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Hayat
Haber Giriş: 26.02.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?

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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?
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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, magazin gündemini yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Cüneyt Arkın'ın 51 yıllık hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır için yapmış olduğu, 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum' açıklamasının ardından, Betül Cüreklibatır kimdir, kaç yaşında sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte, Betül Cüreklibatır hakkında merak edilen bazı bilgiler

Betül Cüreklibatır, 1947 yılında dünyaya geldi. 1969 yılında ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ile evlendi. Bu evlilikten Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Betül Arkın aynı zamanda, İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızıdır. Fransız Kız Lisesinden, ardından üniversiteden mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Üniversitenin ardından Air France'nin zorlu imtihanını kazanıp hostes olan Betül Arkın, Cüneyt Arkın'la uçakta görev yaparken tanışmıştır. Ailesinin muhalefetine rağmen Cüneyt Arkın'la evlenmiştir.

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