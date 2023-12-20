Ünlü yıldız fotoğraf paylaşıp eski kocasına nispet yaptı... 'Ne kaybettiğine dön de bir bak!'

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Bu haberlerin en şaşırtıcılarından biri ise Hollywood’un en mutlu görünen çiftlerinden birinden gelmişti.

Bu ayrılık herkesi şoke etti çünkü hikâyenin kahramanları yıllardır mutlu evliliklerini ve birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyordu.

Hollywood'un en beğenilen çiftlerinden Sofia Vergara ve Joe Manganiello temmuz ayında herkesi şaşkına çeviren bir kararla 8 yıllık evliliklerini bitirdiler

Kırmızı halılarda birbirlerine hayran bakışları hep objektiflere takılan bu karı koca kendi sosyal medya hesaplarından da sürekli sarmaş dolaş hallerini hayranlarıyla paylaşıyordu.

Family Guy dizisiyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Sofia Vergara ve kocası Joe Manganiello bir anda ayrıldıkları haberiyle gündeme bomba gibi düştüler.

Sinema dünyasının en beğenilen kadın oyuncularından olan Sofia Vergara, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle de büyük ilgi topluyor

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Bir partide karşılaştıkları ilk anda birbirlerine hayran kalan, birkaç yıl flört ettikten sonra da evlenen çift 8 yıllık evliliklerini bir çırpıda bitiriverdiler.

Birbirlerine çok yakıştırılan, çok da aşık görünen Vergara ve Manganiello’nın ayrılığı çok konuşuldu. Neyse ki ünlü çift bu yıl boşanan kimi ünlüler gibi kavga gürültü olmadan, sessizce yollarına gittiler.

Sofia Vergara, kıyafetinin kıvrımlı hatlarını sergileyen her detayını ortaya koyabilmek için bir o yana bir bu yana dönerek poz verdi

Son yıllarda jüri üyeliğini yaptığı çok izlenen yetenek yarışması America’s Got Talent ile büyük çıkış yakalayan Sofia Vergara, kısa bir süre biten evliliğinin yasını tutar gibi göründükten sonra hızlı hayatına geri döndü.

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Hem ekranda ses getiren jüriliği hem de yakın dostlarıyla çıktığı eğlencelerle manşetlerden inmeyen Sofia Vergara, sessiz ve derinden ilerleyen yeni bir aşka yelken bile açtı.

Fotoğraflara buluşacağı Heidi Klum'u da etiketleyen Vergara arkadaşına "Neredesin, ben hazırım" diye seslendi... Hayranları ise bunu mesaj atıp sorabilecekken fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun ayrıldığı eşine nispet yaptığını dile getirdi

51 yaşındaki yıldız oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliği ve boyu kadar çocuğu olan bir anne olmasına rağmen bozulmayan fiziğiyle her göreni kendine bir daha baktırıyor…

America’s Got Talent programında birlikte jürilik yaptığı süper model Heidi Klum’la ayrılmaz ikili olan Vergara, kız kıza çıktıkları gece eğlencesinden bol bol fotoğraf paylaştı.

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Üzerine tamamen yapışan kahverengi uzun bir elbise giyen ünlü oyuncu göz alıcı kıvrımlarını sergileyen elbisesini, saçını ve makyajını Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Bol bol fotoğraf çeken, bunları da arka arkaya paylaşan Vergara için eski kocasına nispet yapıyor yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun Instagram sayfası “Sofia, Joe’ya nispet yapıyor, neler kaçırdığını göstermek” istiyor yorumlarıyla doldu.

Sofia Vergara bir süre yakın arkadaşlarıyla gününü gün edip özgürlüğünü kutladıktan sonra tanınmış bir doktor olan Justin Saliman'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı

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Yıldız oyuncu Joe Manganiello’yla ayrılmasının ardından bir süre tek başına ve kız arkadaşlarıyla gününü gün etti... Sonrasındaysa gönlünü ünlü ortopedi cerrahı Justin Saliman'a kaptırdı.

Birkaç aydır üst üste sürekli romantik yemek randevularında görüntülenen taze aşıkların şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında oldukları söyleniyor.

Joe Manganiello da bir süredir 33 yaşındaki oyuncu Caitlin O'Connor’la görüşüyor

Ayrılık haberinden sonra bir süre ortalıkta gözükmeyen, evliliği bitince Sofia Vergara’yla birlikte sahiplendikleri köpekleri Bubble’ı sürekli kucağında gittiği her yere taşıyan Joe Manganiello, bu ayrılıktan daha çok hasar alan taraf gibi görünüyordu.

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Ancak yakışıklı aktör de yalnız kalmaya daha fazla dayanamadı. Joe Manganiello da karısından ayrıldıktan 5 ay sonra bir saunada tanıştıklarını söylediği 33 yaşındaki oyuncu Caitlin O'Connor’la bir ilişki yaşamaya başladı.