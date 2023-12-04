27 yıllık evliliği bir çırpıda bitmişti… Ayrılık acısını sosyal medyadan çıkarıyor

Haberin Devamı

Çeyrek asrı aşan bu sevgi biterken de tıpkı yaşanırken olduğu gibi nazik, incelik ve anlayış doluydu. Bu hiç bitmeyecekmiş gibi görünen evliliğin bir anda sonlanmasının sebebiyle ilgili de birçok iddia ortaya atıldı.

ÇEYREK ASIRDAN SONRA KARI KOCA DEĞİL ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ayrılığının ardında 27 yıllık bu mutlu evliliğin, birlikte büyütülen iki çocuğun ardından zamanla tükenen tutkunun, artık aştan ziyade arkadaşlığa dönüşmüş bir ilişkinin olduğu ortaya çıktı. Çiftin ilişkisinin artık birbirlerine tutkuyla bağlı bir karı kocadan ziyade “oda arkadaşlığına” dönüştüğü söylendi.

Haberin Devamı

Çok ses getiren ayrılığın ardından Deborra Lee Furness çok fazla ortalarda gözükmedi. Çiftin dostça ayrıldığı ve her şeye rağmen 30 yıllık geçmişleri ve çocukları uğruna aralarını iyi tuttuğu söyleniyordu. Ayrılığın birkaç ay ardından gelen bir habere göre Furness bir süre beklemiş sonra Hugh Jackman’ın Instagram’dan takip etmeyi de bırakmıştı.

BEKAR BİR ADAM OLDUĞUNDAN BERİ SÜREKLİ INSTAGRAM’DA

Hugh Jackman ise ayrıldığı eşinin tam tersine boşanma haberi duyulduğu günden beri hep göz önünde olmaya devam etti. İlk haftalarda sık sık Hollywood’daki yakın dostlarıyla dışarı çıkıp üzüntüsünü üzerinden atmak isteyen Jackman sürekli Instagram paylaşımları yaparak hayranlarıyla da dertleşti.

55 yaşındaki Avustralyalı aktör ve 67 yaşındaki eşi, 27 yıllık evliliklerinin ardından Eylül ayında şok bir şekilde ayrıldıklarını duyurdular ve hayranlarına 'bireysel gelişimimizi sürdürmek için' ayrılıyoruz dediler. Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'ten ayrılmasının ardından nasıl ayakta durduğuna dair paylaşımlarıyla hayranlarını endişelendirdi.

RUH HALİ HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

New York sokaklarında dalgın ve üzgün şekilde dolaşırken çektiği fotoğrafları paylaşan Hugh Jackman 'ruh halleri' etiketini eklediği fotoğraflarına “Tamamen çok yakın” başlığını attı. Hayranları aktörün üzgün göründüğünü fark ederek ona moral veren birçok mesaj yolladılar. Yıldız oyuncu sık sık New York sokaklarında tek başına gezerken görüntüleniyor.

Haberin Devamı

Usta oyuncu çeyrek aısrdan fazla süren evliliği bittikten sonra ortadan kaybolmak yerine tam tersi sürekli sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı

Ayrılık acısını atlatabilmek için bir yandan da Deadpool 3'te canlandıracağı Wolverine rölüne hazırlanan Jackman form tutmak için kalan zamanını da spor salonunda geçiriyor. Usta aktörün yakın çevresi “Bu onu eski eski karısını düşünmekten de yeni biriyle ilişki yaşamaktan da alıkoyuyor. Çalışmaya geri döndüğü için heyecanlı ve tüm odağını buna vermek istiyor” diyor.

HİÇ KAVGA ETMEDEN, MEDENİ ŞEKİLDE AYRILDILAR

Son zamanlarda birçok Hollywood ünlüsü ayrılık ve boşanma haberleriyle gündemde. Ve bu ayrılıklar birçok kavgayı da beraberinde getirdi. Gösteri dünyasının ünlü çiftlerinin yollarını ayırırken yaptıkları mal mülk paylaşımı ve velayet kavgaları aylardır magazin basınının manşetlerini süslüyor.

Haberin Devamı

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ise bu konuda sınıfı geçtiler. Birbirlerinin arkasından kötü sözler söylemeyen çiftin zaten artık kocaman birer yetişkin olan çocuklarıyla ilgili bir sıkıntıları yok. Eski karı koca için para kavgası da gündeme gelmedi ve hâlâ birbirilerine büyük bir sevgi ve saygı beslediklerini söyleyen Jackman ve Lee Furness örnek evliliklerini yine örnek şekilde sonlandırdı.

YENİ AŞK İMKANSIZ DEĞİL AMA DAHA ZAMANI GELMEDİ…

Jackman birkaç hafta önce New York’ta gizemli bir sarışınla yemek çıkışı görüntülenmiş, bu da yıldız oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak ne bu kadının kimliği ortaya çıktı ne de ikili bir daha birlikte görüldü.

Haberin Devamı

Zaten Jackman’ın yeni bir aşk fikrine karşı olmadığı söylense de henüz buna hazır olmadığı ve kimsenin peşine düşmek istemediği söyleniyor. Hatta yakın çevresine göre Hugh Jackman, 27 yıldır büyük bir aşkla bağlı olduğu karısından boşandıktan sonra tam anlamıyla “sudan çıkmış balığa” dönmüş durumda: Jackman yakın arkadaşlarına nasıl flört edildiğini bile hatırlamadığını söylüyormuş…





YAŞ FARKI VE TÜM ELEŞTİRİLERE 27 YIL BOYUNCA BİRLİKTE GÖĞÜS GERDİLER

Eski çiftin yolları ilk kez 1995 yılında Avustralya yapımı mini dizi "Correlli "de birlikte rol alırken kesişmişti. Jackman, Furness'in kendisinden 13 yaş büyük olmasına rağmen ilk görüşte aşık olduğunu itiraf etti. 2018'de katıldığı bir programda "Deb ile tanıştıktan iki hafta sonra hayatımızın geri kalanında birlikte olacağımızı biliyordum" diyen Hugh Jackman yıllarca karısına olan aşkını her fırsatta dile getirmişti. 1996'da nikah masasına oturan çift 27 yıl boyunca aralarındaki yaş farkıyla ilgili bitmek bilmeyen söylenti ve eleştirilere de birlikte göğüs gererek Hollywood’un en sağlam evliliklerinden birine imza atmışlardı…