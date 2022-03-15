Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAtamalar Haberleri

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nde iki üst düzey atama

#Mastercard#Atama#Mastercard Danışmanlık Hizmetleri
Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nde iki üst düzey atama

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nde üst düzey atamalar gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yaklaşık on yıldır Mastercard bünyesinde yer alan alan Selin Bahadırlı Çağlan, son üç yıldır Hızlı Büyüyen ve Doğu Avrupa Pazarları İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. Görev süresince 32 pazarın sorumluluğunu gerçekleştiren Bahadırlı Çağlan, gerçekleştirilen son operasyonel değişikliklerle Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nin EEMEA Bölgesi 81 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Mastercard Advisors Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu İş Geliştirme lideri olarak atanan Muin Öztop ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede, Mastercard Danışmanlık hizmetlerinin müşterilere en etkin şekilde ulaştırılmasından sorumlu takımın liderliğini üstlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mastercard#Atama#Mastercard Danışmanlık Hizmetleri

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna