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Töre Birol, Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak atandı

#Henkel#Töre Birol
Töre Birol, Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak atandı

Henkel’de Çamaşır ve Ev Bakım Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Töre Birol, başarılı görev sürecinin ardından Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak atandı. Birol, yeni görevine Henkel’in Düsseldorf’taki merkezinde devam edecek.

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İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan ve Oxford Brookes Üniversitesi’nde MBA yapan Töre Birol; Koç Holding, BP ve Nielsen’de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006 yılında Kategori Yöneticisi olarak Henkel kariyerine başladı. 2007 yılında Henkel’de Uluslararası Zincir Mağazalar Kanal Müdürü görevine getirildi. 2009’da Türkiye Zincir Mağazalar & Ticari Pazarlama & Kategori Yönetimi Yöneticiliği, 2011’de ise Henkel Baltıklar Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2012 yılında Henkel Ukrayna Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kariyerini sürdürdü. 2015 - 2017 yıllarında Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak önemli başarılara imza attıktan sonra 2018 yılında Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. İyi derecede İngilizce bilen, Almanca ve İtalyancaya da hakim olan Birol, bundan böyle Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

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#Henkel#Töre Birol

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