Mastercard’da önemli atama

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Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mastercard Katar ve Kuveyt Genel Müdürü Erdem Çakar, 2009 yılından bu yana Mastercard bünyesinde görev yapıyor.

Kariyerine 1998 yılında Citibank Türkiye’de başlayan Çakar, 2002-2009 yılları arasında Citibank’ın yurtdışı merkezlerinde farklı görevlerde çalıştıktan sonra 2009 yılında Mastercard bünyesine Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü olarak katıldı. 2019 yılından bu yana Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan ülke Müdürü görevlerini yürüten Çakar, artık Katar ve Kuveyt pazarlarını Mastercard Doha ofisinden yönetecek.