Sırası gelince tarihe geçecek: İlk 'gerçek' kraliçe geliyor!

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Monarşi artık İngiltere dışındaki ülkelerde (İngiltere’de yaptırım yetkisi olmasa da kral ya da kraliçe aynı zamanda devlet başkanı) sadece sembolik olsa da kraliyet aileleri hâlâ ülkelerini uluslararası arenada temsil etmeye, diplomatik görevler almaya ve krallık, kraliçelik gibi unvanları taşımaya devam ediyorlar.

GENÇ PRENSES TAHTA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Bu ünlü ve soylu ailelerin henüz prens ve prenses olan ancak gelecekte tahta çıkacak isimleri arasında son zamanlarda adından çok söz edilenlerden biri de Belçika Prensesi ve Brabant Düşesi Elisabeth. Geçen hafta 22. yaş gününü kutlayan prenses ileride tarih yazacak bir isim olarak da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 22. yaş gününü kutlayan Belçika Prensesi Elisabeth tarihe geçmeye hazırlanıyor

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Doğum günü için Belçika sarayı tarafından resmi portreleri yayınlanan Prenses Elisabeth için “Prenses Elisabeth bugün 22. yaş gününü kutluyor! Kısa bir süre önce Oxford Üniversitesi'nde tarih ve siyaset bilimi alanında lisans eğitiminin son yılına başladı" paylaşımı yapılmıştı.

İLK VE TEK "GERÇEK" KRALİÇE O OLACAK

Elisabeth bir yandan Oxford'daki Lincoln College'da tarih ve siyaset alanında eğitimini alırken bir yandan da ilerideki parlak “kaderine” hazırlanıyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'in ilk çocuğu olan prenses, taht sıralamasında babasının arkasından geliyor ve Belçika'nın ilk “gerçek” kraliçesi olmaya hazırlanıyor.

Elisabeth'in annesi Kraliçe Mathilde de soylu bir aileden geliyor: Mathilde'nin babası d'Acos Kontu

Elisabeth'in doğumundan on yıl önce, 1991'de, Belçika yeni bir veraset yasası ile yüzyıllardır süregelen gelenek son bulmuştu. Bu tarihten önce yüzyıllar boyunca hükümdarın en büyük çocuğu kız olsa da tahta çıkamıyor ve onun yerinde mutlaka erkek kardeşi taç takıyordu.

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Değişen yasayla birlikte Philippe'in babası Kral Albert II'nin soyundan gelen kadınların ilk kez doğum sırasına göre tahta geçmelerinin yolunu açtı. Böylece Prenses Elisabeth babasından sonra Belçika kraliçesi olarak tahta çıkacak.

Prenses, askeri akademide eğitim alıp subaylık yeminini ederek taht göreviner bir adım daha yaklaşmış oldu

TAKACAĞI TAÇ ONUN DOĞUM HAKKI

Ve tarih boyunca bunu başaran ilk kadın olacak. Çünkü Prenses Elisabeth, evlilik yoluyla yani bir kralın eşi olarak değil de doğum hakkıyla tahta çıkacak. Yani bir “egemen” kraliçe olarak ülkesinin tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Doğum hakkıyla tahta oturan kraliçelere “queen regnant” yani “kral yönetimde olmaksızın tek başına egemen olan kraliçe” adı veriliyor.

Elisabeth'in 22. doğum günü için çekilmiş resmi kraliyet portresi

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İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olarak tarihe geçen Kraliçe II. Elizabeth bu konuda en bilindik örnek. Onun ölümüyle tahta çıkan oğlu Charles’ın eşi Camilla ise aslında bir “konsort” kraliçe. Yani bu unvanı sadece kral eşi olduğu için kullanabiliyor. Bu arada Elizabeth’in ölmeden önce gelini Camilla için “Ona hitap ederken konsort sıfatını kullanmayın, ona direkt olarak kraliçe diye hitap” edin dediği ve Camilla’ya büyük bir onu bahşettiği de biliniyor.

Elisabeth'in dedesi Kral II. Albert, 79 yaşında tahttan feragat edip yerini oğluna, bırakmıştı... Elisabeth de babası Kral Philippe tahttan vazgeçerse ya da hayatını kaybederse tahta çıkacak... Ancak monarşi kuralları gereği 18. yaş gününden yani reşit olduğundan beri babasının yokluğunda kraliyeti temsil etme ve gerekirse boş kalan tahtı doldurma yetkisi zaten onda

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SUBAY OLDU, YEMİN ETTİ VE ÜNİFORMASINI GİYDİ

Tahta giden yolda babasının izinden giden Prenses Elisabeth, 2020 yılında Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim aldı ve geçen eylül ayında subaylık yemini ederek kraliyet geleneğini sürdürdü. Geleceğin hükümdarı, anne ve babası, 20 yaşındaki Prens Gabriel ve 18 yaşındaki Prens Emmanuel ile 15 yaşındaki kız kardeşi Prenses Eleonore'un katıldığı bir törende Kral'a, anayasaya ve yasalara sadakat yemini etti. Kraliyet ailesi, Gabriel'in de Kraliyet Askeri Akademisi öğrencisi olarak üniformasını giydiği bu önemli anı kutlamak üzere birlikte poz verdi.

Geleceğin kraliçesinin 20 ve 18 yaşında Gabriel ve Emmanuel adında 2 erkek kardeşi bir de 15 yaşında Eleonore adında bir kız kardeşi var