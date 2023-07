Evli sporcu kendi kendine skandal yarattı: İç çamaşırlarınla daha güzel görünüyorsun

Haberin Devamı

KENDİ ELLERİYLE SKANDAL YARATTI

Gün geldi karısıyla birlikte ilk yaşını kutlayan küçük kızının doğum günü için birçok insana göre servet sayılacak bir parayı elden çıkardı. Bu nedenle bir kez daha manşetlerdeydi.

Bu yıl ise onun için talihsizliklerle dolu. Geçtiğimiz nisan ayında doping kullandığı için iki yıl spor arenasından mahrum bırakıldı. Bütün bunlar bir yana son birkaç gündür gündemi meşgul etmesinin nedeni ise kelimenin tam anlamıyla kendi kendine yarattığı bir skandal.

Gösterişli hayatıyla her zaman dikkat çeken eski boks şampiyonu Amir Khan bu sözünü ettiğimiz kişi.





ONUNCU YIL DÖNÜMÜNDE EVLİLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTU

2013 yılında, bir internet ünlüsü olan Faryal Makhdoom ile dillere destan bir şekilde evlenen Khan, yakında 10'uncu evlilik yıl dönümünü kutlayacak. Ama başının üzerinde aslında kendisinin sebep olduğu büyük bir sorun var. Gelin, bu skandala biraz daha yakından bakalım.

Boks ringlerinin eski şampiyonu 36 yaşındaki Pakistan kökenli Amir Khan iddialara göre internet üzerinden genç bir sosyal medya fenomeniyle tanıştı. Daha doğrusu bu fenomen, Khan'ın ilgisini çekti.

Önce genç kadına dövmesinin ne kadar güzel olduğunu belirten bir mesaj gönderdi. Sonra da işi daha ileriye götürdü ve Sumaira isimli bu modelden kendisine dekolteli fotoğraflarını göndermesini istedi. Üstüne üstlük bir de onunla tanışmak için yalvarmaya başladı.

GENÇ KADININ GÖĞÜSLERİNİ TARTIŞMA KONUSU YAPTI

Amir Khan, genç modele gönderdiği mesajları bunlarla sınırlı tutmadı. Sumaira'nın iç çamaşırıyla daha güzel göründüğünü belirten mesajlar gönderip, genç kadının göğüslerini de tartışma konusu yaptı. Khan, Sumaira'nın göğüslerinin estetikli olduğunu ileri sürmeye başladı.

Tabii ki bütün bunları kısa süre sonra evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlayacağı karısı Faryal Makhdoom'a fark ettirmeden yaptı.

Ama sonra ne olduysa oldu ve evliliğinin tehlikeye girmek üzere olduğunu fark etti. Bunun üzerine Sumaira'ya, genç kadının kendisine gönderdiği bütün cüretkar fotoğrafları sileceğini söyleyip "Sence yakalanmak ister miyim?" diye mesaj gönderdi.





HER ŞEY BİR GÜL DÖVMESİYLE BAŞLADI

İddialara göre Amir Khan, 25 yaşındaki model Sumaira ile geçtiğimiz mayıs ayında internet üzerinden iletişim kurdu. O dönemde Khan, kamera karşısına geçtiği I’m a Celebrity... Get me out of Here in South Africa adlı reality şov prorgamından elenmişti.

Amir Khan ile Sumaira'nın iletişimine gelirsek... Amir Khan, Instagram fenomeni Sumaira'nın paylaştığı dövmelerle ilgili bir hikayeye yorum yaptı. Her şey böyle başladı. Bunun üzerine genç kadın ona "Şaka mı yapıyorsun bilmiyorum" diye yanıt verdi. Ama Khan, genç kadına yönelik iltifatlarına "Ciddiyim" diyerek devam etti.

Bu mesajları gönderirken Amir Khan, karısı Faryal Makhdoom ile birlikte bir evlerinin olduğu Dubai'deydi. Çifte, iki kızları ve bir de erkek çocukları eşlik ediyordu.

DEKOLTELİ POZLARINI GÖNDERMESİ İÇİN YALVARDI

İnternet sohbeti devam ederken Sumaira, Khan'a üzerinde giysileri olan sadece karın kısmındaki gül dövmesini gözler önüne seren bir fotoğraf gönderdi. Khan da bu mesaja "Bakmadan duramıyorum" diye yanıt verdi.

Bunun ardından da genç kadını daha fazla fotoğraf göndermesi için ikna etmeye çalıştı. Ama bu pozların dekolteli olmasını istediğini belirtti. Bütün bunları sadece dövmeleri görmek için istediğini de özellikle vurguladı.

Ortaya çıktığına göre Amir Khan, Sumaira ile telefon görüşmesi de yaptı ve onunla neden iletişim kurduğunu anlattı. İşlerin bu noktadan sonrasını da 25 yaşındaki Sumaira'nın anlattıklarıyla değerlendirelim.

'EVLİLİĞİMİZ BİR İŞ ANLAŞMASI' DEMİŞ

Sumaira'nın söylediğine göre Khan, bu konuşmalardan birinde karısı Faryal ile evliliğinin iyi gitmediğini ve karı- koca gibi olmadıklarını anlattı. Ardından da evliliklerinin bir tür iş anlaşması olduğunu ekledi.

Sumaira, Khan'ın kendisini nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı: "Bana 36 yaşında ve artık emekli olduğunu söyledi. Karısı Faryal'ın ise zamanının büyük bölümünü Dubai'de değil Londra'da geçirdiğini söyledi. Başlangıçta yalnız olduğunu düşündüm ve onun için üzüldüm."

Yine Sumaira'nın anlattığına göre Khan, genç kadına Londra'ya gideceğini söyleyerek 8 Mayıs'ta onunla bir süreliğine iletişimi kesti.

KONUM ATIP GECE GEZMESİNE ÇIKMASINI İSTEDİ

Bunun üzerinden 10 gün geçtikten sonra Amir Khan, sosyal medya hesabından karısı Faryal ile çekilen bir fotogğraflarını evliliklerinde 10'uncu yıla geldiklerini ifade etti. Sonra da 2 Haziran günü yine Sumaira'ya ulaşıp onunla Londra'da gece gezmesine çıkmak istedi. Hatta bulunduğu yerin konumunu atarak gece 22:00'den sonra boş olduğunu belirtti.

Ama Sumaira onun kendisinden farklı beklentileri olduğu düşüncesiyle mesajını görmezden geldi. Sumaira neden böyle davrandığını "İçgüdülerim bana oraya gitmenin kötü olacağını söyledi" diyerek anlattı.





'ÜZERİNDE ÇOK FAZLA GİYSİ VAR... İÇ ÇAMAŞIRLARINLA DAHA GÜZELSİN'

İddialara göre yine de Amir Khan, Sumaira ile mesajlaşmayı kesmedi. Ondan dekolteli fotoğraflar göndermesini istedi ve bunun için genç kadını ikna etmeye çalıştı. Hatta sırf o dekolteli fotoğrafların kendisine gönderilmesi için "Onları sonra sileceğim" diyerek söz verdi.

Sumaira, bir fotoğraf gönderdi ama Khan onunla yetinmedi. Genç kadına rahatsız edici bir mesaj yazdı: " Üzerinde çok fazla giysi var." Sonra genç kadına göğüslerinde estetik operasyon olup olmadığını sordu. Ardından yine fazla ileri giden bir mesaj gönderdi: "İç çamaşırlarınla çok daha güzel görünüyorsun. "

Fakat sonra Amir Khan ile Sumaira adlı genç kadın tartıştılar ve iletişimi kestiler.

'BENDEN BEKLENTİLERİ KONUSUNDA KAFAM KARIŞTI'

Başlarda Khan'ın evliliğinin yolunda gitmediğine dair sözlerine inandığını belirten Sumaira sonra gerçekleri gördü anlattığına göre: "Benden beklentileri konusunda kafam karıştı. Sonra evliliği hakkında yalan söylediğinin farkına vardım" diye konuştu genç kadın.

Amir Khan'ın, karısı Faryal Makhdoom'un arkasından yaptıkları ortaya çıktığına göre evliliğin nereye gideceği şimdilik belirsiz. Bu noktada hemen hatırlatalım ki, Amir Khan daha önce de bu türden aldatma söylentileriyle gündeme gelmişti.

DİLLERE DESTAN BİR ŞEKİLDE EVLENMİŞLERDİ

Şimdi de isterseniz 10 yıl geriye gidelim ve şu sıralar evlilikleri sarsıntı geçiren Amir Khan ile Faryal Makhdoom'un öyküsünü bir hatırlayalım. Çünkü gerçekten de 10 yıl önce evlendikleri zaman bu çiftin hayatı, özellikle de zenginliği basının manşetlerinden inmiyordu.

Pakistan asıllı Faryal Makhdoom, New York'ta dünyaya geldi. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve gazetecilik okurken bir arkadaşı aracılığıyla Amir Khan ile tanıştı. İki genç birbirlerine aşık oldular. Khan çifti, 29 Ocak 2012'de nişanlandı.





150 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Amir Khan aşık olduğu genç kıza 150 bin dolar değerinde bir pilatin nişan yüzüğü hediye etti. Çift, 2013 yılında gösterişli bir düğünle evlendi. Böylece Faryal Makhdoom'un yeni hayatı da başlamış oldu.

2014 yılında da kızları dünyaya geldi. Aradan geçen zaman içinde çiftin bir kızı ve bir oğlu daha oldu. Kısacası üç çocuklu bir aileye dönüştüler.

Şu anda 31 yaşında olan Faryal Makhdoom Khan kısa sürede magazin ve spor dünyasının ilgisini çekti. Geniş bir hayran kitlesi edindi. Bunda bakımlı ve güzel görüntüsünün de büyük etkisi oldu elbette.

Sosyal medyada paylaştığı videolar aracılığıyla takipçilerine güzellik ve sağlık konusunda önerilerde bulunmaya başladı. Kısa sürede çok sayıda takipçi kazanan Makhdoom Khan, internetin stil ikonlarından biri haline geldi.

KATE MIDDLETON'A BENZETİLMEKTEN MUTLU OLUYOR

Videolarını yayınladığı kanalında ve internet bloğunda hemcinslerine güzel ve sağlıklı olmanın ipuçlarını veren Faryal Makhdoom Khan, bir dönem Kate Middleton'a benzetiliyordu.

Kendisini Kate Middleton'a benzeten ve onunla kıyaslayan çok sayıda insan olduğunu söyleyen genç kadın bu durumdan hiç şikayetçi değildi. "İnsanlar Kate Middleton'a bayılıyorlar, beni onunla kıyaslamaları hoşuma gidiyor" diye konuşuyordu o dönemde.