×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bu üst üste kaçıncı randevu! Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil

Güncelleme Tarihi:

#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Justin Saliman
Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 16:30

Neredeyse her gün öpüşüp koklaşıp verdikleri aşk pozlarına bakanlar ayrılacaklarına hiç ihtimal vermez; Hollywood’un bu ünlü çiftinin birlikte yaşlanacağına inanırdı. Ancak son aylarda gösteri dünyasında esen ayrılık rüzgarları onların aşkını da savurup geçti…

Haberin Devamı

Biri Hollywood’un en yakışıklı yıldızları arasında anılan, biri de en güzel kadınlarından biri olarak anılan Joe Manganiello ve Sofia Vergara çifti temmuz ayında herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapıp 8 yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdıklarını açıklamışlardı

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
8 yıllık evlilikleri boyunca büyük bir aşk yaşayan Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun boşanması bu yazın en şaşırtıcı ayrılıklarındna biriydi

BÜYÜK AŞK BİR ÇIRPIDA BİTMİŞTİ

8 yıllık evlilikleri boyunca dillere destan bir aşk yaşayan çift bu aşkı sosyal medyadan sürekli yaptıkları sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarına da aktarıyorlardı. Birbirlerine çok yakıştırılan ve çok da mutlu görünen Sofia Vergara ve Joe Manganiello bir anda apar topar ayrılık kararı aldılar.

Haberin Devamı

Çiftin ayrılıkları bu yaz Hollywood’un şahit olduğu kavgalı ve çekişmeli yaşanmadı. Çocukları olmayan çift mallarını kendi aralarında bölüştü ve yollarına gitti. Çok merak edilen ayrılık sebepleri arasında bu çocuk mevzusunun olduğu da iddia edilmişti.

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ayrılık sebepleri üzerine birçok iddia ortaya atıldı ancak gerçek sebebin ne olduğunu sadece ikisi biliyor...

46 yaşındaki aktör bir çocuk sahibi olmak istemiş ancak çok genç yaşta anne olan ve oğlu artık 30’lu yaşlarında olan 51 yaşındaki Sofia Vergara’yı buna ikna edememişti. Kimileri gençliğinde hızlı bir hayat yaşayan Joe Manganiello’nun sakin bir hayat istediğini, Sofia Vergara’nın ise buna ayak uyduramadığını söylüyordu.

Boşanmanın sebepleri arasında gösterilen sebeplerden en çok dikkat çekenlerinden biriyse Joe Manganiello’nun hâlâ ergen bir erkek çocuğu gibi davrandığı, zamanını bilgisayar oyunları oynayarak geçirdiği ve Sofia Vergara’nın daha “olgun” bir ilişki peşinde olduğuydu. Anlaşılan güzel yıldız bu isteğine sonunda kavuşmuş gibi görünüyor…

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Yıldız oyuncu boşanmanın ardından bir süre tek başına ve kız arkadaşlarıyla gününü gün etti... sonrasındaysa gönlünü ortopedi cerrahı Justin Saliman'a kaptırdı

Haberin Devamı

Boşanma sonrası bir yandan televizyon ekranlarındaki işlerine dönen bir yandan da kendini gününü gün etmeye, arkadaşlarıyla gezip eğlenmeye adayan Sofia Vergara yeniden “aşka düşmüş” gibi görünüyor! Ünlü oyuncu son haftalarda anının sık sık anıldığı yakışıklı ortopedi cerrahı Justin Saliman ile birlikte bir kez daha görüntülendi.

Gözden KaçmasınSırası gelince tarihe geçecek: İlk gerçek kraliçe geliyorSırası gelince tarihe geçecek: İlk 'gerçek' kraliçe geliyor!Haberi görüntüle

NEŞESİ YERİNDE AMA UTANGAÇ BİR GENÇ KIZ GİBİ GÜLÜYOR

Taze aşıklar Santa Monica'daki ünlülerin uğrak yeri Giorgio Baldi'de romantik bir akşam yeğine çıktılar ve kapıda kendilerini beklemek için nöbet tutan paparazzilere bol bol fotoğraf verdiler. Siyah bir büstiyer, leopar desenli bir pantolon ve açık bıraktığı saçlarıyla alışılmış güzelliğini sergileyen yıldız oyuncunun hem utangaç hem de neşeli halleri dikkat çekti.

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Sofia Vergara Joe Manganiello'dan ayrıldıktan sonra kendini eğlenceye vermiş, gününü gün ediyordu... Yakın çevresinin iddialarına göre bu gönül macerası artık ciddi bir aşka dönüşmüş durumda

Haberin Devamı

Artık fotoğrafçılardan kaçmayan Sofia Vergara ve cerrah sevgilisi böylelikle aslında aralarındaki ilişkiyi de resmileştirmiş oldu. Ancak yeni çift henüz paparazzilerin karşısına el ele de çıkmış değil. Son bir ayda en az üç – dört kez çıktıkları randevularda fotoğraflanan Vergara ve Justin Saliman artık gösteri dünyasının en merak edilen çiftlerinden biri oldular…

Sofia Vergara ve Justin Saliman’ın ilk buluşmalarının ardından yakın çevreleri güzel oyuncunun ciddi bir ilişki peşinde olmadığını ve boşanma sonrası rahatlamaya çalıştığını ve sadece eğlendiğini söylemişti. Ancak bu gezme tozma işleri ilerledikçe yaşananlar Vergara için giderek ciddileşmeye başladı.

Haberin Devamı

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil

BU BİR GÖNÜL MACARESAI DEĞİL: SOFIA ONA ÇOKTAN AŞIK OLDU!

Hayattan keyif almak ve boşanma sürecini daha raht atlatmak için atıldığı bu macera Sofia Vergara için artık pek de hafife alınmayacak bir duruma gelmiş gibi. DailyMail.com'a özel olarak konuşan bir kaynağa göre Sofia bu ilişki konusunda biraz “hızlı” yol aldı ve Justin Saliman’a çoktan aşık oldu.

Yakın çevresine göre Sofia Vergara Joe Manganiello’yla olan evliliğinden artık tamamen uzaklaştı ve onu bir daha görmemekten de oldukça mutlu. Ünlü cerrah Saliman’la ilişkisi de ona bu konuda epey yardımcı olmuş durumda. Sofia Vergara yeni sevgilisini çok yakışıklı ve büyüleyici buluyormuş. Dostlarının anlattığına göre Justin Saliman’ın mesleğinde çok iyi tanınan, usta bir cerrah olması ve kendine güvenli tavırları da güzel yıldızın başını döndürmüş durumda…

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Sofia Vergara ve Justin Saliman son haftalarda sürekli birlikte görüntüleniyorlar

Haberin Devamı

ÜNLÜ CERRAH HOLLYWOOD'A YABANCI DEĞİL

Justin Saliman, kendisi bu dünyadan olmasa da Hollywood yıldızlarına ve onların yaşantısına yabancı değil hatta bu konuda oldukça deneyimli de sayılabilir. Saliman 2008 yılında ünlü oyuncu Bree Turner ile evlendi. Eski çiftin Stella adında 13 yaşında bir kızları ve Dean adında 11 yaşında bir oğulları var. Justin Saliman eşinden 2018’de boşanmıştı.

Bu üst üste kaçıncı randevu Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil
Justin Saliman ünlü oyuncu Bree Turner'la 10 yıl evli kaldı, çiftin 2 çocuğu var

AŞK "PATLAMASI"

Zaten iki çocuğu olan ve eski eşi gibi ondan bir çocuk istemeyecek olan ünlü cerrahtan çok etkilendiği söylenen Sofia Vergara için bu yeni ilişki bir intikam ilişkisi olmanın çok ötesinde. Yani ünlü oyuncu eski eşine “bak senden sonra da hayatımı yaşıyorum” demek için değil gerçekten Saliman’dan çok etkilendiği için onunla birlikte.

İkisi de uzun süreli evliliklerden çıkan ünlü oyuncu ve ünlü cerrahın bu kaybettikleri aşkın üzerine sağlam bir bağ kurdukları ve ikisinin de bekledikleri aşk “patlamasını” birlikte yaşadıkları konuşuluyor…

Gözden KaçmasınKocasından ayrıldı, kendine doktor sevgili buldu: Kırılan kalbini de onaracakKocasından ayrıldı, kendine doktor sevgili buldu: Kırılan kalbini de onaracakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Justin Saliman

BAKMADAN GEÇME!