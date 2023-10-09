İhanet yuvasını dağıtmıştı… Güzel yıldızın yüzü gülmüyor: Boşanma kararını bile alamadı

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Natalie Portman ve Benjamin Millepied'in 11 yıllık evliliğinin temeli yıldız oyuncuya Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde atılmıştı. Tecrübeli bir dansçı ve koreograf olan Benjamin Millepied, bir balerini canlandıran Natalie Portman’la çalışırken aralarında büyük bir aşk doğdu.





"BANA HAYATIMIN EN BÜYÜK HEDİYESİNİ VERDİN SEVGİLİM"

Portman, filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını almak için kürsüye çıktığında karnında Millepied'in çocuğunu taşıyordu. Konuşmasında da gözleri yaşlı bir şekilde “Sen bana hayatımın en büyük hediyesini verdin” diye seslenmişti ona.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, 2012’de evlendiler. Oğulları Aleph’in ardından bir de Amalia adında kızları oldu. Çift yıllarca Hollywood’un parmakla gösterilen, kıskanılan ve özenilen evliliklerinden birini sürdürdü. Kırmızı halılardaki el ele göz göze halleri birbirlerine olan aşklarını tüm dünyaya gösteriyordu.

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Natalie Portman ve Benjamin Millepied Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriydi

11 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİ SARSAN İHANET

42 yaşındaki Portman ve 46 yaşındaki Millepied'in 11 yıllık mutlu yuvası geçen mayısta ortaya çıkan ihanet nedeniyle sarsıldı. Benjamin Millepied’in, 25 yaşındaki ünlü iklim aktivisti Camille Étienne ile bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Haberin duyulması Hollywood’da büyük bir şok dalgası yarattı. Çiftin bu ihanet ortaya çıktıktan sonra ayrılması bekleniyordu.

Ancak henüz iki cepheden de ayrılık haberi gelmedi. Ortada açılmış bir boşanma davası da yok. Natalie Portman ve Benjamin Millepied zaman zaman birlikte, kimi zaman da tek başlarına gazetecilere yakalanıp duruyorlar. Güzel yıldız olay ilk duyulduğunda parmağında evlilik yüzüğü ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle poz vermeye çalışsa da durum artık değişti.

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ÖNCE GÜÇLÜ GÖRÜNMEYE ÇALIŞTI AMA...

Dışarıya karşı güçlü bir duruş sergilemeye çalışan Portman’ın yüzü giderek düştü, her seferinde daha üzgün ve hırpani bir görüntü vermeye başladı. Çift aldatma olayı gün yüzüne çıktığından beri birkaç kez objektiflere birlikte yakalandı. Yakın çevreleri ünlü koreografın pişman olduğunu söylüyordu.

Son zamanlarda Natalie Portman'ın yüzünden düşen bin parça

Benjamin Millepied, pişman olmuş, yaptığı hayatı anlamış ve Natalie Portman’a kendisini affetmesi için yalvarıyordu. Camille Étienne’le ilişkisinin sadece basit bir kaçamak, tek seferlik bir şey olduğunu ve bir daha asla yaşanmayacağını söylediği karısından af diliyordu. Natalie Portman’ın da çocuklarının yaşananlardan etkilenmemesi çırpındığını söylüyordu çifte yakın kaynaklar.

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Gözden Kaçmasın İhanetin acısı yüzünden okunuyor… 11 yıllık yuvası yasak aşk yüzünden dağıldı Haberi görüntüle

İKİSİ DE BOŞANMA DAVASI AÇMADILAR

Natalie Portman eşinin ihanetine rağmen henüz boşanma davası açmadı. Yılın bir kısmını Paris’te bir kısmını da Amerika’da geçiren çiftin evlerini ayırıp ayırmadığı da henüz bilinmiyor. Fransız koreograf kocasından boşanmayı planlayıp planlamadığını henüz resmi olarak reddetmemiş ya da doğrulamamış olsa da, DailyMail.com'a konuşan bir kaynağa göre, Portman’ın eşinin eylemleri karşısında 'harap olduğu' bildirildi. Son filmi May December'ın etkinlikleri için Londra'da olan Portman kameralara perişan halde yakalandı

GÜÇ AYRILIKTA MI YOKSA AFFETMEKTE Mİ?

Yakın çevrelerinin bildirdiğine göre Natalie Portman kocasının sadakatsizliğinin kendisini güçsüz hissetmesine neden olmasından nefret ediyor. Ve güzel yıldız onunla kalıp evliliğini kurtararak mı yoksa onu terk ederek mi gücünü yeniden kazanabileceğini bilmiyor. Aynı kaynaklar bir Hollywood yıldızı olarak inanılmaz yoğun çalışma programı göz önüne alındığında, Natalie Portman’ın evliliğini kurtarmak için uğraşmaya devam etmek zorunda kalmasını gerçek bir mücadele olarak nitelendirdi.

Aşkla dolu mutlu günler geride kaldı

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Benjamin Millepied’in Natalie Portman’ı gerçekten de aldattığını ancak ilişkinin kısa sürdüğü ve bittiği söyleniyor. Çok büyük bir hata yaptığını bilen Millepied’in Natalie Portman’dan kendisini affetmesini dilediği ve ailelerini bir arada tutmak için elinden geleni yaptığı iddia ediliyor. Millepied’in kaçamak bir ilişki yaşadığı Camille Étienne

İHANETİ ÖNCEDEN BİLİYORDU

Portman’ın ise dünyanın mayısta öğrendiği bu kaçamaktan aslında daha önceden, mart ayından beri haberi olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı oyuncu bir yandan aldatılmanın acısını hazmetmeye çalışırken bir yandan da çocuklarını ve ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Ve kocasını affetmek ya da onu tamamen gözden çıkarmak konusunda hâlâ kararsız.

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