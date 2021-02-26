Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?

Betül Cüreklibatır, 1947 yılında dünyaya geldi. 1969 yılında ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ile evlendi. Bu evlilikten Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Betül Arkın aynı zamanda, İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızıdır. Fransız Kız Lisesinden, ardından üniversiteden mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Üniversitenin ardından Air France'nin zorlu imtihanını kazanıp hostes olan Betül Arkın, Cüneyt Arkın'la uçakta görev yaparken tanışmıştır. Ailesinin muhalefetine rağmen Cüneyt Arkın'la evlenmiştir.