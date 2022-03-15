Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nde iki üst düzey atama

Haberin Devamı

Yaklaşık on yıldır Mastercard bünyesinde yer alan alan Selin Bahadırlı Çağlan, son üç yıldır Hızlı Büyüyen ve Doğu Avrupa Pazarları İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. Görev süresince 32 pazarın sorumluluğunu gerçekleştiren Bahadırlı Çağlan, gerçekleştirilen son operasyonel değişikliklerle Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nin EEMEA Bölgesi 81 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Mastercard Advisors Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu İş Geliştirme lideri olarak atanan Muin Öztop ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede, Mastercard Danışmanlık hizmetlerinin müşterilere en etkin şekilde ulaştırılmasından sorumlu takımın liderliğini üstlenecek.