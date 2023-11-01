Çeyrek asırlık evlilikten sonra bekar kalmıştı… Gizemli bir sarışınla gece gezmesinde yakalandı

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67 yaşındaki Deborra Lee Furness ile 55 yaşındaki Hugh Jackman, 1995’te sette başlayan aşklarını bir yıl sonra evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin aralarındaki yaş farkı her zaman çok konuşuldu; Deborra Lee Furness’ı Hugh Jackman’a “yakıştıramayan” çok sayıda kişi yıllarca çifte yönelik çirkin yorumlar yaptı.

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'ın sarsılmaz denen evliliği 27 yılın ardından bitti

ÖRNEK GÖSTERİLEN EVLİLİK BİR ANDA BİTMİŞTİ

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ise bu söylentilerin hiçbirine aldırmadan büyük bir aşk yaşayıp evlat edindikleri iki çocuklarını mutlu yuvalarında büyüttüler. 27 yıllık evlilikten sonra ise bir anda yollarını ayırdılar.

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Ortak bir açıklama yapıp dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftin evliliklerinin gerçekte neden bittiği ise aslında hala bir muamma. Çiftin yakın çevreleri birlikte çeyrek asır deviren, çocuklarını büyütüp sorumluluklarını yerine getiren ve ilişkileri artık yorulan çiftin aralarında aşk kalmadığını iddia ettiler.

SON HAFTALARDA SPOR GİYSİLERİYLE BOY GÖSTERİYOR

Aslında çiftin bir süredir birbirlerinden uzaklaştığı, aralarındaki tutkunun ve heyecanın yok olduğu söylentileri vardı. En sonunda kendini tükettiği belli olan bu evlilik de sona erdi. Deborra Lee Furness, ayrılık haberinden sonra ortalarda pek görünmedi.

Hugh Jackman ise eylülden beri kah tek başına çıktığı yürüyüşlerde kah ünlü arkadaşlarıyla çıktığı gezintilerde hep göz önünde. Genellikle spor giysilerle, eşofmanlarla, kimi zaman da bisikletiyle çıktığı bu turlarda keyifsiz ve bakımsız görünen Jackman bir anda karşımıza bambaşka bir halde çıktı. Usta aktörün kendine yeni bir aşk aradığını söyleyenler vardı.

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GİZEMLİ SARIŞINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yakın çevresi de 27 yıllık bu evliliğin bitimiyle sarsılan Hugh Jackman’ın hala yas tuttuğunu ve alelacele yeni bir ilişkiye girmeyeceğini de savunanlar oldu. Jackman geçen gece onu epeydir içöinde görmeye alıştığımız eşofmanlarını çıkarıp takım elbisesini yeniden giydi ve paparazzilerin karşısına deyim yerindeyse jilet gibi çıktı.

HUGH JACKMAN 27 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİKTEN SONRA İLK KEZ BİRİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Üstelik Hugh Jackman’ın yanında sürpriz boşanmasının ardından ilk kez bir kadın arkadaşı vardı. Kimliği bilinmeyen sarışın kadın ve usta aktör oldukça şık giyinmiş ve New York’ta bir restoranda birlikte yemek yemişti. Çıkışta ise kendilerini bekleyen fotoğrafçılara yakalandılar.

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Bu gizemli sarılın kadının Hugh Jackman’ın ayrıldığı eşi Deborra Lee Furness’a olan benzerliği de dikkat çekti. Hugh Jackman arabasını getiren valeye bahşiş verdi ve gözlüklerini takıp arabasına bindi. Ünlü oyuncunun oldukça neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı. Jackman’ın yanındaki gizemli kadınsa belli ki fotoğrafçılara daha fazla malzeme olmamak için arka koltuğa geçti. İkilinin arasında bir ilişki olup olmadığı henüz bilinmiyor

ESKİ EŞİNE BENZETİLDİ

İkilinin arasında bir aşk olup olmadığı ya da yemeğin bir randevu mu yoksa dostça bir yemek mi olduğu henüz belli değil. Uzun yıllardır evli olan ve bekar hayatın inceliklerini unuttuğundan dem vuran Hugh Jackman henüz yeni bir ilişkiye hazır olmadığını söylüyordu.

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ayrıldıktan sonra "Harika, sevgi dolu bir evlilikte neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" şeklinde bir yazılı açıklama yaptılar. yakın çevreleri çiftin arasındaki aşkın tükendiğini ve artık arkadaş gibi olduklarını iddia etti.