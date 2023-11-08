Onun da herkes gibi sırları var…Ayrıldığı eşine susması karşılığında 100 milyon dolar teklif etti

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"Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz şekil değiştiriyor. Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik". Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness’ın 27 yıllık evliliği işte bu ortak açıklamayla son buldu.

Çift Hugh Jackman’ın kariyerinin başlangıç günlerinde evlenmiş ve Hollywood’un en büyük aşkları ve evlilikleri bir öğüten çılgın düzeninin içinde her zaman birbirlerine olan bağlılıkları ve sevgileriyle yıllarca parmakla gösterilmişti.

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness'ın ayrılığı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı... Ortaya atılan yeni iddialar da en az ayrılık haberi kadar büyük bir şok yaratacağa benziyor

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ARTIK KARI KOCADAN ZİYADE ARKADAŞ GİBİ OLMUŞLARDI

Jackman da Deborra-Lee Furness da bu ortak açıklamanın ardından konuyla ilgili tek bir kelime bile etmediler. Yakın çevreleri birbirlerini çok sevseler de bunca yıllık evlilik ve yetiştirdikleri iki çocuğun ardından artık aralarındaki aşkın tükendiğini söylüyordu.

Gözden Kaçmasın 27 yıllık yuvası dağılınca hemen yeni aşka koşacak sandılar: O hala biten evliliğinin yasını tutuyor Haberi görüntüle

Bir zamanların aşktan gözü kör olmuş çifti artık sanki ev arkadaşı gibi olmuş; bu durumda da artık bir arada kalmamaya karar vermişti. En azından ortaya atılan iddialar bu yönde. Deborra-Lee Furness, ayrılık haberinden sonra ortalarda görünmedi.

Hugh Jackman ise onu sarstığı belli olan bu ayrılığın ardından kâh tek başına sokakları turlardı kâh yakın arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için gece eğlencelerine çıktı. Onunla aynı spor salonuna giden birinin basına aktardığına göre ünlü aktör sık sık meditasyon yapmaya başlamış, kendini yeniden bulma yolculuğuna çıkmıştı.

HİÇ KAVGA ETMEDEN, MEDENİ ŞEKİLDE AYRILDILAR

Son zamanlarda birçok Hollywood ünlüsü ayrılık ve boşanma haberleriyle gündemde. Ve bu ayrılıklar birçok kavgayı da beraberinde getirdi. Gösteri dünyasının ünlü çiftlerinin yollarını ayırırken yaptıkları mal mülk paylaşımı ve velayet kavgaları aylardır magazin basınının manşetlerini süslüyor.

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Hugh Jackman da Deborra-Lee Furness ise bu konuda sınıfı geçtiler. Birbirlerinin arkasından kötü sözler söylemeyen çiftin zaten artık kocaman birer yetişkin olan çocuklarıyla ilgili bir sıkıntıları yok. Eski karı koca için para kavgası da gündeme gelmedi ve hâlâ birbirilerine büyük bir sevgi ve saygı beslediklerini söyleyen Jackman ve Lee Furness örnek evliliklerini yine örnek şekilde sonlandırdı.

Evlenmeden önce bir anlaşma imzalamayan Deborra-Lee Furness eğer hugh Jackman'ın teklifini kabul ederse ömrünün sonuna kadar hiç çalışmadan lüks içinde yaşayabilir

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Yirmi yedi yıl birlikte olan çiftin yolculuğu Jackman'ın süperstar statüsüne yükselmesinden çok önce başladı. Aslında başlangıçta spot ışıklarını elinde tutan ve daha ünlü olan Avustralyalı bir aktris ve yapımcı olan Furness'ti. Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman’la evlendikten sonra yavaş yavaş bu gösterişli dünyadan çekildi ve geri planda kalıp kocasının kariyerini desteklemeyi tercih etti.

ARTIK BU AYRILIĞINDA BİR FİYAT ETİKETİ VAR!

Ta ki ABD basınına bomba gibi düşen bir habere kadar! Ünlü dedikodu sitesi RadarOnline.com'un yazdığına göre göre, Hugh Jackman'ın ayrıldığı eşi Deborra-Lee Furness ile yaptığı milyonlarca dolarlık şaşırtıcı boşanma anlaşmasının da bir fiyat etiketi var...

Çok ses getiren bu iddiaya göre yıldız oyuncu eski eşine birlikte geçirdikleri uzun yıllar ve evliliklerinin mahrem detaylarına dair konularda sessiz kalması karşılığında 100 milyon dolardan fazla olduğu söylenen servetinin büyük bir bölümünü feda etmeye hazır!

Hugh Jackman'ın cömert teklifinin tek koşulu ayrıldığı eşi Deborra-Lee Furness’ın ilişkileri ve biten evlilikleri hakkında suskun kalması

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ESKİ EŞE SUSMASI KARŞILIĞINDA SERVET TEKLİF ETTİ

55 yaşındaki hugh Jackman, eski eşi Deborra-Lee Furness’a ilişkilerinin mahrem gerçeklerini meraklı gözlerden korumak için stratejik olarak hazırlandığı söylenen bir gizlilik anlaşmasını teklif etmiş. Çiftin arasında önceden imzalanmış bir evlilik anlaşması bulunmadığı biliniyor.

Basına konuşan çiftin çevresinden yakın kaynaklara göre Hugh Jackman’ın bu teklifle ilgili temel derdi aslında para değil. Yani muhtemelen zaten 27 yıllık eşine yüklüce bir tazminat ödemeye hazır olan Jackman’dan Deborra-Lee Furness’ın bir maddi talebi yok. Ayrılıktan sonra kendini spora ve uzun yürüyüşlere veren Hugh Jackman'ın yakında bir anı kitabı çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor... Ünlü aktör bu suskunluğu bomba açıklamalarla dolu olacağını ima ettiği kitabı için de istemiş olabilir...

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“SIRLARI OTAYA ÇIKSIN İSTEMİYOR”

Ünlü aktörün bu teklifle boşanma sürecinin kontrolünü elinde tutmaya çalıştığı söyleniyor. Ve elbette evlilik ve ayrılık sürecinde yaşanan ve eski karısı dışında kimsenin bilmediği gerçekleri saklamaya çalışıyor. Kaynaklar "O pek çok sırrı olan bir adam ve bunların hiçbirinin açığa çıkmasını istemiyor." şeklinde konuşuyor.