Maaş+ sigorta + spor

Avrupa’nın herhangi bir şehrinde sabah çok erken saatte sokağa çıktıysanız, çevrenize bakıp şöyle hayıflanmış olabilirsiniz; “Sabahın 6’sında, soğuk havaya rağmen bu insanlar spor yaparken bizim yaşam tarzımızdaki eksik ne?” Bu soru, sosyal medyanın yakınlaştırdığı başka hayatlar nedeniyle artık evdeki koltuktan da akılları kurcalıyor. Yeni nesile bakınca iyi yaşama olan ilginin daha fazla arttığını görüyoruz. Yeni nesil işi yaşamak, hayattan keyif almak, iyi deneyimleri ardında bırakmak istiyor. Bu yaklaşım elbette iş hayatında da kendini gösteriyor. Uzmanlara göre ruh sağlığının ilaçlarından biri de egzersiz.

Dedik ya yeni nesil bu araştırmaların farkında diye... ‘Z kuşağı çalışanı nasıl elde tutarım’ derdinde olan şirketler de yeni neslin bu hassasiyetinin farkında. Sporu tıpkı sigorta gibi, maaş gibi standart paketinin içine dahil eden şirketler var ve sayıları giderek artıyor.

HAYDİ SPORA

Geçtiğimiz hafta kendini ‘spor ve iyi yaşam markası’ olarak nitelendiren MAC’in yöneticileriyle tam da bu meseleyi konuştuk. MAC, Future Bright ile “Türkiye Hareket Haritası” başlıklı araştırmasını yeni tamamladı. Araştırmanın amacı Türkiye’deki hareket alışkanlıklarını daha görünür kılmak ve bu meseleye dikkat çekmekti. Sonuçlar ‘Yetmez ama buna da şükür’ dedirten cinsten.

Araştırmanın sonucuna göre son beş yılda aktif olarak spor yapanların oranı yüzde 26’dan yüzde 35’e yükseldi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 15-65 yaş arası nüfusu oluşturan 58.1 milyon kişinin 20.3 milyonu aktif spor yapıyormuş. Umut verici gerçekten.

Araştırmanın sonuçlarını MAC Co-CEO’ları Zeynep Sirel Fırat ve Mümtaz Demirci ile Future Bright Kurucu Ortağı Akan Abdula açıkladı.

MAC Co-CEO’su Zeynep Sirel Fırat ile sonrasında konuşma fırsatı buldum. “Aktif olarak ilgilenilen spor dallarında artan çeşitlilikle birlikte özellikle takım sporlarına ilginin arttığını da söyleyebiliriz. Birlikte spor yapmayı seviyoruz. Spor yapmanın ana motivasyonlarına baktığımızda ise daha iyi bir yaşam sürdürmek öne çıkıyor. Bu ülkemiz açısından önemli bir sonuç. Sağlıklı bir yaşam için bugünden bedenine iyi bakmak adına hareket edenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu” dedi.

Pandemi sonrasında insanların spor salonlarında hijyene özellikle dikkat ettiklerinin de altını çizdi. Fırat’a göre spora ilginin artmasının ardındaki nedenlerden biri de sosyalleşme isteği. “Bir spor salonuna gidip bir topluluğa ait olma hissi ve sosyalleşme isteği olduğunu gözlemliyoruz” dedi Fırat.

DENEYİMLİ GENÇLİK

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula’nın kullandığı, “Türkiye’de yeni bir çağ başladı. 30 yaş üstü gençliğin çağı” sözlerini herkes aklına sık sık getirmeli. Abdula bu grubu, ‘deneyimli gençlik’ olarak adlandırdıklarını söyledi. Ve şöyle devam etti: “Yaşam süremiz dünya ortalamasının üzerinde, 78 yıl, ama iyi yaşam süremiz 58’de duraksadı. Bu derin demografik değişim, sağlıklı bir hayatı daha önemli bir tansiyon haline getiriyor. Artık spor, günlük hayatın vazgeçilmezi. Sporun çeşitliliği artıyor, her an, her fırsat bir spor aktivitesine dönüştürülüyor. Türkiye, bu değişimin eşiğinde, geleceğin dinamik ve sağlıklı bireylerinin spora bakış açısı bugünden çok dramatik şekilleniyor.”

MASAJ HEDİYE EDEN VAR

İşte Akan Abdula’nın bahsettiği o ‘deneyimli gençlik’, Türkiye’yi değiştirirken içindeki organları teğet geçmiyor. İşini bilen şirketler bunun farkında. İyi yaşam ve bunun içinde spora olan ilginin farkındalar elbette. MAC Co-CEO’su Zeynep Sirel Fırat’a sordum: “Şirketler çalışanları için spor salonu üyelikleri, yoga vs gibi uygulamalar için kapınızı çalıyor mu?”

Yanıtı çok net bir “evet” oldu. Elbette her zamanki gibi global şirketlerin bu konuda başı çektiğini söylemesi şaşırtıcı değil. Ancak büyük-küçük yerli şirketlerin de onları takip ettiğinin altını çizdi Fırat. Ve şu ilginç bilgileri paylaştı:

“Yoğun çalışılan şirketler, dinamik çalışan ekipler bu işte başı çekiyor. Yerli ya da yabancı şirketlerin grup üyeliği talepleri arttı. Yıllık spor salonu ya da havuz üyeliği satıyoruz. Son bir yılda kurumsal satışlarımız iki kattan fazla arttı. Ama bunun yanında başka başlıklar da var talepler arasında. Şirketlere hizmet veren yan haklar platformları var. Yan haklarda mutlaka spor salonu üyeliği bulundurmak istiyorlar. Yoga sınıfı, pilates sınıfı en çok talep edilen. Grup dersleri satın alıyorlar. Biz de grup indirimleri yapıyoruz. Öyle ki yan haklarda market desteği kadar spor salonu üyeliği de öne çıktı. Neredeyse standartlaştı.”

Şirketlerin sunduğu ‘iyi yaşam’ imkânları bununla da sınırlı değil. Spa satın alanlar, ofiste masaj hizmeti talep edenler çalıyormuş MAC’in kapısını. Fırat, “Ofiste masaj hizmetleri artmaya başladı. Artık oturma bozukluğuna bağlı omurga rahatsızlıkları arttı. Elemanlarımız gidiyor. Bilgisayar başındaki çalışana doğru oturma eğitimleri veriyor, masaj yapıyor, boyun egzersizleri çalıştırıyor. Bu alana talep de geçen yıla göre iki katın üzerinde artmış durumda” diye özetledi durumu.

İŞTE TÜRKİYE HAREKET HARİTASI

- Türkiye’de aktif spor yapanların oranı 2019 yılında yüzde 26 iken bu oran 2024 yılında yüzde 35’e yükseldi.

- 2024 yılında 15-65 yaş aralığındaki 58.1 milyon kişinin 20.3 milyon kişi aktif olarak spor yapıyor.

- Aktif spor yapan 20.3 milyon kişinin yüzde 45’i yürüyüşü tercih ediyor. Yüzde 55’i 63 farklı branşla ilgileniyor.

- Yürüyüş dışında fitness, futbol, voleybol, pilates, yüzme, tenis, boks öne çıkıyor.

- Bu 63 farklı branşın arasında takım sporlarının oranı yüzde 48.

- Spor yaparken ana motivasyon yüzde 58 ile “daha enerjik ve sağlıklı olmak”. Yüzde 39 formunu korumak, yüzde 36 ise dayanıklılığını artırmak için spor yaptığını söylüyor.

- Spor salonunu tercih nedenleri sorulduğunda yüzde 28 fitness uzmanlığı, yüzde 21 hijyen ve yüzde 14 sosyalleşmek yanıtını veriyor.

- Spor yaparken herhangi bir dijital uygulama kullananların oranı yüzde 32. Bu oran 15-24 yaş aralığında yüzde 50, 25-34 yaş aralığında ise yüzde 40.

- Spor yapmayanların yüzde 54’ü bunun nedenini “zamanım yok” diye açıklıyor.