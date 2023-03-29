Kral olmak kolay mı sandınız? Charles tacını giymek için gün sayıyor: Akşam 6’dan sonrası için yasak koydu!

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Aslında tahtta amcası 8. Edward oturuyordu. Kraliyet kurallarına göre taht Edward’dan onun çocuklarına geçecek, biz de onun adını sadece tarihi ya da siyasi açıdan hiçbir önem arz etmeyen bir prenses olarak duyacaktık.

Oysa tarih kitapları kaderin cilveleriyle yazılıyordu ve dünyanın gelmiş geçmiş en önemli kraliçelerinden birini hayatı da bir anda tepetaklak olmuştu. 8. Edward, dul bir Amerikalıyla evlenmeye ve bırakın geride bir varis bırakmayı, tahtından ve unvanlarından da vazgeçince yerine 6. George geçti. Ve kral o olunca haliyle tahtın varisi bir anda genç prenses Elizabeth oluverdi.

Charles zaten annesi Elizabeth öldüğünden beri kral ama kraliyet geleneklerine göre tacını 6 Mayıs'ta takacak

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Kral babasını 57 yaşında kaybeden Elizabeth 26 yaşında birdenbire tahta çıktı. Bu genç yaşında beklenmedik bir görevi üstlenmek zorunda kalan güçlü kadın çıktığı o tahttan 70 yıl boyunca inmeyince de yaşayan bir efsaneye dönüşmüş oldu. Ta ki geçen eylülde 96 yaşında son nefesini verene kadar…

Kraliyet ailesinde taht sıralamaları bu beklenmedik gönül ilişkisi yüzünden değişince Elizabeth’in ilk doğan çocuğu Charles da bir anda monarşinin en önemli ismi oluverdi. Ama annesinin başarılı hükümdarlığı ve uzun ömrü onu talihsiz bir varis yapmış; taht sırasını 70 yıl boyunca beklemek zorunda kalmıştı.

Etrafındakiler tarafından işkolik olarak tarif edilen Charles bir süredir sürdürdüğü diplomatik tameslar gereği Avrupa ülkeleri arasında mekik dokuyor

İşte bu kimilerine göre doğuştan şanslı çoğu insanın gözündeyse taç beklerken deyim yerindeyse bir ayağı çukura giren adam sonunda annesinden boşalan tahta oturabildi. Ama annesinin aksine tahta rekor sayılabilecek kadar geç bir yaşta çıkan III. Charles’ın hükümdarlığı büyük bir mucize olmazsa kısa olacağa benziyor.

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Elizabeth öldükten sonra taht devri sırasında kameralara yansıyan kırmızı yüzü, neredeyse tüm parmakları davul gibi şişmiş elleri ve yorgun görüntüsüyle sağlığının pek de yerinde olmadığı konusunda birçok spekülasyon yapılan Charles, çok kısa bir zaman kalan taç giyme töreni için hazırlanıyor.

Bir zamanların 'yuva yıkan' kadını, birçokları için Prenses Diana'nın ölümünde (istemese de) katkısı olan ve halkın gözünde hâlâ pek sevilmeyen bir isim olan Camilla da Charles'ın taç giyme töreninde Konsort Kraliçe olarak taç giyecek... Aslında bu da kraliyet geleneklerinde yer alan bir alışkanlık değil ama Charles yıllarca herkesin nefretini toplamış olan eşini bu şekilde onurlandırmak istiyor

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2023 yılı itibarıyla artık 74 yaşında olan Charles’ı 6 Mayıs’ta gerçekleşecek taç giyme töreninde sıkıntılı anlar bekliyor. Zaten halkın gözünde bir efsane mertebesine çıkmış annesi Elizabeth ve kendisinden sonra tahta geçecek büyük oğlu William’ın İngilizlerden gördüğü sevginin gölgesinde kalan Charles bir de aylardır küçük oğlu Harry’nin adının karıştığı skandallarla uğraşıyor.

Pek sağlık ve dinç görünmekten zaten uzak olan Charles’ın hayatının bu en önemli günü için Buckhingham sarayında hummalı hazırlıklar çoktan başlamış durumda. Davetli listeleri, önemli konukların ne şekilde ağırlanacağı, televizyon yayınları, gösterişli kraliyet giysileri ve aile üyelerinin çoğunun başlarında taşıyacakları aile yadigarı taçlar ve diğer mücevherler derken saray görevlilerinin her biri bir başka işin peşinden koşuyor.

Her şey yaşı epeyce ilerlemiş olan kralın sağlığını korkumak ve kötü bir sürprizi engellemek için...

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Ancak tahmin edilebileceği gibi Charles’ın sağlığı ve taç giyme törenine kadar herhangi bir kötü sürpriz yaşanmaması 6 Mayıs gündeminin en önemli konusu. İlerlemiş yaşına rağmen birçok resmi görev için sürekli çalışan kral bu sıralarda birçok diplomatik yurt dışı ziyareti yapamaya da devam ediyor. Ama her şey 5 Mayıs akşamına kadar yaşanıp bitecek!

Ve sonrasında Charles tarafından bizzat verilen talimata göre bir sokağa çıkma yasağı gibi algılanabilecek sıkı kurallar devreye girecek. Her attığı adım aylar öncesinden planlanan Charles’ın programında 5 Mayıs akşamı Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) liderlerine verilecek bir resepsiyon ve akşam yemeği görünüyor.

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Elizabeth'in 1953'teki taç giyme töreni... Charles annesininkinden çok daha sade bir tören planlıyor

Her ne kadar Charles annesi Elizabeth’in 1953'te, Westminster Abbey'de 8 bin davetliyle gerçekleşen taç giyme töreninden çok daha sade bir tören planlıyor olsa da yine de risk almak istemediği ve Commonwealth liderlerinin de önerisiyle bu yemeğin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Hatta Charles, Buckingham Sarayı'ndaki personele ve kraliyet ofisi görevlilerine talimat vererek 5 Mayıs akşamı saat 6’dan sonrası için her şeyi yasak etti. O saat itibarıyla saraya kimse sokulmayacak, hiçbir kraliyet görevi yapılmayacak, güvenlik gereğiyle etrafta kuş uçurulmayacak ve elbette Kral Charles hiçbir şekilde rahatsız edilmeyecek.

Beklentiler Charles'ın tacını askeri tören kıyafeti giyerek takacağı yönünde

Sabah çok erken başlayacak olan tören için önlemini şimdiden alan kralın taç giyerken de bazı değişiklikler planladığı konuşuluyor. Normal koşullarda gelenekler gereği yakası kürklü görkemli bir pelerin giymesi gereken Charles’ın halkın tepkisini çekmemek ve daha modern bir hükümdar portresi çizmek istediği için törene sadece belli başlı durumlarda giydiği askeri tören kıyafeti giyeceği düşünülüyor.