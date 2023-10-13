27 yıllık yuvası dağılınca hemen yeni aşka koşacak sandılar: O hala biten evliliğinin yasını tutuyor

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BİTMEZ DENEN AŞK BİR ÇIRPIDA BİTİVERDİ!

54 yaşındaki Hugh Jackman ve 67 yaşındaki eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini bitirdiklerini yaptıkları bu ortak açıklamayla duyurdu. Yıllardır kurdukları mutlu yuvayla ve birbirlerine duydukları aşkı dile getirişleriyle bu evliliğin “ölüm onları ayırana kadar” devam edeceğini düşündüren ünlü çift hayranlarını hem şaşırttı hem de çok üzdü. Aralarındaki yaş farkı, eşinin ünlü aktörün yanına yakışmadığı, güzel olmadığı gibi sayısız çirkin konuşma Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness'ı üzmüş olsa da ünlü çift 27 yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmemişti... Bu mutlu yuvanın aniden yıkılması herkesi şaşkına çevirdi

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YILLARCA YAŞ FARKLARI YÜZÜNDEN KONUŞULDULAR

Çiftin yaş farkı, Deborra-Lee Furness’ın Hugh Jackman’dan yaşça büyük olması, alışılmış güzellik kalıplarına uymaması yıllarca eleştiri konusu olmuştu. Hugh Jackman ise tüm bu kötü sözlere göğüs germiş, onu ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini dile getirmişti bu 27 yıl boyunca. Bu yüzden de bu ani ayrılık herkesi şoke etti. Hugh Jackman'ın evliliği biter bitmez yeni bir aşkın peşine düşeceği, karşısına çıkıp ona kalbini açan ilk kadına koşacağı söylenmişti... Oysa durum bu iddialardan çok uzakta: Ünlü aktörü son haftalarda New York sokaklarında üzgün halde dolaşırken görmek mümkün

"KENDİNİ HEMEN YENİ BİR İLİŞKİNİN KUCAĞINA ATACAK" DEMİŞLERDİ

En az bu ayrılık kadar şaşırtıcı bir başka haberse geçen hafta Hugh Jackman’a yakın kaynaklardan geldi. İddialara göre ünlü oyuncu daha eşiyle boşanma kararını iki hafta önce açıklamışken yeni bir sevgili arayışına girmişti. Bu arada ayrılık açıklamasını yaptıklarını ancak Jackman ve Furness’ın henüz resmen boşanmadıklarını da hatırlatmış olalım. 54 yaşındaki Jackman ile 67 yaşındaki Furness'ın 23 yaşında Oscar, ve 18 yaşında Ava adında iki çocuğu var. Çift çocuk sahibi olamayınca evlat edinme kararı almıştı... Ayrılığın sebeplerinden birinin Hugh Jackman'ın yaşı daha da ilerlemeden kendi çocuğuna sahip olmak istemesi olabileceği de konuşuluyor

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KIRIK KALBİNİ İYİLEŞTİMEK İSTİYOR AMA...

Çeyrek asrı geçen bir süre sonra yeniden bekar olan ve kırık kalbini iyileştirmek isteyen yıldız oyuncunun kendini ayrılık kararı duyulur duyulmaz hemen ortaya attığı iddiaları ise aslında yersiz. Hugh Jackman bir gün aşkı yeniden bulacağına dair inancı taşımaya devam etse ve bu ihtimal onu heyecanlandırsa da acele etmeye niyeti yok. Dostlarının aktardığına göreyse bir “playboy” gibi davranmayı asla düşünmüyor. Zor günlerden geçen Jackman'ı yakın dostları Ryan Reynolds ve Blake Lively destek oluyor

BİTEN EVLİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR VE YAS TUTUYOR

Hugh Jackman’ın bunun yerine Deborra-Lee ile olan evliliği üzerine düşünmek için kendine zaman ayırdığı ve 27 yıl sonra gelen bekar yaşamın sunduğu “heyecan verici ve korkutucu” seçenekleri keşfetmeye çalıştığı söyleniyor. Yakın çevreleri “Hugh ve Deborra birbirlerine büyük saygı duyuyorlar ve birbirlerinin kariyerlerinde, aşk hayatlarında ve önlerine çıkan diğer her şeyde başarılı olduklarını görmek istiyorlar.” diyor.

“Hugh birileriyle çıkmaya ya da arkadaşlarının kendisi için doğru olduğunu düşündüğü biriyle birlikte olmaya karşı değil ama aynı zamanda onlarca yıldır birlikte olduğu kadın olmadan yaşamayı da hala sindirmeye çalışıyor.”

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YENİ AŞK VE YENİ HAYAT FİKRİ HEYECAN DOLU AMA KORKUTUCU

Usta aktör aslında hâlâ ayrılığın yasını tuttuğu, zihnini bundan uzaklaştırmak için işe dalmak istediği, gelecekte yeni bir aşk hayatı olabileceği için gurur duyduğu ve aynı zamanda bu süreçte kesinlikle hiçbir şey yapamayacağı gerçeğini sevdiği o sükunet döneminde. Yakın dostları Jackman’ın bunca yıldan sonra önünde duran seçeneklerin heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu olduğunun altını çiziyor.