Bu üst üste kaçıncı randevu! Ünlü yıldız yeniden aşka düştü: Artık derdi kıskandırmak değil

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Biri Hollywood’un en yakışıklı yıldızları arasında anılan, biri de en güzel kadınlarından biri olarak anılan Joe Manganiello ve Sofia Vergara çifti temmuz ayında herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapıp 8 yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdıklarını açıklamışlardı

8 yıllık evlilikleri boyunca büyük bir aşk yaşayan Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun boşanması bu yazın en şaşırtıcı ayrılıklarındna biriydi

BÜYÜK AŞK BİR ÇIRPIDA BİTMİŞTİ

8 yıllık evlilikleri boyunca dillere destan bir aşk yaşayan çift bu aşkı sosyal medyadan sürekli yaptıkları sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarına da aktarıyorlardı. Birbirlerine çok yakıştırılan ve çok da mutlu görünen Sofia Vergara ve Joe Manganiello bir anda apar topar ayrılık kararı aldılar.

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Çiftin ayrılıkları bu yaz Hollywood’un şahit olduğu kavgalı ve çekişmeli yaşanmadı. Çocukları olmayan çift mallarını kendi aralarında bölüştü ve yollarına gitti. Çok merak edilen ayrılık sebepleri arasında bu çocuk mevzusunun olduğu da iddia edilmişti.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ayrılık sebepleri üzerine birçok iddia ortaya atıldı ancak gerçek sebebin ne olduğunu sadece ikisi biliyor...

46 yaşındaki aktör bir çocuk sahibi olmak istemiş ancak çok genç yaşta anne olan ve oğlu artık 30’lu yaşlarında olan 51 yaşındaki Sofia Vergara’yı buna ikna edememişti. Kimileri gençliğinde hızlı bir hayat yaşayan Joe Manganiello’nun sakin bir hayat istediğini, Sofia Vergara’nın ise buna ayak uyduramadığını söylüyordu.

Boşanmanın sebepleri arasında gösterilen sebeplerden en çok dikkat çekenlerinden biriyse Joe Manganiello’nun hâlâ ergen bir erkek çocuğu gibi davrandığı, zamanını bilgisayar oyunları oynayarak geçirdiği ve Sofia Vergara’nın daha “olgun” bir ilişki peşinde olduğuydu. Anlaşılan güzel yıldız bu isteğine sonunda kavuşmuş gibi görünüyor…

Yıldız oyuncu boşanmanın ardından bir süre tek başına ve kız arkadaşlarıyla gününü gün etti... sonrasındaysa gönlünü ortopedi cerrahı Justin Saliman'a kaptırdı

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Boşanma sonrası bir yandan televizyon ekranlarındaki işlerine dönen bir yandan da kendini gününü gün etmeye, arkadaşlarıyla gezip eğlenmeye adayan Sofia Vergara yeniden “aşka düşmüş” gibi görünüyor! Ünlü oyuncu son haftalarda anının sık sık anıldığı yakışıklı ortopedi cerrahı Justin Saliman ile birlikte bir kez daha görüntülendi.

NEŞESİ YERİNDE AMA UTANGAÇ BİR GENÇ KIZ GİBİ GÜLÜYOR

Taze aşıklar Santa Monica'daki ünlülerin uğrak yeri Giorgio Baldi'de romantik bir akşam yeğine çıktılar ve kapıda kendilerini beklemek için nöbet tutan paparazzilere bol bol fotoğraf verdiler. Siyah bir büstiyer, leopar desenli bir pantolon ve açık bıraktığı saçlarıyla alışılmış güzelliğini sergileyen yıldız oyuncunun hem utangaç hem de neşeli halleri dikkat çekti.

Sofia Vergara Joe Manganiello'dan ayrıldıktan sonra kendini eğlenceye vermiş, gününü gün ediyordu... Yakın çevresinin iddialarına göre bu gönül macerası artık ciddi bir aşka dönüşmüş durumda

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Artık fotoğrafçılardan kaçmayan Sofia Vergara ve cerrah sevgilisi böylelikle aslında aralarındaki ilişkiyi de resmileştirmiş oldu. Ancak yeni çift henüz paparazzilerin karşısına el ele de çıkmış değil. Son bir ayda en az üç – dört kez çıktıkları randevularda fotoğraflanan Vergara ve Justin Saliman artık gösteri dünyasının en merak edilen çiftlerinden biri oldular…

Sofia Vergara ve Justin Saliman’ın ilk buluşmalarının ardından yakın çevreleri güzel oyuncunun ciddi bir ilişki peşinde olmadığını ve boşanma sonrası rahatlamaya çalıştığını ve sadece eğlendiğini söylemişti. Ancak bu gezme tozma işleri ilerledikçe yaşananlar Vergara için giderek ciddileşmeye başladı.

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BU BİR GÖNÜL MACARESAI DEĞİL: SOFIA ONA ÇOKTAN AŞIK OLDU!

Hayattan keyif almak ve boşanma sürecini daha raht atlatmak için atıldığı bu macera Sofia Vergara için artık pek de hafife alınmayacak bir duruma gelmiş gibi. DailyMail.com'a özel olarak konuşan bir kaynağa göre Sofia bu ilişki konusunda biraz “hızlı” yol aldı ve Justin Saliman’a çoktan aşık oldu.

Yakın çevresine göre Sofia Vergara Joe Manganiello’yla olan evliliğinden artık tamamen uzaklaştı ve onu bir daha görmemekten de oldukça mutlu. Ünlü cerrah Saliman’la ilişkisi de ona bu konuda epey yardımcı olmuş durumda. Sofia Vergara yeni sevgilisini çok yakışıklı ve büyüleyici buluyormuş. Dostlarının anlattığına göre Justin Saliman’ın mesleğinde çok iyi tanınan, usta bir cerrah olması ve kendine güvenli tavırları da güzel yıldızın başını döndürmüş durumda… Sofia Vergara ve Justin Saliman son haftalarda sürekli birlikte görüntüleniyorlar

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ÜNLÜ CERRAH HOLLYWOOD'A YABANCI DEĞİL

Justin Saliman, kendisi bu dünyadan olmasa da Hollywood yıldızlarına ve onların yaşantısına yabancı değil hatta bu konuda oldukça deneyimli de sayılabilir. Saliman 2008 yılında ünlü oyuncu Bree Turner ile evlendi. Eski çiftin Stella adında 13 yaşında bir kızları ve Dean adında 11 yaşında bir oğulları var. Justin Saliman eşinden 2018’de boşanmıştı.

Justin Saliman ünlü oyuncu Bree Turner'la 10 yıl evli kaldı, çiftin 2 çocuğu var

AŞK "PATLAMASI"

Zaten iki çocuğu olan ve eski eşi gibi ondan bir çocuk istemeyecek olan ünlü cerrahtan çok etkilendiği söylenen Sofia Vergara için bu yeni ilişki bir intikam ilişkisi olmanın çok ötesinde. Yani ünlü oyuncu eski eşine “bak senden sonra da hayatımı yaşıyorum” demek için değil gerçekten Saliman’dan çok etkilendiği için onunla birlikte.

İkisi de uzun süreli evliliklerden çıkan ünlü oyuncu ve ünlü cerrahın bu kaybettikleri aşkın üzerine sağlam bir bağ kurdukları ve ikisinin de bekledikleri aşk “patlamasını” birlikte yaşadıkları konuşuluyor…