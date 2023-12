Ünlü çift 7 yıldır ayrı hayatlar yaşıyordu… ‘Kocamın benim için birini tokatlaması evliliğimi kurtardı’

Haberin Devamı

Gösteri dünyasının bu en sevilen çifti 2022 yılında düzenlenen Oscar töreninde tarihe geçen anların kahramanı oldular. 27 Mart 2022’de düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Will Smith, bir hastalık yüzünden saçları tamamen dökülen karısı Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. Salondaki konuklar ve TV karşısındaki izleyiciler önce bunu bir şaka sandılar.

30 yıldan fazla bir birliktelikleri ve 26 yıllık da evlilikleri olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith çifti son aylarda manşetlerden inmiyor

Oysa durum son derece ciddiydi, bir şaka olmaktan çok uzaktı. Herkesin şaşkınlıktan donup kaldığı bu anları ekran başında milyonlar izledi. Sahnede, aynı zamanda arkadaşı da olan meslektaşı Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith, bu inanılmaz anların ardından En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı üstelik…

YAZDIĞI KİTAPTA BİTEN EVLİLİKLERİ İÇİN “ROL YAPTIKLARINI” İTİRAF ETMİŞTİ

Yaşananların sonucu ise Smith için kötü oldu: Gösteri dünyası tarafından kınandı, Oscar ödüllerini dağıtan Akademi’den kovuldu ve törenlere 10 yıl boyunca katılması yasaklandı. Tüm bu skandal unutulmaya yüz tuttuktan sonra bir inanılmaz olay daha Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftini gündeme taşıyacaktı…

Oscar tokadı hadidesi tam unutulmaya yüz tutmuşken Jada Pinkett Smith bu kez de 7 yıldır bitmiş bir evliliği sürdürdüğünü, boşanmasalar da Will Smith'le ayrı hayatlar yaşadıklarını söylemişti

Yıldız aktris Jada Pinkett Smith, “Worthy” adındaki anı kitabında Will Smith ve 26 yıllık evliliği hakkına şoke eden bir itirafta bulundu ve aslında kocasıyla yollarını 7 yıl önce ayırdıklarını, artık karı-koca hayatı yaşamadıklarını ve ayrıldıklarını itiraf etti.

Ünlü çiftin “sessiz boşanma” diye adlandırılan bu ayrılığa rağmen boşanmamaları ise çok tartışıldı. Her şeye rağmen Will Smith’i çok sevdiğini ve artık ayrı hayatlar yaşamalarına rağmen onu asla terk etmeyeceğini söyleyen ünlü oyuncu için çok konuşulan tokat hadisesi bir dönüm noktası olmuştu. Jada Pinkett Smith bir süredir saçlarınının dökülmesine de yol açan Alopesi adında bir hastalıktan muzdarip... Oscar tokadı da bu konudaki bir şakanın ardından gelmiş; Will Smith milyonların önünde Chris Rock'a tokat atarak "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı

ŞOKE EDEN İTİRAFLARA BİR YENİSİ EKLENDİ

Cumartesi günü yayınlanan bir röportajında Jada Pinkett Smith Daily Mail'e "Will'in yanından ayrılıp ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra, onu asla terk etmeyeceğimi görmem için o tokat gerekti" dedi. Ve bunu da bomba bir itiraf daha izledi: "Eğer bu tokat olmasaydı kim bilir ilişkimiz nerede olurdu!”.

Ünlü oyuncu kocasının kendisi için birini tokatlamasının evliliğini kurtardığını itiraf etti

Aslında Pinkett Smith o gece hastalığı ve saçları yüzünden törene gitmek istememiş, fikrini son anda değiştirmişti. Will Smith’in kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle Chris Rock'a tokat atmak için sahneye çıkmasının ardından evliliğiyle ilgili her şeyin değiştiğini itiraf etti ünlü oyuncu.

“KUTSAL TOKAT” 7 YIL ÖNCE BİTEN EVLİLİĞİ KURTARMIŞ

Jada Pinkett Smith röportajında "Ben buna artık 'kutsal tokat' diyorum çünkü ardından pek çok olumlu şey geldi. Töreni neredeyse kaçıracaktım ama orada yaşanan korkunç olay için mutluyum” sözleri sarf etti.

Çiftin yaşadıkları zorluklar nedeniyle iki çocuk sahibi olduktan ve evliliklerinde yaklaşık 20 yılı devirdikten sonra 2016'da ayrılmaya karar verdiği ve yollarının ayrıldığı böylece ortaya çıkmış oldu. Will ve Jada Pinkett Smith çifti son 7 yıldır aslında evlilikleri bitmiş ve ayrılmış olmalarına rağmen dünyaya hâlâ yolunda giden bir evlilikleri varmış gibi davranmaya devam etmişti.



“BEN HAYALLERİMİ KARIMIN FEDAKARLIKLARININ ÜZERİNE İNŞA ETTİM”

Jada Pinkett Smith "İşlerin sarpa sardığı o an, gerçekte nerede olduğunuzu gördüğünüz andır." diyerek, kendisi için milyonların önünde birini tokatlayarak kariyerini riske atan hatta hiçe sayan kocasıyla sonsuza kadar birlikte kalmaya karar vermişti…

55 yaşındaki Oscar’lı yıldız Will Smith de, 52 yaşındaki eşi Jada Pinkett Smith’in açıklamalarının ardından "Çok, çok uzun ve çalkantılı bir ilişkimiz oldu. Hatta buna 'acımasız' bile diyebilirim. Aynı zamanda hem acımasız hem de güzeldi. Hayallerim büyük ölçüde karımın fedakârlıkları üzerine inşa edildi” demişti.

"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinde tanışan Will Smith ve Jada Pinkett Smith, ekranların sevilen sitcom’larından "The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinin setinde tanıştıktan sonra 1997'de evlenmişti. Çiftin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki evliliğinden de 30 yaşında Trey adında bir oğlu var.





"KUTSAL TOKAT" NEDEN ATILDI?

Sunucu Chris Rock tören sırasında, Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in dökülen saçlarıyla ilgili şaka yaparak "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demişti. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 filmini sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından seyircilerin arasında Jada Pinkett Smith'in yüzü asıldı.





TOKATLA YETİNMEYİP BİR DE OKKALI KÜFÜR SAVURDU

Eşine bakıp onun üzüntüsünü gören Will Smith sahnede hâlâ gülen Chris Rock’a çok sert bir tokat attı. Kimse neler olduğunun farkına daha varamamışken gidip yerine dönen Will Smith daha sonra tüm salonun hatta ekran başındaki izleyicilerinde duyacağı kadar yüksek bir sesle Chris Rock’a bir de okkalı küfretti. Bir de üzerine "Karımın adını ağzına alamazsın!" diye bağırdı...