dikkat çeken ünlü model, sürekli bedeni hakkında konuşmaktan hoşlanmadığını söylüyor. 

'SÜREKLİ BEDENİM HAKKINDA KONUŞMAKTAN NEFRET EDİYORUM'
Ama Ashley Graham'a sorarsanız gerçek hiç öyle değil. Aslına bakarsanız bu fiziksel görünüm yani kilo konusunu sürekli konuşmaktan hiç hoşlanmıyor Graham anlattığına göre.

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"Sürekli vücudum hakkında konuşmak zorunda kalmaktan nefret ediyorum" diyor. Bu nokta da moda ve genel anlamda gösteri dünyasındaki ayrımcılıktan yakınıyor. Çünkü ona göre bu sektördeki erkekler hiçbir zaman kilolarıyla, bedensel görünümlerinin değişmesiyle gündeme gelmiyorlar.

Ashley Graham'ın isteği sürekli olarak "Büyük beden model" , "büyük beden kadın" tanımlamasıyla anılmak istemiyor. "Benim tercihim sadece bir kadın olarak anılmak" diyerek açıklıyor bu konudaki görüşünü.

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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

Bu yılki MET Gala'da Graham'ın her zamankinden daha zayıf olduğu dikkatlerden kaçmadı.

HAYRANLARINI YÜZ ÜSTÜ BIRAKMADI
Altını çizdiği bir başka ayrıntı da kilo verdiği için kendisini eleştirenleri az da olsa rahatlatacak türden. Çünkü "büyük beden model" imajından her ne kadar hoşlanmıyorsa da bu konudaki sözcülüğünü sürdürmek amacında.

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Söylediğine göre özellikle de sosyal medya paylaşımlarında filtre kullanmadan kendini olduğu gibi gösterip herkesin kendi bedeniyle güzel ve aynı zamanda özel olabildiğini gözler önüne sermek.

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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

Zayıflığın saltanatına son veren model olarak bilinen Ashley Gharam. kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi. Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.

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Herkes onu kıvrımlarıyla tanımıştı... Kilo verince hayranları kızdı

Graham, ilk bebeğini dünyaya getirdikten sonra bedeninin değiştiğini söylemişti. 

ANNE OLUNCA BEDENİM DE DEĞİŞTİ
Ashley Graham ve kocası Justin Ervin, 2020'de bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Graham, doğumdan sonra fiziksel görüntüsünün değiştiğini, vücudunun genişlediğini ama bu durumdan şikayetçi olmadığını ifade etmişti.

Şöhreti, sıfır beden modellerin hakim olduğu moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncüsü olarak bulan Ashley Graham bu konuda da şunları söylemişti: "Doğumdan sonra farklı bir bedensel yolculuktan geçmek zorunda kaldım. Bu değişimi anlıyorum ve bununla barışığım."

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Ashley Graham, bebek dünyaya getirdikten sonra daha da irileşen bedeniyle ilgili sorun yaşamadığını da sözleri eklemişti.Mutlu çift bir süre önce de ikiz bebeklerine kavuştu. Şimdi üç çocuklu, beş kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. 

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ONUNLA TANIŞANA KADAR İLİŞKİLERİNDE HEP SORUN YAŞAMIŞ
Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Graham, Gwyneth Paltrow ile yaptığı bir röportajında kocasıyla tanışıncaya kadar romantik ilişkilerinde hep sorun yaşadığını anlatmıştı.

Şu an evli olduğu Justin Ervin ile hayatının yolunda gitmediği bir dönemde tanıştığını söyledi Graham. Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.

Ama olup bitenler onu yanılttı. "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı o dönemi.

Ashley Graham, 30 Ekim 1987'de ABD'de, Nebraska'da dünyaya geldi. Annesi tarafından büyütülen Graham, çocukluğunda disleksi ile mücadele etti. Fakat bu durumun eğitim hayatına engel olmasına izin vermedi. O dönemde bir yandan da fiziksel görünümü nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalıyordu. Fakat bu da onun geleceğine dair meslek seçimine dair kararını değiştirmedi. 1.75 cm boyunda olan Graham, kariyerine başladığında 90 kilo civarındaydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ashley Graham#Bedensel Pozitivizm#Kıvrımlı Model

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