Kocasından ayrıldı, kendine doktor sevgili buldu: Kırılan kalbini de onaracak

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Birbirlerini bir partide görüp vurulan, bir süre flört ettikten sonra 2015’te evlenen Sofia Vergara ve Joe Manganiello çifti de bu ayrılık rüzgarlarına kapılan çiftlerden olmuştu.

8 yıllık evlilikleri boyunca dillere destan bir aşk yaşayan çift bu aşkı sosyal medyadan sürekli yaptıkları sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarına da aktarıyorlardı. Birbirlerine çok yakıştırılan ve çok da mutlu görünen Sofia Vergara ve Joe Manganiello bir anda apar topar ayrılık kararı aldılar. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun büyük aşkı temmuz ayında aniden bitti ve çift yollarını ayırdı

ÇOCUK OLMAYINCA KOLAYCA AYRILDILAR

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Çocukları olmayan Vergara ve Manganiello, son aylarda kendileri gibi ayrılan ünlü çiftler gibi mal mülk ya da nafaka savaşı yaşamadılar. Boşanma dilekçelerini imzalayıp servetlerini aralarında bölüşen iki ünlü oyuncu sessizce kendi yollarına gitti. Eski eşler birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor, sürekli olarak sosyla medyadan mutluluk pozlarını paylaşıyordu

Zaten bu ayrılıkta da bu çocuksuzluk durumunun payı olduğu söyleniyordu. “Dostça ayrıldık, ortak karar aldık”tan öteye geçmeyen bir açıklamayla evliliklerini bitiren çiftin aslında çocuk yüzünden ayrıldığı öne sürüldü.

BİR ÇOCUK İSTEDİ, DİĞERİ “ASLA” DEDİ

Joe Manganiello bir çocuk sahibi olmak istemiş, Vergara ise buna yanaşmamıştı. Hatta bu evlendikleri günden beri gündemdeydi. Sofia Vergara, ilk evliliğini henüz 18 yaşında çocukluk aşkıyla yapmış ve ondan bir oğlu olmuştu. Sofia Vergara evliliğini bitirdikten sonra tüm yazı gezip tozup eğlenerek geçirdi ve yılların izini üzerinden silkip attı

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Sofia Vergara’nın oğlu Manolo Gonzalez Vergara artık 32 yaşında yetişkin bir adam. Ünlü aktris de bu ileri yaşlarda bir kez daha anne olup bu sorumluluğun altına girmek istemedi. Çocuk isteğinde ısrarcı olan Joe Manganiello’yla Vergara’nın yolları da söylenene göre bu yüzden ayrıldı.

BEKARLIĞININ TADINI ÇIKARDI

Aradan geçen birkaç ay boyunca Joe Manganiello pek ortalarda görünmedi. Sofia Vergara ise kız arkadaşlarıyla sürekli gezip tozdu, Akdeniz tatiline çıktı, partilerin aranan yüzü oldu ve bekarlığının tadını sonuna kadar çıkardı.

Sofia Vergara yeni erkek arkadaşıyla çıktığı yemekte böyle görüntülendi

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ABD televizyonlarının en çok izlenen programlarından America’s Got Talent için jüri üyeliği yapan Sofia Vergara belli ki artık omzuna yük olan evliliğini bitirdiği için rahatlamış ve huzura kavuşmuş halde. 51 yaşına gelmesine rağmen güzelliği ve düzgün fiziğiyle Hollywood’un en güzel kadınları arasında gösterilen Sofia Vergara en sonunda gönlünü yeni aşklara da açtı. İkili gaztecilerden kaçamayınca arabalrına atlayıp mekandan uzaklaştı

KIM KARDASHIAN’IN DOĞUM GÜNÜNE DENK GELİNCE PAPARAZZİLERE YAKALANDI

Vergara Kaliforniya'da, Kim Kardashian'ın 43. doğum günü partisini düzenlediği yerin yakınlarında akşam yemeğine çıkmışken gazetecilere yakalandı. Bütün paparazziler Kim Kardashian'ın doğum gününe katılan konukları fotoğraflamak için beklerken Sofia Vergara da akşam yemeğinden dönüyordu. İkili belli ki başbaşa sessiz sakin bir yemek yemek istemişlerdi ancak kim Kardashian'ın doğum günü partisinin yapıldığı yere yakın oldukları için gazetecilere yakalandılar

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KENDİNE DOKTOR SEVGİLİ BULDU

Vergara’nın yanında ise yeni sevgilisi olduğu söylenen ünlü ortopedi cerrahı Justin Saliman vardı. Vergara yakışıklı doktoruyla çıktığı yemek için siyah dantel korse bir üst, erik rengi pantolon ve siyah topuklu ayakkabılar giymişti. Saliman ise lacivert bir gömlek ve mavi kot pantolonla rahat bir görünüm sergiledi.

Justin Saliman’ın internette yer alan biyografisine göre ünlü doktor Stanford ve Colorado gibi ülkenin en iyi okullarında eğitim almış bir cerrah. Omuz, kalça ve diz yaralanmalarının eklem koruyucu tedavisinde uzmanlaşmış spor hekimliği ve artroskopi eğitimi almış bir ortopedi cerrahı olan Saliman’ın devrim niteliğinde bir menisküs onarım cihazı icat ettiği bir tıbbi girişimin şirketi de var.

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ÜNLÜ CERRAH HOLLYWOOD’A UZAK BİR İSİM DEĞİL

Oldukça büyük bir serveti olan Justin Saliman gösteri dünyasına yabancı değil. Ünlü müşterileri olan Saliman Grimm ve The Ugly Truth dizilerinden tanınan ünlü oyuncu Bree Turner ile evliydi. Çift 2018 yılında boşandı ancak ünlü doktorun Hollywood’la olan bağı kopmadı.

Justin Saliman ünlü oyuncu Bree Turner'dan 2018'de boşanmıştı, çiftin iki çocuğu var

Sofia Vergara ve Justin Saliman’ın ne zamandır görüştüğü bilinmiyor. Ancak ikili birbirlerini Instagram’dan takip etmeye çoktan başlamış. Bu yeni flört Sofia Vergara için Joe Manganiello ayrılığının ardından bir ilk oldu. Joe Manganiello ve Caitlin O'Connor da geçen ay yeni bir aşka yelken açmıştı

AYRILDIĞI KOCASI DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

46 yaşındaki Manganiello ise ayrılık haberinin ardından bir süre ortalarda gözükmedi, sonra ise kendisinden 13 yaş küçük aktris Caitlin O'Connor ile görüntülendi. Joe Manganiello ve Caitlin O'Connor’ın ilişkileri bir aydır sürüyor. Ünlü aktörün çocuk sahibi olmak için yanıp tutuştuğu göz önüne alınırsa henüz 33 yaşındaki aktrisle ilişkisini ilerletme ihtimali de çok uzak sayılmaz.