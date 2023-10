Onun uğruna Oscar töreninde sahnede tokat atmıştı... Ünlü çiftin evliliği hakkındaki şok gerçek!

Haberin Devamı

O AKŞAM YAŞANANLAR YILLARCA UNUTULMAYACAK

Çünkü yaşananlar herkesi büyük bir şoka uğratmış ve kimseye inanılabilir gelmemişti. Sunucu Chris Rock tören sırasında, Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in dökülen saçlarıyla ilgili şaka yaparak "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demişti. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 filmini sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından seyircilerin arasında Jada Pinkett Smith'in yüzü asıldı. Will Smith ve Jada Pinkett Smith geçen yılki Oscar törenine gelip kırmızı halıda poz verirken yaşanacaklardan kimsenin haberi yoktu...

SAHNEDE YAPILAN ŞAKAYA KIZDI: OSCAR TÖRENİNE DAMGA VURAN TOKAT!

Eşine bakıp onun üzüntüsünü gören Will Smith sahnede hâlâ gülen Chris Rock’a çok sert bir tokat attı. Kimse neler olduğunun farkına daha varamamışken gidip yerine dönen Will Smith daha sonra tüm salonun hatta ekran başındaki izleyicilerinde duyacağı kadar yüksek bir sesle Chris Rock’a bir de okkalı küfretti. Yaşananların ardından Will Smith’in King Richard filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanması her şeyi daha da karmaşık hale getirdi.





ÇIKIP ÖZÜR DİLEDİ AMA 10 YIL CEZ ALDI

40 dakika önce sahnede sunucu arkadaşını tokatlayan Will Smith yeniden sahneye çıkıp ödülünü aldı. Ödül konuşması sırasında ödülü veren Akademi’den özür dileyen Will Smith Chris Rock’tan özür dilemedi. Kimileri onu ayakta alkışlarken kimileri de protesto etti. Yaşananların sonucunda bir açıklama yapan Will Smith Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (kısa adıyla Akademi) üyeliğinden istifa etti. Akademi de ünlü aktöre 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılmama cezası verdi. Töreni sunan ünlü komedyen Chris Rock'un karısıyla ilgili şakasına sinirlenen Will Smith bir anda sahneye fırlayıp ona tokat atmış, sonra da yerine geçip küfür etmişti

İNANILMAZ OLAY KARISININ HASTALIĞI YÜZÜNDEN YAŞANMIŞTI

Bu inanılmaz olaya sebep olansa ünlü aktörün kendisi de bir oyuncu olan eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığıydı. Alopesi hastalığı nedeniyle birkaç yıl önce saçları dökülen Jada Pinkett Smith, olaylı törenden bir yıl sonra konuyla ilgili açıklama yapmış "Kendi içimde daha derin bir güzellik olduğunu öğrendim. Artık saçlarımın dökülüp gitmesine izin verebiliyorum" demişti. Jada Pinkett Smith’in hastalığı bağışıklık sistemi kaynaklı ve birçok etkisinin yanı sıra saç dökülmesine de sebep oluyor. Ünlü oyuncu bu yüzden son birkaç yıldır açlarını uzatamıyor ve sürekli olarak kazıtıyor. Jada Pinkett Smith daha sonra açıklama yapmış ve 2018'den beri saçlarının dökülmesine sebep olan bir hastalıkla boğuştuğunu açıklamıştı

BOMBA İTİRAF ÇOK SES GETİRECEK

Jada Pinkett Smith’in bugün yayınlanacak bir programda yaptığı açıklamaysa en az tokat olayı kadar ses getireceğe benziyor. 52 yaşındaki ünlü oyuncu önce People dergisine röportaj verdi, bugün de NBC kanalındaki haber yayınına katıldı ve bu şoke edici haberi dünyayla paylaşmaya hazırlanıyor. Jada Pinkett Smith bomba röportajda ve haber yayınında 1997’de evlendiği eşi Will Smith’le gerçekte 7 yıldır ayrı olduklarını itiraf etti!

Jada Pinkett Smith, uğruna tüm dünyanın gözleri önünde arkadaşını tokatlayan kocası Will Smith'le aslında 7 yıldır ayrı olduklarını ancak bu gerçeği sakladıklarını itiraf etti

HERKESTEN GİZLEMİŞLER: SON 7 YILDIR AYRIYIZ

Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith ile son yedi yıldır gizlice ayrı yaşadıklarını açıkladı. Ünlü oyuncu 1997 yılında nikah masasına oturduğu kocasıyla evliliklerinin geleceğini hâlâ “anlamaya” çalıştıklarını itiraf etti. People'a verdiği yeni bir röportajda evliliğiyle ilgili şok haberi paylaşan 52 yaşındaki Jada, bu sabah ilerleyen saatlerde yayınlanacak olan NBC News'e verdiği röportajda da ilişkilerini daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağını söyledi. Haber bülteninde yayınlanacak bomba röportajı henüz kimse izlememiş olsa da tanıtım görüntülerinde bir detay dikkat çekti. Jada Pinkett Smith 2020'de kendi sunduğu sohbet programında Will Smith'i konuk etmişti... Çift sohbet esnasında açık evlilik yaşadıklarını ima etmiş, Jada Pinkett Smith de kısa bir süre önce bir başka erkekle flört ettiğine dair imalarda bulunmuştu

2016'DA NE YAŞANDI?

Jada Pinkett Smith, yaptığı röportajdan alınan yeni bir ön izleme klibinde haber sunucusunun iki çocuk annesi yıldıza 2016 yılında evliliğinde yaşanan bir olayı sorduğu duyuluyor. 2016’da yani tam da ünlü oyuncunun dediği gibi 7 yıl önce evliliklerinde yaşanan bir olayın bu gizli tutulan ayrılığa sebep olmuş olabileceği konuşulmaya başlandı. Sunucu Hoda Kotb “2016 yılından bu yana, yani yedi yıl önce, siz...” diye konuya girince Jada Pinkett Smith mesafeyi belirtmek için ellerini açarak havaya kaldırıyor ve ona “Evet” diye cevap veriyor. Ünlü çift 1997'den beri evli ve Hollywood'un örnek evliliklerinden birine sahipler... Smith çiftinin evliliklerinden 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var, Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA" DEMİŞTİ... AMA EVLİLİK ASLINDA ÇOKTAN BİTMİŞ

Bu durumdan anlaşıldığı kadarıyla “Karımın onurunu korumak istedim” diyerek dünyanın gözleri önünde Chris Rock’ı tokatlayan Will Smith’in evliliğinin aslında belki de çoktan bitmiş olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Yani Smith Oscar töreninde yanında oturan karısına sahnede hareket edildiğine inanarak kariyerine bile mal olabilecek bu hareketi sergilediğinde aslında Jada Pinkett Smith’le 6 yıldır ayrıymış. Çiftin bu ayrılığı neden kamuoyundan sakladığı ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Programın tanıtım videolarında Jada Pinkett Smith’in Will Smith’le evliliğine dair sırları ilk kez açıklayacağı anons edilmeye devam ediyor. Jada Pinkett Smith yakın zaman önce hayatı hakkında bir kitap yazmış ve 40 yaşından sonra başlayan depresyon ve umutsuzlukla uzun süredir mücadele ettiğini söylemişti. Jada Pinkett Smith dışarıdan bakıldığında çok güzel bir hayatı olduğunun sanılmasına rağmen uzun yıllardır depresyon ve umutsuzlukla mücadele ettiğini söylüyor

ÜNLÜ YILDIZ UZUN YILLARDIR DEPRESYON VE UMUTSUZLUĞUN PENÇESİNDE YAŞIYORMUŞ

Piyasaya çıkmaya hazırlanan kitabında "Kağıt üzerinde her şey muhteşem görünüyordu - güzel bir ailem, süperstar bir kocam, lüks bir yaşam tarzım, şöhretim ve servetim vardı. Ancak, perde arkasında, 'umutsuzluğa düşmüştüm ve bu dünyada giderek daha az olmak istiyordum” gibi satırlar kaleme alan ünlü yıldız Baltimore'da büyümüş ve eroin bağımlısı annesi ve alkolik babası yüzünden son derece zor bir çocukluk geçirmişti.