Boşanmadılar adeta savaştılar… Ünlü çiftin mahrem sırları nafaka kavgasında ortaya döküldü…

2023 yılı uzun yıllara dayanan, dışarıdan bakıldığında da çok mutlu ve yıkılmaz birer kale gibi görünen çok sayıda ünlü evliliğinin sona erdiği yıl olarak hafızalara kazındı.

Her an mutlu aile pozları veren ünlü çiftler, birbirlerinden hep aşkla bahseden eşler, adeta bir fırtınaya dönüşen ayrılık rüzgarlarına kapılıp ses getiren boşanma haberlerinin konusu oldular.

2023'e damga vuran ayrılık haberlerinden biri de Oscar'lı yıldız Natalie Portman ve 11 yıllık eşi Benjamin Millepied'den geldi: Benjamin Millepied, büyük bir aşkla sevdiği karısını genç bir Fransız güzelle aldattı... Çiftin yuvası bu ihanet yüzünden dağıldı ancak ayrı olsalar da henüz boşanma kararı almadılar

Yapılan karşılıklı açıklamalarla özel hayatları ortaya döküldü, boşanma davalarına konu olan kavgalar ve mal mülk paylaşımları bu ünlü çiftlerin en mahrem sırlarını ortaya çıkardı.

Gelin biz de yıla damga vuran ve çok konuşulan bu ayrılıklara bir kez daha göz atalım…

KEVIN COSTNER - CHRISTINE BAUMGARTNER

Oscar’lı yıldız, Hollywood’un usta aktörü Kevin Costner, mayıs ayından beri yaklaşık 19 yıl boyunca evli kaldığı eşi, eski bir model ve çanta tasarımcısı olan Christine Baumgartner’dan boşanmasıyla, daha doğrusu bir türlü boşanamamasıyla gündemdeydi.

Christine Baumgartner’ın adı 1 Mayıs'ta Kevin Costner'dan boşanma davası açtığında manşetlere çıktı. Dava dilekçesinde ayrılık gerekçesi uzlaşmaz fikir ayrılıkları olarak gösterildi. Baumgartner mahkemeye ayrılık tarihini 11 Nisan 2023 olarak belirtti.

Costner eski eşini servet avcılığıyla, Baumgartner da ünlü aktörü servetini ondan saklayıp mahkemeyi yanıltmakla suçladı

Costner ve Baumgartner 90'lı yıllarda bir golf sahasında tanıştıktan sonra 1999 yılında çıkmaya başladılar ve 2004 yılında Aspen, Colorado'daki evi Dunbar Ranch'te evlendiler. Yaklaşık 19 yıllık evliliklerinde eski çiftin Cayden Wyatt, Hayes Logan ve Grace Avery adında üç çocukları oldu.

Çiftin boşanması eylül ayında, dört aylık bir mahkeme savaşının ardından imzaladıkları anlaşma ile kesinleşti. Kevin Costner ve Christine Baumgartner, evlenmeden önce imza attıkları anlaşma ve bunun şartlarını yerine getirme konusunda ettikleri kavgalarla son 6 aydır manşetlerden inmiyor.

Üç çocuklu çift boşanma tazminatı, Kevin Costner'ın sahip olduğu lüks evler ve nafaka konuşunda çok büyük kavgalar yaşadılar

Kevin Costner, ayrılık haberi duyulduğu günden beri eski eşini para avcılığıyla, onu soyup soğana çevirmeye kalkışmakla suçladı. Usta aktör daha önceki boşanmasında bu konuda yine sıkıntılar yaşadığı için bu kez baştan önlem almış; Christine Baumgartner’la evlenmeden önce bir anlaşma imzalamıştı.

Oyunculuk kariyerinden büyük bir servet elde eden Costner, bu anlaşmaya göre karısıyla ayrılırsa ona hiçbir mülkünden pay vermeyecek, sadece çocukları için küçük bir miktar nafaka ve yine servetine oranla az sayılacak bir tazminatla boşanmadan sıyrılacaktı.

Ancak işler elbette böyle yürümedi. Christine Baumgartner, mahkemeye başvurduktan sonra Kevin Costner’la yaşadıkları evden taşınmayı reddetti, ancak mahkeme emriyle bunu yapmaya mecbur bırakılınca taşındı.

Bu da yetmezmiş gibi üç çocuklarının alıştıkları lüks yaşantıyı sürdürmeleri için Kevin Costner’la nafaka için de savaşa girişti. Costner, avukatları aracılığıyla üç çcouğunun annesini para avcısı müsrif bir kadın olmakla suçladı.

Christine Baumgartner ise Kevin Costner’ı cimri olduğu, ona hiçbir şekilde para vermemek için parasını ve mülklerini mahkemeden bile saklamakla suçladı. Bu sırada ünlü çift birbirlerine ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Mahkeme tutnanaklarına ve magazin sayfalarına düşen haberler arasında ünlü çiftin evlerindeki tencere tavaları paylaşırken bile büyük kavgalara tutuştuğu yansıdı...

Bir anlamda da bu evliliğin tüm detayları kamuoyu önünde açığa çıktı, iki eski eş birbirlerinin deyim yerindeyse kirli çamaşırlarını ortaya serdi. Anlaşmanın şartları açıklanmadı. Üstelik bu anlaşma yapılırken de ayrı yaşayan çiftin yaklaşık 1 milyon dolarlık avukatlık ücretini kimin ödeyeceğini belirlemek üzere mahkemeye bir daha geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi…

SOFİA VERGARA - JOE MANGANIELLO

Hollywood’un birbirine en aşık görünen çiftlerinden Sofia Vergara ve Joe Manganiello da bu yılın ayrılık rüzgarından nasibini aldı. Birbirine çok yakıştırılan iki ünlü oyuncu 2015’teki evliliklerinden beri hep aşk pozları veriyor, birbirlerini ne kadar sevdiklerini anlatıyordu.

Onlar da yollarını temmuz ayında ayırdılar. Boşanma davasını açan yakışıklı aktör Joe Manganiello oldu. Çift, ayrılık haberleri duyulunca ortak bir açıklama yapıp "Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yolumuza devam ederken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dediler.

Bu dostça açıklamanın ardında yatan gerçek neden çok konuşuldu. Çiftin yakın çevresi ünlü aktörün yaşı daha fazla ilerlemeden bir çocuk sahibi olmak istediğini, 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara’nın ise buna yıllar boyu yanaşmadığını iddia etti. En sonunda bu anlaşmazlık bu çok aşık çifti birbirinden uzaklaştırıp ayırdı.

Çok konuşulan ayrılıklarının ardından Sofia Vergara ünlü cerrah Justin Salliman'la, Joe Manganiello da ünlü oyuncu Caitlin O'Connor'la yeni bir aşka yelken açtı

Bir diğer çarpıcı iddia ise dışa dönük ve eğlenmeyi seven karakteriyle ünlenen Sofia Vergara’nın, hep evde oturup bilgisayar oyunu oynayan eşinden sıkıldığıydı. Hatta güzel yıldızın kocasını sorumsuz ve çocuk ruhlu bulduğu ve bu yüzden ona olan aşkının bittiği söylendi. İkili yollarını ayırırken para tartışması yaşamadı, çocukları da olmadığı için evlilikleri boyunca elde ettikleri kazancı bölüşüp kavgasız şekilde ayrıldı.

WILL SMITH AND JADA PINKETT SMITH

Bu aslında bir ayrılık hikâyesi değil… Ancak Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birine sahipmiş gibi görünen Will Smith ve Jada Pinkett Smith’in hayatıyla ilgili şoke edici bir detay yılın sonlarına doğru ortaya çıktı ve çok konuşuldu. Jada Pinkett Smith, "Worthy" adlı anı kitabını tanıtırken, Will Smith ile 2016'dan beri ayrı olduklarını açıkladı ve "yasal olarak boşanmak hariç her şekilde ayrıyız” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Will ve Jada Pinkett Smith çifti de 26 yıldır mutlu bir evliliği yürütüyordu... En azından dünyaya böyle olduğunu gösteriyordu: Çiftin özel hayatıyla ilgili tuhaf detaylar birkaç önce ortaya döküldü

2022’deki Oscar töreninde Will Smith, törenin sunucusu Chirs Rock’a, eşiyle ilgili bir şaka yaptığı için sahneye dırlayıp bir tokat atmış, bu olay sinema tarihinin unutulmazları arasına girmişti. Will Smith, bu inanılmaz anda Rock’a “Karımın adını ağzına alma” diye bağırmıştı. Oysa Jada Pinkett Smith” 2016'dan beri birbirimize karı koca dememiştik” diyordu.

Ünlü çift hakkında zaman zaman açık bir ilişki yaşadıkları yani evliyken başkalarıyla da birlikte oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Jada Pinkett Smith, yaptığı açıklamalarla aslında bunu da bir anlamda doğruladı. Ünlü karı koca aslında yıllardır ayrı yaşıyor ancak birbirlerinden de kopamıyordu. Ve buna rağmen boşanmayı bir kez bile düşünmediklerini açıkladılar.

Ünlü çiftin "tuhaf" ilişkisini will Smith'in eşi uğruna Chris Rock'a attığı bu tokat kurtarmış...

Jada Pinkett Smith, eşi Will Smith’in her şeye rağmen kendisi için, hem de dünyanın izlediği Oscar töreninde Chirs Rock’a tokat atmasının kocasına olan aşkını canlandırdığını ve ilişkilerini kurtardığını açıkladı. Bu tuhaf açıklamaların ardından ayrı ama yine de birlikte olan çift birçok kez yan yana aşk pozları vermeye devam etti…

HUGH JACKMAN AND DEBORRA-LEE FURNESS

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness 1995 yılında Avustralya yapımı "Correli" dizisinin setinde tanıştıklarında birbirlerine ilk görüşte aşık oldular. Dört ay sonra nişanlanan çift, Nisan 1996'da nikâh masasına oturdular ve 27 yıllık evliliklerinin ardından eylül ayında ayrıldıklarını açıkladılar.

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness'ın dillere destan aşkı da 2023'ün ayrılık fırtınasında bitti

People'a yaptıkları ortak açıklamada, "Harika ve sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız" dediler. "Yolculuğumuz artık değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik". Bu medeni açıklama elbette magazin basının pek de tatmin etmedi ve birbirlerine çok bağlı görünen bu çiftin neden ayrıldığı uzun süre konuşuldu.

Öyle ki usta aktör Hugh Jackman’ın yıllar içinde cinsel tercihini değiştirdiği gibi inanılmaz iddialar bile ortaya atıldı. Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness çiftinin evliliği, Furness’ın Jackman’dan 13 yaş büyük olması nedeniyle çok konuşulmuştu. Usta aktör ise bu hakarete varan eleştirilere yıllarca çok sert cevaplar vermiş ve karısına olan aşkını hep en güzel sözcüklerle anlatmıştı.

27 yıllık eşinden ayrılmanın üzüntüsünü sık sık New York sokaklarında tek başına gezintilere çıkarak atlatmaya çalışan Hugh Jackman sosyal medyadan da bol bol tek başına pozlarını paylaştı

Biyolojik çocukları olmayan çiftin 23 yaşında Max ve 18 yaşında Ava adında iki evlatlık çocuğu vardı. bu beklenmedik ayrılıkla ilgili olarak çifti yakından tanıyan dostları en çok konuşulan iddiayı dile getirmişti: Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness çifti, yıllar boyunca spot ışıklarının altında yaşayıp iki evlatlarını da büyüttükten sonra aşkları ve tutkuları tükenmiş, artık bir karı kocadan çok iyi iyi dost haline gelmişti…

