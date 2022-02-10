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Türkiye’den yurtdışına üst düzey atama

#Vodafone#Atama#Teknoloji
Türkiye’den yurtdışına üst düzey atama

2017’den bu yana Vodafone Türkiye’de Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Emre Ergun, Vodafone Grubu’na Dijital, Perakende ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu Ticari Operasyonlar Grup Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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Vodafone Türkiye’de Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Gemici ise mevcut rolüne ek olarak Müşteri Operasyonları sorumluluğunu da üstlendi. 

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