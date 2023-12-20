Ünlü yıldız fotoğraf paylaşıp eski kocasına nispet yaptı... 'Ne kaybettiğine dön de bir bak!'

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Bu haberlerin en şaşırtıcılarından biri ise Hollywood’un en mutlu görünen çiftlerinden birinden gelmişti.
Bu ayrılık herkesi şoke etti çünkü hikâyenin kahramanları yıllardır mutlu evliliklerini ve birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyordu.
Kırmızı halılarda birbirlerine hayran bakışları hep objektiflere takılan bu karı koca kendi sosyal medya hesaplarından da sürekli sarmaş dolaş hallerini hayranlarıyla paylaşıyordu.
Family Guy dizisiyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Sofia Vergara ve kocası Joe Manganiello bir anda ayrıldıkları haberiyle gündeme bomba gibi düştüler.
Bir partide karşılaştıkları ilk anda birbirlerine hayran kalan, birkaç yıl flört ettikten sonra da evlenen çift 8 yıllık evliliklerini bir çırpıda bitiriverdiler.
Birbirlerine çok yakıştırılan, çok da aşık görünen Vergara ve Manganiello’nın ayrılığı çok konuşuldu. Neyse ki ünlü çift bu yıl boşanan kimi ünlüler gibi kavga gürültü olmadan, sessizce yollarına gittiler.
Son yıllarda jüri üyeliğini yaptığı çok izlenen yetenek yarışması America’s Got Talent ile büyük çıkış yakalayan Sofia Vergara, kısa bir süre biten evliliğinin yasını tutar gibi göründükten sonra hızlı hayatına geri döndü.
Hem ekranda ses getiren jüriliği hem de yakın dostlarıyla çıktığı eğlencelerle manşetlerden inmeyen Sofia Vergara, sessiz ve derinden ilerleyen yeni bir aşka yelken bile açtı.
51 yaşındaki yıldız oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliği ve boyu kadar çocuğu olan bir anne olmasına rağmen bozulmayan fiziğiyle her göreni kendine bir daha baktırıyor…
America’s Got Talent programında birlikte jürilik yaptığı süper model Heidi Klum’la ayrılmaz ikili olan Vergara, kız kıza çıktıkları gece eğlencesinden bol bol fotoğraf paylaştı.
Üzerine tamamen yapışan kahverengi uzun bir elbise giyen ünlü oyuncu göz alıcı kıvrımlarını sergileyen elbisesini, saçını ve makyajını Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.
Bol bol fotoğraf çeken, bunları da arka arkaya paylaşan Vergara için eski kocasına nispet yapıyor yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun Instagram sayfası “Sofia, Joe’ya nispet yapıyor, neler kaçırdığını göstermek” istiyor yorumlarıyla doldu.
Yıldız oyuncu Joe Manganiello’yla ayrılmasının ardından bir süre tek başına ve kız arkadaşlarıyla gününü gün etti... Sonrasındaysa gönlünü ünlü ortopedi cerrahı Justin Saliman'a kaptırdı.
Birkaç aydır üst üste sürekli romantik yemek randevularında görüntülenen taze aşıkların şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında oldukları söyleniyor.
Ayrılık haberinden sonra bir süre ortalıkta gözükmeyen, evliliği bitince Sofia Vergara’yla birlikte sahiplendikleri köpekleri Bubble’ı sürekli kucağında gittiği her yere taşıyan Joe Manganiello, bu ayrılıktan daha çok hasar alan taraf gibi görünüyordu.
Ancak yakışıklı aktör de yalnız kalmaya daha fazla dayanamadı. Joe Manganiello da karısından ayrıldıktan 5 ay sonra bir saunada tanıştıklarını söylediği 33 yaşındaki oyuncu Caitlin O'Connor’la bir ilişki yaşamaya başladı.
Ünlü çiftin bu kadar aşık ve mutlu görünürken bir anda ayrılmalarına sebep olarak Joe Manganiello’nun çocuk istemesi, Sofia Vergara’nın ise buna yanaşmaması gösterilmişti. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden 32 yaşında bir oğlu var. Bu çocuk söylentileri bir yana, Vergara’nın yıllar içinde Joe Manganiello’yu tembel ve sorumsuz bulmaya başladığı ve ondan soğuduğu da iddia edildi. Manganiello’nun sürekli evde bilgisayar oyunu oynayan bir adama dönüştüğü, Sofia Vergara’nın ise geç yakaladığı şöhretin tadını çıkarmak için daha dışa dönük bir hayat yaşamak istediği yakın çevreleri tarafından sık sık dile getirildi. Bu sorunlar zaman içinde çifti birbirinden uzaklaştırdı, en sonunda da ayrılık kararı kaçınılmaz oldu.