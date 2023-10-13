27 yıllık yuvası dağılınca hemen yeni aşka koşacak sandılar: O hala biten evliliğinin yasını tutuyor

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BİTMEZ DENEN AŞK BİR ÇIRPIDA BİTİVERDİ!
54 yaşındaki Hugh Jackman ve 67 yaşındaki eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini bitirdiklerini yaptıkları bu ortak açıklamayla duyurdu. Yıllardır kurdukları mutlu yuvayla ve birbirlerine duydukları aşkı dile getirişleriyle bu evliliğin “ölüm onları ayırana kadar” devam edeceğini düşündüren ünlü çift hayranlarını hem şaşırttı hem de çok üzdü.
YILLARCA YAŞ FARKLARI YÜZÜNDEN KONUŞULDULAR
Çiftin yaş farkı, Deborra-Lee Furness’ın Hugh Jackman’dan yaşça büyük olması, alışılmış güzellik kalıplarına uymaması yıllarca eleştiri konusu olmuştu. Hugh Jackman ise tüm bu kötü sözlere göğüs germiş, onu ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini dile getirmişti bu 27 yıl boyunca. Bu yüzden de bu ani ayrılık herkesi şoke etti.
"KENDİNİ HEMEN YENİ BİR İLİŞKİNİN KUCAĞINA ATACAK" DEMİŞLERDİ
En az bu ayrılık kadar şaşırtıcı bir başka haberse geçen hafta Hugh Jackman’a yakın kaynaklardan geldi. İddialara göre ünlü oyuncu daha eşiyle boşanma kararını iki hafta önce açıklamışken yeni bir sevgili arayışına girmişti. Bu arada ayrılık açıklamasını yaptıklarını ancak Jackman ve Furness’ın henüz resmen boşanmadıklarını da hatırlatmış olalım.
KIRIK KALBİNİ İYİLEŞTİMEK İSTİYOR AMA...
Çeyrek asrı geçen bir süre sonra yeniden bekar olan ve kırık kalbini iyileştirmek isteyen yıldız oyuncunun kendini ayrılık kararı duyulur duyulmaz hemen ortaya attığı iddiaları ise aslında yersiz. Hugh Jackman bir gün aşkı yeniden bulacağına dair inancı taşımaya devam etse ve bu ihtimal onu heyecanlandırsa da acele etmeye niyeti yok. Dostlarının aktardığına göreyse bir “playboy” gibi davranmayı asla düşünmüyor.
BİTEN EVLİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR VE YAS TUTUYOR
Hugh Jackman’ın bunun yerine Deborra-Lee ile olan evliliği üzerine düşünmek için kendine zaman ayırdığı ve 27 yıl sonra gelen bekar yaşamın sunduğu “heyecan verici ve korkutucu” seçenekleri keşfetmeye çalıştığı söyleniyor. Yakın çevreleri “Hugh ve Deborra birbirlerine büyük saygı duyuyorlar ve birbirlerinin kariyerlerinde, aşk hayatlarında ve önlerine çıkan diğer her şeyde başarılı olduklarını görmek istiyorlar.” diyor.
YENİ AŞK VE YENİ HAYAT FİKRİ HEYECAN DOLU AMA KORKUTUCU
Usta aktör aslında hâlâ ayrılığın yasını tuttuğu, zihnini bundan uzaklaştırmak için işe dalmak istediği, gelecekte yeni bir aşk hayatı olabileceği için gurur duyduğu ve aynı zamanda bu süreçte kesinlikle hiçbir şey yapamayacağı gerçeğini sevdiği o sükunet döneminde. Yakın dostları Jackman’ın bunca yıldan sonra önünde duran seçeneklerin heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu olduğunun altını çiziyor.
İkisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, 1995 yılında Jackman’ın oyuncu Furness’ın da yapımcı olduğu dizinin setinde tanıştılar. O günlerde Hugh Jackman 26, Furness ise 40 yaşındaydı. Hugh Jackman, yıllar sonra o günleri anlattığında ileride eşi olacak Deborra-Lee Furness’ı görür görmez ona vurulduğunu söylemişti. Bir süre cesaretini toplamak için uğraşan ünlü aktör ona birkaç ay sonra evlenme teklif etti. Ve bu sette başlayan büyük aşk 27 uzun yıl boyunca herkesi kıskandıracak şekilde devam edip sona erdi… Çiftin açıklaması bu evliliğin bitiş sebebini açıkça ortaya koymaktan uzaktı. Onları yakından tanıyanlar ise iki ismin de bu uzun evlilikteki tutkuyu kaybettiğini, artık aynı evi paylaşan iki yakın dost haline geldiklerini ve iki çocuklarını da büyütüp yetişkin birer birey yaptıktan sonra amaçsız kaldıklarını söyledi.