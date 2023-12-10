Hollywood’un 86 yaşındaki yıldızını cinsel tacizle suçlamıştı: 50 yıl önce yaşadıkları için 50 milyon dolar tazminat istiyor

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Yıllar boyunca sinema ve müzik sektöründe isim yapmış kadın yıldızlar yaşadıkları kabus dolu yılları saklamış, başlarından geçenlere kimsenin inanmayacağını düşünerek susmuştu. Kimileri kariyerlerini böyle bir skandalla lekeleyip kaybetmekten korkmuş kimileri de bizzat tacizcileri tarafından tehdit edilerek “susturulmuş” hatta isimleri sektörden silinmişti.

HOLLYWOOD’DA TACİZ İDDİALARININ SONU GELMİYOR

Bu taciz iddialarına eklenen son halkalardan biri de Hollywood’un yaşayan efsanelerinden biri olarak adlandırılan, Bonnie ve Clyde flmiyle hatırlanan 86 yaşındaki usta aktör Warren Beatty olmuştu. Oyunculuk ve yönetmenlik yaptığı uzun yıllar boyunca saygın bir kariyer edinen ve 30 yıldan fazladır da Hollywood’un en mutlu evliliklerinden birini sürdüren Warren Beatty’yle ilgili iddialar herkesi şaşkına çevirmişti.

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Kristina Charlotte Hirsch adındaki bir kadın, bundan tam 50 yıl önce, kendisi 14, Warren Beatty ise 35 yaşındayken, ünlü yıldızın cinsel saldırısına uğradığını iddia edip, bundan tam 1 yıl önce, Kasım 2022’de usta oyuncuya dava açtı. Hirsch’in Warren Beatty’yle ilgili olarak ortaya attığı iddialar deyim yerindeyse yenilir yutulur cinsten değil!

86 YAŞINDAKİ USTA AKTÖRE 50 YIL ÖNCEKİ CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI YÜZÜNDEN DAVA AÇILDI

Hirsch’ün dava dilekçesinde "Davacı, çocukluğunda sanık tarafından cinsel istismara, cinsel saldırıya, tacize ve suiistimale maruz kalmıştır. Davacı Hirsch henüz 14 yaşında bir çocukken sanık tanınmış bir Hollywood yıldızı olarak rolünü, statüsünü ve gücünü kullanarak Kaliforniya Eyaleti'nde birkaç ay boyunca ona erişmiş, manipüle etmiş, istismar etmiş ve cinsel temasa zorlamıştır" ifadeleri yer almıştı

Kristina Charlotte Hirsch, 1973 yılında kendisi 14 Beatty ise 35 yaşındayken ünlü aktörün tacizlerine uğradığını, ünlü yıldızın ünü ve gücünü kullanarak kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia ediyor: Bu korkunç iddiaların arasında Warren Beatty’nin Hirsch'i arabasına alıp gezdirdiği ve onunla vakit geçirebilmek için çocuk yaştaki kurbanın ödevlerini bile yaptığı var

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Kristina Charlotte Hirsch, önce belgelerde Warren Beatty’nin adını vermemiş, ondan "Bonnie ve Clyde adlı filmde Clyde'ı canlandıran ve en iyi aktör dalında Oscar adayı gösterilen oyuncu" olarak bahsetmişti. Elbette herkes bahsi geçen kişinin usta aktör olduğunu biliyordu. Davasına bakan hukuk şirketi ve avukatlar yakın zaman önce mahkemeye bir yazı yollayarak onu temsil etmekten vazgeçtiklerini açıkladılar. Bu iddiaların kanııtlanması oldukça zor... Ancak ABD yasaları tacize uğrayan kişinin çocuk yaşta olması durumunda zaman aşımını devreye sokmuyor ve dava açılmasına izin veriyor

HUKUK ŞİRKETİ DAVADAN VAZGEÇTİ

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Bundan 50 yıl önce yaşanan bu tacizleri ve ağır iddiaları kanıtlamakta zorlanan Kristina Charlotte Hirsch, mahkemeden kendine yeniden avukat bulması için süre istedi. Davasından vazgeçemeyen Hirsch, yaşadıklarının ardından büyük sıkıntılar çektiğini, fiziksel ve ruhsal olarak çok yıprandığını ve hayatının adeta mahvolduğunu söylüyor. Başarılı oyunculuk kariyeri kadar yakışıklılığı ve çapkınlığıyla da isim yapmış olan Warren Beatty'yle ilgili, 2000'lerin başında yazılan bir kitapta ünlü yıldızın hayatı boyunca 12 bin 775 kadınla birlikte olduğu iddia edilmişti: Beatty'nin cinsel hayatıyla ilgili detayların anlatıldığı kitaba göre, 20 yaşına kadar bekaretini koruyan Amerikalı aktör ve yönetmen, çoğu günler 5'ten fazla cinsel ilişki yaşıyordu

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50 YIL İÇİN 50 MİLYON DOLAR

“Ondan bu olayların üzerinden geçen 50 yıl için 50 milyon dolar tazminat istiyorum” diyen Kristina Charlotte Hirsch, ünlü aktörle bir film setinde tanıştığını, o sıralarda 14 ya da 15 yaşında olduğunu söylüyor. Hirsch, uğradığı tacizler sebebiyle Warren Beatty'nin cezalandırılmasını isteyip yüksek miktarda tazminat talep etmekle de kalmıyor: Kendisinin bu yüzden gelecekte doğacak tıbbi ve psikolojik tedavi, terapi ve danışmanlık masraflarını da Beatty'nin üstlenmesi talep ediliyor.

Hirsch'in avukatları, dava açılırken, istismar yıllar hatta on yıllar önce gerçekleşmiş olsa bile, insanların zaman aşımı süresini geçici olarak geçersiz kılmalarına ve çocuk cinsel istismarı içeren davalarda dava açmalarına izin veren bir Kaliforniya yasası uyarınca Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Beatty, bir yıldır bu suçlamalar ve davayla iglili tek kelime bile etmedi... İddiaların sahibi Kristina Charlotte Hirsch ise 50 yıl için ünlü aktörden 50 milyon dolar tazminat talep ediyor

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ÜNLÜ OYUNCU HİÇBİR İDDİAYA CEVAP VERMEDİ

31 yıldır ünlü yıldız Annette Bening ile evli olan dört çocuk babası Beatty, bir yıldır bu cinsel taciz suçlamaları hakkında hiçbir açıklama yapmadı ve suskunluğunu korudu. Dava, Kristina Charlotte Hirsch, mahkemenin kendisine tanıdığı süre içinde yeniden bir avukat bulmak zorunda. Ancak Hirsch’ün bu iddiaları kanıtlama ve Warren Beatty'yi mahkum ettirme konusunda pek şansı olmadığı düşünülüyor.