Kral Charles son noktayı koydu! Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Camilla resmen Kraliçe olacak!

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Dile kolay, 96 yıllık bir ömrün 70 yılını İngiltere kraliyetinin tahtında oturarak geçirdi. Kraliçe II. Elizabeth, ülkesinin en uzun süreyle tahtta oturan hükümdarı olarak hayatını kaybetti, uzun yaşantısına monarşiyle ilgili sayısız ilki ve rekorları sığdırarak bu dünyaya veda etti.

Ardından tahta çıkan oğlu Kral III. Charles ise kraliyet ailesi için çok çalkantılı geçen aylardan sonra nihayet tacını resmen takacağı o özel gün için hazırlık yapmaya başladı. 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de, 2 bin kişinin davet edileceği bir törenle tacını takacak olan Charles için bu günün elbette çok özel anlamları var.

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Annesi Elizabeth’in tahtta en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olarak ayrıldığı bu dünyada, oğlu Charles da tahta çıkmak için en çok bekleyen varis oldu. Bir yandan İngiltere’nin yeni kralı olarak hem ülke içinde hem de yurt dışında ziyaretlerini ve diplomatik temaslarını sürdüren Charles artık 74 yaşında ve bir hayli yorgun bir adam.

Ama bu taht sırasını beklerken yaşlanan adamın 6 Mayıs’ta taç giymek dışında yapacağı bir başka şey daha var. Ve belki de bu, Charles için o taçtan çok daha büyük bir anlam taşıyor bile olabilir. Gençlik günlerinde gönlünü kaptırdığı, uğruna kraliyet ailesinde büyük fırtınalar kopan, Lady Diana’yla evliliğinin bitmesine sebep olan ve uzun yıllar boyunca evlenebilmek için uğraştığı hayatının aşkı Camilla’nın en özel şekilde onurlandırılacağı gün…

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Monarşinin kuralları gereği kral ve kraliçe unvanlarına sahip olmak için tahta doğum hakkıyla çıkmak gerekiyor. Yani Kraliçe Elizabeth, doğrudan taht varisi olduğu için bu unvana sahipti. Elizabeth’in eşi Prens Philip ise karısı tahta çıktığında kral olmadı. O bir “konsort kral”dı, yani hükümdarın eşiydi ve ölümüne kadar prens unvanı taşıdı.

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Aynı şekilde Camilla da, Elizabeth’in ölümü ve eşinin tahta çıkışıyla birlikte konsort kraliçe oldu. Yani kraliçeliği “eş durumundan”dı ve sadece bir hükümdar eşi olduğu için aslında gerçek bir kraliçe sayılmayacaktı. Ancak Camilla’nın ömrü boyunca “yuva yıkan kadın” olarak damgalanmasını, uzun yıllar halkın sevgisini değil tam tersi nefretini kazanmasını, sürekli aslında bulunduğu bu noktayı hak etmemiş olarak algılanmasını gurur meselesi yapan Charles, hayatının aşkı için en büyük jesti yaptı.

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Taç giyme törenine bir ay kala ortaya çıkan ve Buckingham Sarayı tarafından paylaşılan davetiyede çok önemli bir detay var. Elizabeth’in eylül ayında ölümünden beri Konsort Kraliçe Camilla olarak anılan ve bu resmi unvanla takdim edilen Camilla davetiyede bambaşka şekilde yer aldı. “Majesteleri Kral III Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni” ibaresiyle hazırlanan resmi tören davetiyesinde Camilla için Konsort Kraliçe değil direkt olarak Kraliçe unvanı kullanıldığı görüldü.

Gerçi zaten Elizabeth, ölümünden birkaç ay önce gerçekleşen ve tahta çıkışının 70. yılının kutlandığı Platin Jübile’de bunun işretini vermiş, oğlu Charles tahta çıktığında eşi Camilla’ya tıpkı kendisi gibi Kraliçe şeklinde hitap edilmesini istediğini bildiren bir açıklama kaleme almıştı. Charles tahtı devraldığından beri resmi saray yazışmalarında Camilla’dan hep konsort kraliçe şeklinde bahsedilmiş olsa da bunun taç giyme töreninin ardından sarayın internet sitesi dahil her yerde güncelleneceği ve Camilla’dan sadece Kraliçe Camilla diye bahsedileceği düşünülüyor.

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Charles ve Camilla her şeye rağmen aşklarını özgürce yaşamak için büyük bir savaş verip en sonunda 2005’te, sivil bir törenle evlendiklerinde Kraliçe Elizabeth’in bu oğlunun en mutlu gününe bile katılmayı reddettiği düşünülürse Camilla Parker Bowles için katedilen yolun uzunluğu ve zorluğu da iyice ortaya çıkmış oluyor.

Charles’ın yanından hiç ayrılmadan ve ona verdiği desteği hiç eksiltmeden yıllarca ona en büyük yoldaş olan Camilla da artık 75 yaşında ve bu aşka adadığı ömrünün en büyük mükafatını almasına sadece bir ayı kaldı. Kraliyet uzmanları Camilla’nın herkes tarafından nefret edilen bir kişilikten artık hem aile hem de halk tarafından benimsenmiş bir figüre dönüşümünün Charles için dünyadaki her şeyden önemli olduğunu belirtiyor ve kralın bu unvan meselesini bir onur meselesi haline getirdiğinde hemfikirler.

taç giyme töreni için hazırlanan davetiyenin resmi portresi

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Charles’la evlendiği ve yasak aşkları artık evlilik birliği içinde kutsandığından beri yılar içinde kendini herkese sevdirmeyi başaran ve Lady Diana’nın ölümü de dahil sayısız fırtınalı dönemi atlatan Camilla artık mizahi kişiliği, çalışkanlığı, kraliyet görevlerini yerine getirirken gösterdiği dirayet ve hiçbir şekilde şikayet etmeyen haliyle sevilen bir figür olmayı başardı.

Davetiyeyle birlikte paylaşılan taç giyme töreninin resmi fotoğrafında objektife birlikte gülümseyerek poz veren Charles ve Camilla kraliyet mavisi de denen “royal blue” tonlarında giyinmişti ve mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İngiltere tarihinin en önemli dönemlerinden birinin resmi olarak kapanışını ve yeni bir hükümdarlarla resmen açılışını başlatacak bu en önemli günü artık herkes bu yeni bilgiyle daha da heyecanla beklemeye başladı…