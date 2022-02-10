Türkiye’den yurtdışına üst düzey atama

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Vodafone Türkiye’de Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Gemici ise mevcut rolüne ek olarak Müşteri Operasyonları sorumluluğunu da üstlendi.