Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu: Dijitalleşen insan kaynakları ile yarının İK stratejisini oluşturuyoruz

- 1. yılında Turkcell’in insan kaynakları stratejisini nasıl özetleyebilirsiniz?

Turkcell, bu sene 30. yılını doldurdu ve tam 30 yıldır her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla da hep sektöre yön verdi. Lider bir telekomünikasyon şirketi olmanın yanında biz artık kendimizi teknolojiye yön veren bir şirket olarak tanımlıyoruz. Turkcell’in gelecek ve teknoloji odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak, yıllardır inovasyonda öncülüğümüzü de sürdürüyoruz. Günümüzde dijitalleşme ve otomasyon; iş dünyasında köklü değişimlere yol açıyor. İnsan kaynakları departmanları olarak, bu dönüşümde daha insan odaklı, kapsayıcı, esnek ve katılımcı bir yapı oluşturmak zorundayız. Kurumların, dijitalleşmenin etkisiyle kendini yenilemesi ve şekillendirmesi gerekiyor.

Dijitalleşmenin etkisiyle, işe alım süreçlerinden iş yapış şekillerine, çalışma modellerinden yetenek yönetimine kadar tüm iş süreçlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Çalışanlarımızın iş hayatından beklentileri değişirken, şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler de farklılaştı. İnsan kaynakları profesyonelleri olarak, teknolojinin iş dünyasına getirdiği bu büyük fırsattan faydalanarak, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilen dijital imkânları sağlamaya çalışıyoruz.

Turkcell olarak insan kaynakları süreçlerimizde dijitalleşmeyi, aday ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesi adına önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz.

HER AŞAMADA TEKNOLOJİ VAR

Çalışanlarımızın esenliğini ön planda tutarak, verimli bir şekilde çalışmalarını sağlıyor ve onların ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda pandemiden çok daha önce 2016’da başlattığımız ama pandemiden sonra tam manasıyla hayata geçirdiğimiz Esnek Çalışma Modeli ile sektörde farklılaştığımıza inanıyoruz. Böylece çalışanlarımızın, dijitalleşmenin sağladığı esneklikten faydalanmalarını sağlıyoruz. İşe alım ve oryantasyon süreçlerini dijital ortamlarda gerçekleştirerek, her aşamada teknolojiyi kullanarak hız ve verimlilik kazanıyoruz. Bu süreçleri yapay zekâ ve RPA teknolojileri ile destekleyerek verimliliğimizi daha da artırmak için çalışıyoruz.

Tüm insan kaynakları süreçlerimizi tek bir platformda birleştirerek, çalışan deneyimini dijitalleştiriyoruz ve bu konuda da sektörlere örnek olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bu uygulama içerisinde bulunan birçok farklı modül ile ofis yaşamını daha verimli hale getirirken; çalışanlarımızın sağlık, seyahat, iş onay akışları ve izin talepleri gibi günlük ihtiyaçlarını da kolaylıkla yönetebilmelerini ve hatta doktor randevularını almalarını sağlıyoruz.

Tüm bu yenilikçi uygulamaları tasarlayan, hayata geçiren ve geliştirenin de insan olduğu gerçeğinden hareket edecek olursak, insana yatırım yapmaya ve Turkcell’in sektöre öncülük eden insan kaynakları stratejisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İYİ İLETİŞİMCİ OLMAK ŞART

- İnsan kaynakları uzmanlarında sizce hangi yetkinlikler bulunmalı? Değişen neler oldu?

Bilginin bu kadar hızlı arttığı ve her şeyi etkilediği bir dönemde değişmeden ayakta kalmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da artık sınırlar ortadan kalktı, çok farklı kültürlere sahip olarak nitelendirdiğimiz bir ülkedeki İK akımı, ondan çok farklı yapıya sahip ülkedeki bir çalışanı rahatlıkla etkileyebilir hale geldi. Artık dijitalin daha da yükselişiyle birlikte algıyı yönetmek çok daha önemli hal aldı. Biz insan kaynakları profesyonellerinin de iyi birer iletişimci olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sadece iyi bir iletişimci değil; iyi bir sosyolog, iyi bir psikolog aynı zamanda iyi bir tarihçi de olabilmeli.

Eskiden büyük bir şirkette çalışmak ve uzun yıllar aynı yerde çalışabilmek, bir prestij ve tutarlılık göstergesiyken şimdi bir kariyer yolculuğunda öğrenmenin hiç bitmediği, yeni deneyimlerin yaşamanın önemli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Turkcell olarak teknoloji ve insan odaklı yetkinliklerimiz sayesinde çalışanlarımız açısından da değişimin ve yeniliklerin öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz.

YETENEK ARTIK HER YERDE

- Doğru yetenekleri şirketlere çekmek için neler yapılmalı?

Artık görüyoruz ki hikâyesi olan ve o hikâyesine inandırabilen şirketler, yetenekleri daha kolay çekebiliyor. Yetenek artık tek bir yerde değil, her yerde.

Bilgi, beceri ve yetenek aynı şey midir? Beceri ve yetenek arasında ince bir çizgi bulunur. Biz inanıyoruz ki bu beceri bugün neyse, gelecekte de aynısı olmayacak. Değişim sürecini başarıyla yönetmek için yalnızca veriye odaklanmak artık yeterli değil. Değişimde başarılı olabilmek için doğru yeteneklere sahip olmak da kritik öneme sahip. Günümüz dünyasında, insan kaynağı artık en büyük değer olma yolunda.

Geçmişe gittiğimizde, şirketlerin odak noktası üretimdeydi ve makineler işverenlerin önceliği halindeydi. Ancak günümüzde, herkes kabul ediyor ki şirketleri ayıran ve ileri taşıyan en değerli varlık nitelikli insan kaynağına sahip olmalarıdır.

- Yeni yeteneklere nasıl ulaşıyorsunuz?

Biz birlikte çalışacağımız kişinin hangi bölümden mezun olduğuna, hangi okulu bitirdiğine veya kaç ortalamayla mezun olduğuna değil; işi ne kadar sahiplendiğine ve o işe ne kadar değer katabileceğine bakıyoruz. Bunun için de sene içinde gençlerle ve genç profesyonellerle pek çok ortamda bir araya geliyoruz. “Turkcell Kampüste” programımızla kampüsleri birer deneyim alanına çevirmeye; “Kampüs Turkcell’de” programımızla ise gençleri yarının teknolojisiyle lokasyonlarımızda bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hedef kitle bazlı genç yetenek programlarımız GNÇYTNK Full Time, GNÇYTNK Part Time, GNÇYNTK Staj ve Bootcamp programlarımızla yarınımızın umudu gençlere ulaşarak işveren markamızı zirveye taşımak için odaklandık.

GÜÇLÜ YAN HAKLAR

Ayrıca çok güçlü ve sektöre ilham veren yan haklara, ödüllendirme programlarına sahibiz. Bunlardan bazılarından söz etmek gerekirse; her sene başında çalışanlarımızın içeriğine karar verecekleri FlexMenü uygulaması, bizi farklılaştıran bir nokta. FlexMenü’de çalışanlarımıza maaşlarının yanında bir bütçe tanımlıyoruz. Bu bütçeyle çalışanlarımız özel sağlık sigortasını, hayat sigortasını hatta yemek çekini ihtiyaçları doğrultusunda artırıp azaltabiliyor; kalanını da en ünlü markalardan alışveriş çekine dönüştürebiliyor. Yani çalışanlarımız kariyer yolculuklarında her şeye kendileri karar verebiliyor. Kariyerim Flex modelimiz ile de çalışan deneyimini önceliklendiren ve gelişimi baz alan, profesyonel seviyedeki çalışanlarımızın yetkinlikleri ile şirkete katkı sağlayabilecekleri, yaptıkları işin dinamiklerine uygun olan ve Turkcell’e özgü bir kariyer mimarisi modelini yürütüyoruz.

Bu yıl GNÇYNTK Staj kapsamında 300, GNÇYTNK Part Time olarak 109 ve GNÇYTNK Full Time olarak da 76 değerli gencimizi Turkcell ailemize T.Kuşağı üyesi olarak kazandırmış olduk. Bundan sonrası için de gelenekleşen markamızla Türkiye’nin Turkcell’i olarak genç istihdamına katkı sunmaya ve kariyer yolculuklarında onların yanında olmaya devam edeceğiz.

‘SINIRLARI ORTADAN KALDIRDIK’

- Teknoloji şirketlerinin pandemi sürecine ve sonrasına uyumu çok daha kolay oldu? Siz bu süreçte hangi çalışmaları gerçekleştirdiniz?

Turkcell İnsan Kaynakları ekibi olarak, şirket vizyon ve stratejimiz kapsamında amacımız; yeteneklerimize eşsiz insan deneyimi yaşatarak değer katan, sürdürülebilir, çevik bir organizasyon inşa etmek ve işveren markamızı zirveye taşımak.

Turkcell olarak pandemiden çok öncesinde tohumlarını attığımız yeni bir çalışma modelini, pandemi döneminin ilk günü itibarıyla geliştirerek hayata geçirdik. Biz bu modelimize Esnek Çalışma Modeli diyoruz. Altyapımız hazır ve çalışanlarımız da alışık olduğu için şirket olarak kolaylıkla uyum sağladığımız bir süreç oldu. Daha önce hayata geçirdiğimiz “Mobil Çalışma” ve “Ofistasyon” sistemini sürekli hale getirmiş olduk. 2021’in başında “Sen Varsan Her Yer Turkcell” sloganıyla hayata geçirdiğimiz “Esnek Çalışma Modeli”miz sayesinde sınırları ortadan kaldırdık. Çalışanlarımıza yılda bir ya da iki ay değil 365 gün ister evlerinden, isterlerse Türkiye’nin dört bir yanından ya da istedikleri ofisimizden çalışma imkânı sunduk. Biz çalışanlarımızın kariyerlerine her koşulda kendilerinin yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz ve onlara kariyerlerinin her alanında tam bir inisiyatif veriyoruz.

Bizim öncelikli görevimiz, çalışanımızın işe giriş sürecinden başlayarak şirketimizdeki tüm kariyer yolculuğunda yanında olmak. Çalışanlarımızın hemen hemen her konuda görüş ve yorumlarını alarak tüm süreçlerimizi ölçümlüyoruz. Çalışan Bağlılığı ve Nabız anketlerinden elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak, yeni aksiyon planları oluşturuyoruz. Bu veriler, çalışanlarımızın iş ortamında daha olumlu bir deneyim yaşamalarını ve memnuniyetlerinin, süreçlere olan katılımlarının daha da artmasını sağlıyor. İnsan kaynakları iş ortaklarımız, bu çalışan deneyimi yolculuğunda sürekli çalışanlarımızın yanında ve saha ile iç içe olarak çalışanımızın sesini yönetime duyurmakta önemli rol oynuyorlar, kurum kültürünün yayılmasına aracılık ediyorlar.

AKADEMİ İLE EĞİTİME DESTEK

- Eğitim ve gelişim adına yaptığınız çalışmaları öğrenebilir miyiz?

Tabi tüm bu çalışmaları Turkcell Akademi ile desteklemeye de devam ediyoruz. Artık eğitimin sadece okul sıralarında değil, kariyerin her aşamasında devamlı ve güncel olması gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın gelişim yolculuklarının her adımında, onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturmak amacıyla, “İnsan” ve “Gelecek” odağında hayatlarına dokunduğumuz T.Kuşağı’nın gelişimini sağlayarak; Turkcell ekosistemine, topluma ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek için değer katan yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Biz biliyoruz ki insanımızı güçlendirdikçe geleceğe, geleceğin bilim ve teknolojisine ışık tutacağız. Bu bakış açısıyla sadece Turkcell’lilerin değil, tüm Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirmeyi kendimize misyon edinerek ekosistemimizi, farklılaşan eğitim ve gelişim çözümleriyle destekliyoruz.

Buna en iyi örneklerden biri olarak Turkcell Akademi çatısı altındaki Geleceği Yazanlar Platformumuz, 100’den fazla ders içeriği ile 10 milyon kez ziyaret edildi ve 280 bin kişiye sertifika kazandırdı. Platformumuz ile şimdiye kadar gençlere ve özellikle kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimiz sayesinde verilen eğitimlerle şimdiye kadar Turkcell bünyesinde ve sektörde 3500 kişinin istihdamına katkı sağladık.

‘ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ’

Biz Turkcell’de deneyimsel öğrenmeye büyük önem veriyoruz ve bu yaklaşımla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini gerçek dünya senaryolarında uygulamalı olarak geliştirmelerini sağlıyoruz. Eğitim programlarımızdaki simülasyonlar, vaka çalışmaları ve projelerle desteklenen uygulamalarla, teorik bilgilerin iş başında pratikle pekiştirilmesini hedefliyoruz.

Bunun yanında Turkcell Akademi markasıyla çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını ve akademik gelişimleri desteklemek için Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle yüksek lisans ve doktora programı anlaşmalarımız var. Çalışanlarımız kariyerlerine devam ederken; işletme, siber güvenlik, yönetim bilişim sistemleri, mühendislik yönetimi, yönetim ekonomisi ve elektronik haberleşme mühendisliği gibi birçok farklı alanda yüksek lisans ve doktora programlarına katılabiliyorlar.

FARKLI KUŞAKLAR TEK ÇATI ALTINDA

- T.Life markanızı anlatabilir misiniz?

Turkcell’de çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğu stratejimizin ana odağını oluşturuyor. Biz de hikâyenin öneminden yola çıkarak çalışanlarımızın içinde yer almaktan mutluluk duyacağı, potansiyel çalışanlarımızın da dahil olmak isteyeceği bir dünya ortaya çıkarabilir miyiz diye düşündük. Baştan sona logosuyla, rengiyle, 360 derece stratejisiyle tüm iç iletişim faaliyetlerimizi bir araya getirdiğimiz çatı bir marka “T.Life”ın lanmansını yaptık. Turkcell olarak, Türkiye’de belki de ilk defa uçtan uca düşünülmüş ilk insan kaynakları markasına imza attık.

Bu stratejiyle amacımız iç iletişim ve işveren markamızı entegre bir şekilde yönetmekti. Biz her zaman yetenekleri etkilemenin ve kurum içi kültürümüzü güçlendirmenin yeni ve güçlü bir hikâyeyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Hatta bundan yola çıkarak tüm Turkcell’lileri doğum yıllarına göre X, Y, Z kuşağı diye ayırmadan “T.Kuşağı” adı altında bir araya getirdik. T.Kuşağı’na siz isterseniz Turkcell kuşağı, Teknoloji kuşağı hatta Türkiye kuşağı da diyebilirsiniz. Yaşımız kaç olursa olsun Turkcell’de artık hepimiz T.Kuşağıyız. Çünkü biliyoruz ki iş hayatındaki herkes farklı yaş grubunda da olsa benzer hayalleri kuruyor, benzer beklentileri büyütüyor.